İstanbul için kritik saat verildi! AKOM'dan kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı: Bu ilçelerde 100 kilogramı aşabilir
İstanbul'da yağmur ne zaman başlayacak, bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hangi ilçelerde kuvvetli yağış bekleniyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul hava durumu için dikkat çeken bir uyarı yayımladı. AKOM'un son dakika açıklamasına göre kuvvetli yağış ve fırtınanın bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor. İstanbul'un bazı ilçelerinde metrekareye düşecek yağış miktarının yer yer 100 kilogramı aşabileceği belirtilirken, vatandaşlara su baskını ve fırtına riskine karşı tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.
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İstanbul'da sağanak yağış kaç gün sürecek, yağmur saat kaçta kuvvetlenecek? AKOM'un 27 Eylül Pazar günü paylaştığı değerlendirmeye göre, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alıyor. İstanbul'da gün içerisinde aralıklarla görülen yağışların saat 19.00'dan itibaren şiddetini artırması, kuvvetli sağanakların özellikle Avrupa Yakası, Boğaz çevresi, kentin kuzeyi ve Anadolu Yakası'nda etkili olması bekleniyor. Yağışlı havanın çarşamba akşamına kadar İstanbul'da aralıklarla etkisini sürdürmesi öngörülüyor.
İSTANBUL'DA YAĞMUR SAAT KAÇTA KUVVETLENECEK?
AKOM'un tahminlerine göre İstanbul'da yağışların 27 Eylül Pazar saat 19.00 itibarıyla etkisini artırması bekleniyor. Karadeniz üzerinden nem taşıyan poyrazın da etkisiyle kentte fırtınalı, yıldırımlı ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin görülmesi öngörülüyor.
Kuvvetli yağışın tek bir akşamla sınırlı kalması beklenmiyor. Sağanakların 30 Eylül Çarşamba saat 20.00'ye kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. Bu süre içerisinde İstanbul genelinde metrekareye toplam 30 ila 60 kilogram yağış düşebileceği belirtildi.
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR?
AKOM'un uyarısında İstanbul'un özellikle kuzey kesimlerine dikkat çekildi. Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile'de yağış miktarının metrekarede 60 ila 100 kilograma, bazı noktalarda ise 100 kilogramın üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.
Avrupa Yakası, Boğaz çevresi, kuzey bölgeleri ve Anadolu Yakası da kuvvetli sağanakların etkili olmasının beklendiği yerler arasında bulunuyor.
İSTANBUL'DA FIRTINA DA ETKİLİ OLACAK
Yağışla birlikte rüzgarın da etkisini artırması bekleniyor. AKOM'un değerlendirmesine göre rüzgar hafta boyunca kuzeyli yönlerden zaman zaman fırtına şeklinde esecek. Rüzgar hızının saatte 30 ila 60 kilometreye ulaşabileceği öngörülüyor.
Kuvvetli rüzgarla birlikte sıcaklıklarda da belirgin düşüş bekleniyor. İstanbul'da yaklaşık 20 derece civarında seyreden hava sıcaklığının hafta ortasına kadar 15 derece seviyelerine gerileyeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?
AKOM'un mevcut tahminine göre kuvvetli ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin 30 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'ye kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Özellikle yağış miktarının daha yüksek olması beklenen kuzey ilçelerinde yaşayanların fırtına, su baskını ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması istendi.
İBB YAĞIŞ ÖNCESİ ÖNLEMLERİ ARTIRDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri kuvvetli yağış ve fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı önlemlerini artırdı.
Yağış öncesinde mazgal, ızgara ve dere temizlikleri tamamlandı. Mesai saatleri dışında görev yapacak nöbetçi personel görevlendirildi.
Kot seviyesinin altında bulunan alt geçitler, kıyı meydanları ve risk taşıyan kritik noktalardaki yağmur suyu pompalarının da kontrolleri gerçekleştirildi.
AKOM, kuvvetli sağanak ve fırtınayla birlikte oluşabilecek su baskını ve olumsuz hava koşullarına karşı İstanbulluların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.