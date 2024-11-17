İstanbul'a kar ne zaman gelecek? Meteoroloji uzmanından son dakika kar yağışı açıklaması geldi, İstanbul'da kar yağışı tam için tarih verdi
Kasım ayının ortasına geldiğimiz bugünlerde İstanbul'da herkes kar yağışını bekliyor. Yurdun doğu ve kuzey bölgelerinde yaklaşık bir aydan beri yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının batıya ne zaman geleceği merak konusu. Meteoroloji uzmanı ve CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul'a kar yağışının ne zaman geleceğini açıkladı. Bölgeler hakkında da konuşan Prof. Dr. Şen, nokta nokta hava durumu hakkında bilgi verdi.
• 17 Kasım 2024 - 12:25 • Son Güncelleme:
• 17 Kasım 2024 - 12:25 • Son Güncelleme: