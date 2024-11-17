Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündemİstanbul'a kar ne zaman gelecek? Meteoroloji uzmanından son dakika kar yağışı açıklaması geldi, İstanbul'da kar yağışı tam için tarih verdi
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'a kar ne zaman gelecek? Meteoroloji uzmanından son dakika kar yağışı açıklaması geldi, İstanbul'da kar yağışı tam için tarih verdi

İstanbul'a kar ne zaman gelecek? Meteoroloji uzmanından son dakika kar yağışı açıklaması geldi, İstanbul'da kar yağışı tam için tarih verdi

Kasım ayının ortasına geldiğimiz bugünlerde İstanbul'da herkes kar yağışını bekliyor. Yurdun doğu ve kuzey bölgelerinde yaklaşık bir aydan beri yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının batıya ne zaman geleceği merak konusu. Meteoroloji uzmanı ve CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul'a kar yağışının ne zaman geleceğini açıkladı. Bölgeler hakkında da konuşan Prof. Dr. Şen, nokta nokta hava durumu hakkında bilgi verdi.

• 17 Kasım 2024 - 12:25 • Son Güncelleme:
• 17 Kasım 2024 - 12:25 • Son Güncelleme:
1İstanbula kar ne zaman gelecek Meteoroloji uzmanından son dakika kar yağışı açıklaması geldi, İstanbulda kar yağışı tam için tarih verdi

CNN TÜRK yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in kar yağışına ilişkin açıklamaları şu şekilde:

2İstanbula kar ne zaman gelecek Meteoroloji uzmanından son dakika kar yağışı açıklaması geldi, İstanbulda kar yağışı tam için tarih verdi

Hafta sonu gelecek yağışlar, pazar günü sıcaklıkların düşmesiyle Doğu Anadolu ve kuzeyinde yoğun kar yağışı da görülebilecek. Pazartesiden sonra Batı'da sıcaklıklar yükselecek ve yağışlar sona erecek.

3PASTIRMA SICAKLARI GELİYOR

PASTIRMA SICAKLARI GELİYOR!

Önümüzdeki hafta pastırma sıcakları olur mu diyorum sanki öyle bir şey var. Sıcaklık İstanbul'da 18-19 dereceye kadar çıkabilir. Pastırma sıcağı şu demek:

4İstanbula kar ne zaman gelecek Meteoroloji uzmanından son dakika kar yağışı açıklaması geldi, İstanbulda kar yağışı tam için tarih verdi

Gece sıcağıyla gündüz sıcağı arasında 20 derece fark olması demek. Bu fark önümüzdeki hafta olabilecek gibi. Ama bu mevsim şartları çabuk değişiyor. Ekim ayı çok sert geçti. Türkiye'nin büyük bir bölümü kuraklık altında.

5İSTANBULA KAR NE ZAMAN YAĞACAK

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Batı'ya kar kasım-aralık aylarında pek görünmüyor. Yani aralık ayının sonuna doğru pek görünmüyor.

6İstanbula kar ne zaman gelecek Meteoroloji uzmanından son dakika kar yağışı açıklaması geldi, İstanbulda kar yağışı tam için tarih verdi

Batı'ya kar yağışı deyince İstanbul akla geliyor. İstanbul'a kar yağışını zannedersem ocak ayında göreceğiz.

7İstanbula kar ne zaman gelecek Meteoroloji uzmanından son dakika kar yağışı açıklaması geldi, İstanbulda kar yağışı tam için tarih verdi

Yerde tutar mı tutmaz mı yaklaştıkça göreceğiz. Ama Batı'daki kar yağışı için daha gecikecek gibi görünüyor.

8AĞRIDA YAĞAN KAR KARPOSTALIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

AĞRI'DA YAĞAN KAR KARPOSTALIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Ağrı'da etkili olan kar yağışı sonrası köyler beyaza büründü, ova sisle kaplandı.Kentte dün gece başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde yerini kara bıraktı.

9İstanbula kar ne zaman gelecek Meteoroloji uzmanından son dakika kar yağışı açıklaması geldi, İstanbulda kar yağışı tam için tarih verdi

Kar yağışının ardından dağların yanı sıra geniş alana yayılan Ağrı Ovası da beyaza büründü. Kar altında kalan köyler ve çevresini kaplayan sis bulutları, güzel görüntüler oluşturdu.

10ERZURUM ŞEHİR MERKEZİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

ERZURUM ŞEHİR MERKEZİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan kar kenti beyaza bürüdü. Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yerini kara bıraktı.

11İstanbula kar ne zaman gelecek Meteoroloji uzmanından son dakika kar yağışı açıklaması geldi, İstanbulda kar yağışı tam için tarih verdi

Palandöken Dağı'nda yoğunluğunu artan karla etraf beyaza büründü, vatandaşlar fotoğraf çektirmek için kayak merkezine geldi. Kent merkezinde de etkisini artıran yağış nedeniyle Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri yollarda çalışma yaptı.

12İstanbula kar ne zaman gelecek Meteoroloji uzmanından son dakika kar yağışı açıklaması geldi, İstanbulda kar yağışı tam için tarih verdi

Lapa lapa yağan karın tadını çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar, kar topu oynayarak eğlendi. Kar nedeniyle araçlar, caddeler, yollar beyaza büründü.

13KARSTA KAR YAĞIŞI YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

KARS'TA KAR YAĞIŞI YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçede etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle araçlar, caddeler, yollar beyaza büründü. Vatandaşlardan Ömer Ertekin, kar yağışına çok sevindiklerini belirterek, "Kar yağışı başladı inşallah devam eder. Hızlı bir şekilde kayak sezonunun açılmasını bekliyoruz." dedi.

14TOKATIN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

TOKAT'IN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oldu.Kentte hava sıcaklığının düşmesinin ardından yağmur etkili olurken, yüksek bölgelerde kar yağışı başladı. Almus ilçesinin bazı kesimlerinde ve Sivrin Yaylası'nda öğle saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü. Bölgede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.