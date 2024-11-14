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Gündemİstanbul'a lapa lapa kar yağacak! Tarih verildi, Meteoroloji uyardı, hava sıcaklıkları eksiye düşüyor
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İstanbul'a lapa lapa kar yağacak! Tarih verildi, Meteoroloji uyardı, hava sıcaklıkları eksiye düşüyor

Kar yağışı için son dakika uyarısı yapıldı. İstanbul kar altında kalacak. Lapa lapa kar yağışı için tarih verildi. Meteoroloji haftalık hava durumu tahminini paylaştı. Buna göre İzmir, Balıkesir ve Bursa'da kuvvetli yağış beklenirken vatandaşlar su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istenildi. Öte yandan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için uyarılarda bulundu ve batıya kar yağışı için tarih verdi. İşte yurt genelinde beklenen hava durumu tahmini...

• 14 Kasım 2024 - 11:38 • Son Güncelleme:
• 14 Kasım 2024 - 11:38 • Son Güncelleme:
1İstanbula lapa lapa kar yağacak Tarih verildi, Meteoroloji uyardı, hava sıcaklıkları eksiye düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyinin sağanak sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

2İstanbula lapa lapa kar yağacak Tarih verildi, Meteoroloji uyardı, hava sıcaklıkları eksiye düşüyor

Yağışların; İzmir’in kuzey ve iç kesimleri ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Balıkesir’in batısı ve İzmir’in kuzey ilçeleri ile akşam saatlerinden sonra İzmir'in iç kesimleri ile Balıkesir ve Bursa'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(sel ve su baskını, kıyılarda yıldırım, trafikte aksamalar vb.)dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4İSTANBULLULAR DİKKAT

İSTANBULLULAR DİKKAT!

CNN TÜRK yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, şu ifadeleri kullandı:Bu sene bir türlü kış sıcakları düşmedi. Hala sonbahar sıcaklıkları devam ediyor. Ama bu akşamdan itibaren Marmara ve Ege Bölgesi büyük bir yağış geliyor.

5İstanbula lapa lapa kar yağacak Tarih verildi, Meteoroloji uyardı, hava sıcaklıkları eksiye düşüyor

Akşam saatlerinden sonra İstanbul'da gösterecek. Asıl tehlikeli tarafı İzmir'in kuzey ilçeleri, Balıkesir civarlarında akşam saatlerinde kuvvetli yağmur var.

6İstanbula lapa lapa kar yağacak Tarih verildi, Meteoroloji uyardı, hava sıcaklıkları eksiye düşüyor

Bu arada su baskınları olabilir. Hatta gece saatlerinde İzmir'in içinde su baskını olabilir. Buradaki vatandaşlarımızın dikkatli olması lazım.

7İstanbula lapa lapa kar yağacak Tarih verildi, Meteoroloji uyardı, hava sıcaklıkları eksiye düşüyor

Bunun dışında bu akşam bu şekilde yağışlar devam edecek gibi gözüküyor. Uzun zamandır yağış almayan Eskişehir'de çiftçiler mağdurdu. Uzun süreden sonra Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyine yağmur gelecek.

8İstanbula lapa lapa kar yağacak Tarih verildi, Meteoroloji uyardı, hava sıcaklıkları eksiye düşüyor

Sıcaklıklar yarından itibaren düşüyor. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde etkisini gösterecek. Bazı yerlerde 6-7 dereceye varan düşüşler olacak.

9İstanbula lapa lapa kar yağacak Tarih verildi, Meteoroloji uyardı, hava sıcaklıkları eksiye düşüyor

İstanbul'da sıcaklık hafta sonu 12-13 dereceye kadar düşecek. İzmir 21 derece. Bu akşamdan itibaren başlayacak sistemde Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağış var.

10İstanbula lapa lapa kar yağacak Tarih verildi, Meteoroloji uyardı, hava sıcaklıkları eksiye düşüyor

Bunu çiftçiye müjde olarak verelim. Hafta sonu gelecek yağışlar, pazar günü sıcaklıkların düşmesiyle Doğu Anadolu ve kuzeyinde yoğun kar yağışı da görülebilecek. Pazartesiden sonra Batı'da sıcaklıklar yükselecek ve yağışlar sona erecek.

11PASTIRMA SICAKLARI

PASTIRMA SICAKLARI

Önümüzdeki hafta pastırma sıcakları olur mu diyorum sanki öyle bir şey var. Sıcaklık İstanbul'da 18-19 dereceye kadar çıkabilir. Pastırma sıcağı şu demek:

12İstanbula lapa lapa kar yağacak Tarih verildi, Meteoroloji uyardı, hava sıcaklıkları eksiye düşüyor

Gece sıcağıyla gündüz sıcağı arasında 20 derece fark olması demek. Bu fark önümüzdeki hafta olabilecek gibi. Ama bu mevsim şartları çabuk değişiyor.

13İstanbula lapa lapa kar yağacak Tarih verildi, Meteoroloji uyardı, hava sıcaklıkları eksiye düşüyor

Ekim ayı çok sert geçti. Türkiye'nin büyük bir bölümü kuraklık altında. Ege Bölgesi'nde 2 kg yağış yağdı. Ve %95 yağış azlığı var. İstanbul barajlarının suyu da düştü. Ama suyumuzu iyi kullanalım diyorum.

14KAR GELECEK Mİ

KAR GELECEK Mİ?

Batı'ya kar aralık aylarında pek görünmüyor. Batı'ya kar yağışı deyince İstanbul akla geliyor. İstanbul'a karı ocak ayında göreceğiz. Yerde tutar mı tutmaz mı göreceğiz. Ama Batı'daki kar yağışı için daha zaman var.