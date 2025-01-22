İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırı sonucunda şehit edilen Şeyda Yılmaz'ın ismi eğitim aldığı okula verildi

Yılmaz'ın örnek alınacak bir kahraman olarak hafızalarda yer alacağını belirten Şimşek, "Şeyda Yılmaz'ın genç yaşında gösterdiği vatan sevgisi, azim, cesaret ve görev bilinci tüm Türkiye'ye ve meslektaşlarına örnek olmuştur. Şeyda Yılmaz'ın ruhu, öğrencilerimize cesaret, azim ve vatanseverlik gibi erdemleri aşılayacak, ona duyduğumuz saygı ve sevgi her daim kalbimizdeki yerini koruyacaktır." dedi.