İstanbul için korkunç senaryo! ‘Artık kaldırmıyor’ deyip uyardı: Deprem, su krizi, salgınlar, kaos...

KAOS VE KARGAŞA

İTÜ Meteoroloji ve Afet Yönetim Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu da, İstanbul nüfusunun artık sınır değerlerin çok üzerinde olduğunu, küçük bir alanda çok büyük bir nüfusun barındığını belirterek, “Resmi rakamlar 16 milyon olarak açıklansa da şehrin nüfusu 20 milyonu geçmiş durumda. Böylesi bir nüfusa ne toprak, ne hava, ne su yetebilir.