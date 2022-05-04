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    Sağlıkİştahı bıçak gibi kesiyor! Tatlı krizlerini ortadan kaldırıyor, kalıcı kilo vermek için günde bir kez tüketmek yetiyor, işte altın besinler...
    HaberlerSağlık Haberleri İştahı bıçak gibi kesiyor! Tatlı krizlerini ortadan kaldırıyor, kalıcı kilo vermek için günde bir kez tüketmek yetiyor, işte altın besinler...
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    İştahı bıçak gibi kesiyor! Tatlı krizlerini ortadan kaldırıyor, kalıcı kilo vermek için günde bir kez tüketmek yetiyor, işte altın besinler...

    Yaz geliyor. Birçok kişi kalıcı kilo vermenin yollarını araştırmaya başladı. Hızla kilo verme vaadi ile çokça sağlık problemine yol açan diyet listeleri internette elden ele dolaşıyor Sağlıklı ve kalıcı kilo vermek isteyenler diyet listelerinde yapacakları ufak değişiklikler ile sağlıksız ve aç bırakan diyetlere maruz kalmadan da kilo kontrolü sağlayabilir. Biz ise bu yazıda kalıcı bir şekilde kilo vermenin altın besinlerini sıraladık. İşte yeme düzeninize eklediğinizde sizi hem tok tutacak hem de tatlı isteğini giderecek mucize besinler…

    • 04 Mayıs 2022 - 10:35 • Son Güncelleme:
    • 04 Mayıs 2022 - 10:35 • Son Güncelleme:
    1İştahı bıçak gibi kesiyor Tatlı krizlerini ortadan kaldırıyor, kalıcı kilo vermek için günde bir kez tüketmek yetiyor, işte altın besinler...

    Tatlı isteğini tamamen ortadan kaldıran tarçını pek çok farklı şekilde tüketebilirsiniz.

    2TARÇIN

    TARÇIN

    Dilimlediğiniz muzun üzerine toz tarçın dökmek ya da içtiğiniz suyun içerisine bir adet kabuk tarçın atmak bu seçeneklerden sadece bazıları.

    3İştahı bıçak gibi kesiyor Tatlı krizlerini ortadan kaldırıyor, kalıcı kilo vermek için günde bir kez tüketmek yetiyor, işte altın besinler...

    Aynı zamanda şekersiz çay tüketemeyenler için de sağlıklı bir alternatif olarak kullanılabiliyor.

    4NANE

    NANE

    Nane hem tadıyla hem de kokusuyla iştah kesen besinlerin başında geliyor.

    5İştahı bıçak gibi kesiyor Tatlı krizlerini ortadan kaldırıyor, kalıcı kilo vermek için günde bir kez tüketmek yetiyor, işte altın besinler...

    Bu baharatı yemeklerinize ilave edebileceğiniz gibi çay olarak da tüketmeniz mümkün. Yapılan araştırmalar nane kokusunun da iştahı kesmede etkili olduğunu göstermiştir. Bu nedenle nane kokulu bir mum da acıkma hissiyatını ortadan kaldıracaktır.

    6ÇORBA

    ÇORBA

    Çorbalar içerisinde bulunan un ve yağ nedeniyle diyetlerde sıkça kaçınılan besinler olsa da uzun saatler tok kalmanıza yardımcı olur.

    7İştahı bıçak gibi kesiyor Tatlı krizlerini ortadan kaldırıyor, kalıcı kilo vermek için günde bir kez tüketmek yetiyor, işte altın besinler...

    Yemeğe başlamadan önce çorba içmek, beyninizin doygunluk hissine de daha hızlı kavuşmasını sağlayarak daha az kalori almanızı sağlar.

    8YEŞİL SALATA

    YEŞİL SALATA

    En yüksek lif miktarlarından birine sahip yeşil salata, içerdiği mineral ve vitaminlerle de mutlaka beslenme listenizde yerini almalı.

    9İştahı bıçak gibi kesiyor Tatlı krizlerini ortadan kaldırıyor, kalıcı kilo vermek için günde bir kez tüketmek yetiyor, işte altın besinler...

    Yeşil salata, lifler sayesinde uzun süreli tokluk hissi vermesinin yanı sıra sağlığınız için de düzenli olarak tüketilmelidir.

    10AVOKADO

    AVOKADO

    Son yıllarda giderek popülerleşen ve sofralardaki yerini alan avokado, zengin ve sağlıklı bir yağ deposudur.

    11İştahı bıçak gibi kesiyor Tatlı krizlerini ortadan kaldırıyor, kalıcı kilo vermek için günde bir kez tüketmek yetiyor, işte altın besinler...

    Aynı zamanda yüksek lif oranı sayesinde sizi uzun saatler tok tutacak bu besini limon suyu ve baharatlar ile tatlandırabilirsiniz.

    12YEŞİL MERCİMEK

    YEŞİL MERCİMEK

    Hem yüksek lif hem de protein kaynağı olan mercimek ana öğünlerde tercih edilebilecek baklagillerden.

    13İştahı bıçak gibi kesiyor Tatlı krizlerini ortadan kaldırıyor, kalıcı kilo vermek için günde bir kez tüketmek yetiyor, işte altın besinler...

    Yemek olarak tüketebileceğiniz gibi haşlayarak salatalara da ekleyebilir, böylece uzun süre tok tutacak sağlıklı bir öğün hazırlayabilirsiniz.

    14YULAF EZMESİ

    YULAF EZMESİ

    Lif ve protein dendiğinde akla gelen bir diğer besin ise yulaf ezmesidir.

    15İştahı bıçak gibi kesiyor Tatlı krizlerini ortadan kaldırıyor, kalıcı kilo vermek için günde bir kez tüketmek yetiyor, işte altın besinler...

    Yulaf ezmesi kana yavaş karışan sağlıklı karbonhidratlar da içerdiği için kan şekerinizi yavaş yükseltir. Bu sayede gün boyu enerjik hissedip tok kalabilirsiniz. Sütle veya yoğurtla karıştırabilir, içerisine tercihinize göre kuru ya da taze meyveler de ekleyebilirisiniz.

    16FASULYE

    FASULYE

    3 yemek kaşığı fasulye yemek sizi saatler boyunca tok tutar.

    17İştahı bıçak gibi kesiyor Tatlı krizlerini ortadan kaldırıyor, kalıcı kilo vermek için günde bir kez tüketmek yetiyor, işte altın besinler...

    İçeriğindeki kompleks karbonhidratlar sayesinde tokluk hissinin uzun saatler boyunca devam etmesini sağlayan fasulye, aynı zamanda bol miktarda protein barındırıyor.

    18HURMA

    HURMA

    Tatlı yeme ihtiyacınızı giderecek bu muhteşem besin, içerisindeki doğal şeker sayesinde tatlı krizlerinin de önüne geçecektir.

    19İştahı bıçak gibi kesiyor Tatlı krizlerini ortadan kaldırıyor, kalıcı kilo vermek için günde bir kez tüketmek yetiyor, işte altın besinler...

    Aynı zamanda kan şekerinizi de düzenler ve kuruyemişlerle tüketilerek farklı tatlar elde edebilirsiniz.

    20ELMA

    ELMA

    Yüksek lif içeriği sayesinde uzun süre tok kalmanızı sağlayan elma, ara öğün olarak tercih edebileceğiniz seçeneklerden.

    21İştahı bıçak gibi kesiyor Tatlı krizlerini ortadan kaldırıyor, kalıcı kilo vermek için günde bir kez tüketmek yetiyor, işte altın besinler...

    Özellikle yeşil elma tercih ederseniz hem metabolizmanızı hızlandırır hem de yağ yakımını kolaylaştırırsınız.

    22KURUYEMİŞ

    KURUYEMİŞ

    Sağlıklı bir atıştırmalık olarak tercih edebileceğiniz kuruyemişler zengin birer yağ deposudur.

    23İştahı bıçak gibi kesiyor Tatlı krizlerini ortadan kaldırıyor, kalıcı kilo vermek için günde bir kez tüketmek yetiyor, işte altın besinler...

    Özellikle ara öğünlerde yiyeceğiniz kuruyemişler uzun saatler boyunca tok kalmanıza yardımcı olur.

    24İştahı bıçak gibi kesiyor Tatlı krizlerini ortadan kaldırıyor, kalıcı kilo vermek için günde bir kez tüketmek yetiyor, işte altın besinler...

    Fazla kalori almamak adına çiğ olarak ve bir avucu geçmeyecek şekilde tüketmeye özen gösterin.

    25PEYNİR

    PEYNİR

    Az yağlı peynirler zengin birer protein kaynağı olarak tok kalmanıza yardımcı olacaktır.

    26İştahı bıçak gibi kesiyor Tatlı krizlerini ortadan kaldırıyor, kalıcı kilo vermek için günde bir kez tüketmek yetiyor, işte altın besinler...

    Hem sabah hem de ara öğünlerde gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz peynir, gün boyu aşırı acıkmanızı da engeller.

    27AYRAN

    AYRAN

    İçeriğinde bulunan yüksek protein miktarı sayesinde ayran uzun saatler süren bir tokluk hissetmenizi sağlar.

    28İştahı bıçak gibi kesiyor Tatlı krizlerini ortadan kaldırıyor, kalıcı kilo vermek için günde bir kez tüketmek yetiyor, işte altın besinler...

    Aynı zamanda göbek bölgesindeki yağlanma ile savaşır ve kalıcı kilo vermek isteyenlerin düzenli tüketmesi gereken içeceklerdendir.

    29BALIK

    BALIK

    Özellikle somon ve uskumru gibi yağlı balıklar içerdikleri yüksek omega-3 oranıyla metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını kolaylaştırır.

    30İştahı bıçak gibi kesiyor Tatlı krizlerini ortadan kaldırıyor, kalıcı kilo vermek için günde bir kez tüketmek yetiyor, işte altın besinler...

    Haftalık öğünlerinizde yer vereceğiniz yağlı balıklar, hem metabolizmanızı kalıcı olarak hızlandırır hem de uzun süre tok hissetmenizi sağlar.

    31YUMURTA

    YUMURTA

    Sabah kahvaltısında tüketeceğiniz 2 adet yumurta gün boyu tok hissetmenize yardımcı olur.

    32İştahı bıçak gibi kesiyor Tatlı krizlerini ortadan kaldırıyor, kalıcı kilo vermek için günde bir kez tüketmek yetiyor, işte altın besinler...

    Yumurta pişirirken dikkat edilmesi gereken püf nokta ise yüksek kalorili besinlerle karıştırmamaktır.

    33İştahı bıçak gibi kesiyor Tatlı krizlerini ortadan kaldırıyor, kalıcı kilo vermek için günde bir kez tüketmek yetiyor, işte altın besinler...

    Yumurtayı haşlayarak yemek hem yararlarından en yüksek seviyede faydalanmanızı sağlar hem de tokluk hissini daha uzun süre devam ettirir.

    34YOĞURT

    YOĞURT

    Süt proteini ve yüksek miktarda kalsiyum içeriği ile yoğurt, sizi uzun saatler boyunca tok hissettirir.

    35İştahı bıçak gibi kesiyor Tatlı krizlerini ortadan kaldırıyor, kalıcı kilo vermek için günde bir kez tüketmek yetiyor, işte altın besinler...

    Tek başına tüketebileceğiniz mükemmel bir prebiyotik olan yoğurdu, farklı besinlerle karıştırarak da tüketebilirsiniz.

    36KIRMIZI ET

    KIRMIZI ET

    Yüksek protein kaynağı olan kırmızı et de süt ve süt ürünleri ile aynı etkiyi yaratarak uzun süreli tokluk sağlıyor.

    37İştahı bıçak gibi kesiyor Tatlı krizlerini ortadan kaldırıyor, kalıcı kilo vermek için günde bir kez tüketmek yetiyor, işte altın besinler...

    Uzmanlar ise hafta 2 gün kırmızı et yemenin sağlığı olumlu yönde etkilediğini belirtiyor.

    38KIRMIZI ACI BİBER

    KIRMIZI ACI BİBER

    Bu biberi tüketmek açlık hissinizi azaltacağı gibi uzun süre boyunca tok kalmanıza da yardımcı olur.

    39İştahı bıçak gibi kesiyor Tatlı krizlerini ortadan kaldırıyor, kalıcı kilo vermek için günde bir kez tüketmek yetiyor, işte altın besinler...

    Yapılan araştırmalarda acı kırmızı biber tüketmenin açlık hormonunun salgılanmasını azalttığı belirlenmekle birlikte fazla tüketildiğinde midede hastalıklara yol açabiliyor.

    40AYVA

    AYVA

    Tokluk hissini uzun saatler devam ettiren ayva, içerisinde çok miktarda lif barındırır.

    41İştahı bıçak gibi kesiyor Tatlı krizlerini ortadan kaldırıyor, kalıcı kilo vermek için günde bir kez tüketmek yetiyor, işte altın besinler...

    Aynı zamanda tatlı krizlerinin de önüne kolayca geçer ve hızlı bir biçimde kalıcı kilo vermenize yardımcı olur.

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