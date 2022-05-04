İştahı bıçak gibi kesiyor! Tatlı krizlerini ortadan kaldırıyor, kalıcı kilo vermek için günde bir kez tüketmek yetiyor, işte altın besinler...

Bu baharatı yemeklerinize ilave edebileceğiniz gibi çay olarak da tüketmeniz mümkün. Yapılan araştırmalar nane kokusunun da iştahı kesmede etkili olduğunu göstermiştir. Bu nedenle nane kokulu bir mum da acıkma hissiyatını ortadan kaldıracaktır.