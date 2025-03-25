İstanbul Boğaz Komutanlığı, Mavi Vatan'da kritik görevler üstleniyor

"24 bin saatin üzerinde seyir, bin sortide 5 bin saatin üzerinde uçuş icra edildi"

İstanbul Boğazlar Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, yaptığı açıklamada, taktik komutaya verilen gemiler ile bugüne kadar 24 bin saatin üzerinde seyir, deniz hava unsurlarıyla ise yaklaşık bin sortide 5 bin saatin üzerinde uçuş icra edildiğini söyleyerek, " İstanbul Boğaz Komutanlığı gerek üstlendiği misyon gerekse icra ettiği görevler açısından ülkemizin mavi vatandaki hak ve menfaatlerinin korunmasında önemli bir rolü yerine getirmektedir. İstanbul Boğaz Komutanlığı, bünyesindeki muharip gemiler ile gerçekleştirdiğimiz MKT harekatı, Karadeniz Uyum Harekatına destek ve keşif karakol faaliyetlerinin yanında, lojistik destek unsurlarımız ile birlikler ve gemilere teknik ve lojistik destek sağlayan çok fonksiyonlu bir komutanlık statüsündedir. İstanbul'da bağlısı birlikler ile faaliyetlerini sürdüren Komutanlığımız, kuruluşundaki birlikler ile her an harbe hazır olmak vazifesinin yanı sıra İstanbul Boğazı'nda Montrö Sözleşmesi hükümlerinin uygulandığının takibinden de sorumludur. Bildiğiniz gibi, Rusya-Ukrayna arasında vuku bulan savaş nedeniyle Montrö Boğaz Sözleşmesinin uygulanmasındaki hassasiyet de artmıştır. Komutanlığımız uhdesinde icra edilen diğer kritik bir görev ise; Rusya-Ukrayna savaşında Karadeniz'e dökülen mayınların bir kısmının sürüklenerek oluşturduğu tehlikeleri bertaraf etme maksatlı hassas mayın gözcülüğü ve MKT harekatıdır. Bu harekât kapsamında taktik komutamıza verilen gemilerimiz ile bugüne kadar 24 bin saatin üzerinde seyir, deniz hava unsurlarımızla yaklaşık bin sortide 5 bin saatin üzerinde uçuş icra edilmiş, tespit edilen mayınlar SAS görev timleri tarafından zararsız hale getirilmiştir. Karadeniz eylem planında yer alan adımlardan biri olan "Karadeniz'de kıyıdaş müttefiklerin imkânlarıyla Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu oluşturulması" çalışmaları MCM BLACK SEA adıyla ve milli inisiyatifimiz ile başlatılmış, 1 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen MCM BLACK SEA Komite toplantısı ile Türkiye komutasında faaliyete başlanmıştır. Komutanlığını üstlendiğim MCM BLACK SEA Görev Grubu ile bugüne kadar 3 aktivasyon periyodunda Batı Karadeniz'de MKT Harekatları, tatbikat ve eğitimler icra edilmiş, MBS Komutası 15 Ocak 2025 tarihinde Varna/Bulgaristan'da yapılan MCM BLACK SEA Komite Toplantısını takiben icra edilen tören ile Bulgaristan'a devredilmiştir. NATO Deniz K. Komutanlığı'nın harekat kontrolünde taktik seviyedeki Deniz Harekât Alanı Planının icra edecek beş Görev Kuvveti Komutanlığından biri olan CTF Black'in İstanbul Boğaz Komutanlığı Aydın Kışlası içerisinde statik karargah statüsünde teşkili faaliyetlerine devam edilmektedir. CTF Black karargahının, ilk harekat kabiliyetinde Bulgaristan ve Romanya'nın da katılımı ile öncelikle Türkiye'de teşkil edilmesi öngörülmüştür" dedi.