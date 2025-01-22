İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırı sonucunda şehit edilen Şeyda Yılmaz'ın ismi eğitim aldığı okula verildi
İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ismi, polislik mesleğine adım atarken sınava girdiği memleketi Sivas'taki Polis Meslek Yüksek Okulu'nun (PMYO) spor salonuna verildi. Vali Şimşek, şehit Yılmaz'ın fedakarlığının her zaman hatırlanacağını ve nesiller boyu yad edileceğini vurgulayarak, "Açılışını yaptığımız spor salonu kahraman şehidimizin cesaretini, fedakarlığını ve azmini yaşatacak bir simge olacaktır. Bugüne kadar 7 bin 500'e yakın kahramanı yetiştiren Sivas PMYO'da Şeyda kızımızın adının verildiği spor salonun bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.
AA
• 22 Ocak 2025 - 18:28 • Son Güncelleme:
AA
• 22 Ocak 2025 - 18:28 • Son Güncelleme: