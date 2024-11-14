İstanbul'a lapa lapa kar yağacak! Tarih verildi, Meteoroloji uyardı, hava sıcaklıkları eksiye düşüyor
Kar yağışı için son dakika uyarısı yapıldı. İstanbul kar altında kalacak. Lapa lapa kar yağışı için tarih verildi. Meteoroloji haftalık hava durumu tahminini paylaştı. Buna göre İzmir, Balıkesir ve Bursa'da kuvvetli yağış beklenirken vatandaşlar su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istenildi. Öte yandan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için uyarılarda bulundu ve batıya kar yağışı için tarih verdi. İşte yurt genelinde beklenen hava durumu tahmini...
• 14 Kasım 2024 - 11:38 • Son Güncelleme:
• 14 Kasım 2024 - 11:38 • Son Güncelleme: