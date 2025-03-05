İspanya'dan Suudi Arabistan'a at sırtında hac yolculuğu! İstanbul'dan da geçtiler

Hernandez, "Yolcuğumuzda karşılaştığımız gayrimüslimlere neden hacca gittiğimizi ve bu süreçte yaşadıklarımızı anlattığımızda insanlar İslam'a bakış açılarını değiştirdiler. Şiddetten ibaret olduğunu düşündükleri İslam'ın bizi dinlemelerinin ardından onlar için barışçıl bir din gibi gözüktüğünü söylediler ve Müslümanlar arasındaki kardeşlik birliğini bizzat bizden gördüler." değerlendirmesini yaptı.