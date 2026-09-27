İstanbul için kritik saat verildi! AKOM'dan kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı: Bu ilçelerde 100 kilogramı aşabilir

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri kuvvetli yağış ve fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı önlemlerini artırdı.



Yağış öncesinde mazgal, ızgara ve dere temizlikleri tamamlandı. Mesai saatleri dışında görev yapacak nöbetçi personel görevlendirildi.



Kot seviyesinin altında bulunan alt geçitler, kıyı meydanları ve risk taşıyan kritik noktalardaki yağmur suyu pompalarının da kontrolleri gerçekleştirildi.



AKOM, kuvvetli sağanak ve fırtınayla birlikte oluşabilecek su baskını ve olumsuz hava koşullarına karşı İstanbulluların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.