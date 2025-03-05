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İspanya'dan Suudi Arabistan'a at sırtında hac yolculuğu! İstanbul'dan da geçtiler

İspanya'dan at sırtında hac ibadetini yerine getirmek için yola koyulan hacı adayları, yolculuklarının, gayrimüslimlerin İslam'a bakışını değiştirdiğini söyledi. Endülüs Müslümanlarının 500 yıl önceki at sırtında hac yolculuğu geleneğini canlandırmayı ve hac ibadetlerini yapmayı hedefleyen 3 arkadaşın İspanya'nın güneyinden yaklaşık 3,5 ay önce başlayan yolculukları sürüyor.

AA
• 05 Mart 2025 - 16:24 • Son Güncelleme:
AA
• 05 Mart 2025 - 16:24 • Son Güncelleme:
1İspanyadan Suudi Arabistana at sırtında hac yolculuğu İstanbuldan da geçtiler

İspanya'dan çıkarak hac ibadetini yerine getirebilmek için yaklaşık 3,5 aydır at sırtında yolculuk yapan Abdallah Hernandez, Abdelkader Harkassi ve Tariq Rodriguez, yüzyıllardır hacı adaylarının yaptığı gibi kutsal topraklara gitmeden önce İstanbul'a uğradı.

2İspanyadan Suudi Arabistana at sırtında hac yolculuğu İstanbuldan da geçtiler

Endülüs Müslümanlarının 500 yıl önceki at sırtında hac yolculuğu geleneğini canlandırmayı ve hac ibadetlerini yapmayı hedefleyen 3 arkadaşın İspanya'nın güneyinden yaklaşık 3,5 ay önce başlayan yolculukları sürüyor.

3İspanyadan Suudi Arabistana at sırtında hac yolculuğu İstanbuldan da geçtiler

Hacı adayları, 8 bin kilometrelik yolculuklarında İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'nin ardından Suriye üzerinden Suudi Arabistan'a ulaşmayı hedefliyor.

4İspanyadan Suudi Arabistana at sırtında hac yolculuğu İstanbuldan da geçtiler

Hernandez ve Harkassi, yolculuklarının İstanbul'daki durağında AA'ya konuştu.Henüz 24 yaşındayken İslam'ı tanıdığını ve coğrafya alanında girdiği bir sınavı kazanması halinde kendine Müslüman olma sözünü verdiğini anlatan Hernandez, daha sonra sınavı kazanıp Müslüman olurken ataları gibi at sırtında hacca gitmeyi hayal etti.

5İspanyadan Suudi Arabistana at sırtında hac yolculuğu İstanbuldan da geçtiler

Hernandez'in bu hayaline, Harkassi ve Rodriguez de at sırtında eşlik ederken İspanya'da yaşayan inşaat ustası Bouchaib Jadil ise önden arabayla giderek ekibe lojistik destek sağlıyor.

6İspanyadan Suudi Arabistana at sırtında hac yolculuğu İstanbuldan da geçtiler

Yaklaşık 35 senedir böyle bir fırsatın gelmesini beklediğini vurgulayan Hernandez, "Çok şükür ki o gün geldi ve biz yola çıkabildik. Finansman konusunda sorun yaşadık ama Allah'ın yardımıyla yol koyulabildik." dedi.

7BOSNALILAR HACI ADAYLARINA HARÇLIK VERMİŞ

'BOSNALILAR HACI ADAYLARINA HARÇLIK VERMİŞ'

Hac yolculuğuna, İspanya'da eskiden kilise olan ve halen Müslümanların yolculuklarına başladıkları ve bir araya geldikleri bir merkezden başladıklarını söyleyen Hernandez, yolculuk sırasında mucize olarak nitelendirdiği çok sayıda olayla karşı karşıya kaldıklarını ve 'hac yolculuğunun aynı zamanda bir tebliğ yolculuğu olduğunu' fark ettiklerini" belirtti.

8İspanyadan Suudi Arabistana at sırtında hac yolculuğu İstanbuldan da geçtiler

Hernandez, hac yolculuğuna, ceplerinde yeteri kadar paraları olmadan yola koyulduklarını belirterek "Ünlü seyyah İbn Battuta gibi hac yolculuğuna parasız çıktık. Özellikle de Bosna'da Müslümanlar bizi ağırladı, harçlık verdi ve yardımda bulundu." diye konuştu.

9İspanyadan Suudi Arabistana at sırtında hac yolculuğu İstanbuldan da geçtiler

Yol boyunca kendilerini tanımamalarına karşın hikayelerini duymalarıyla insanların iyi niyetli tavırlarına şahit olduklarına dikkati çeken Hernandez, "Başta yola çıktığımızda kimse bizi tanımıyordu ama Fransa, İtalya ve Bosna'da çok sayıda kişi yardımcı oldu. Medyadan duysalar tanırlardı ama tanımadan sadece bizim bu hac yolculuğumuzu öğrenince yardım ettiler." ifadelerini kullandı.

10YOLCULUK GAYRİMÜSLÜMANLARI ETKİLEMİŞ

YOLCULUK GAYRİMÜSLÜMANLARI ETKİLEMİŞ

Hernandez, yolculuk boyunca çok farklı tecrübeler edindiklerini ve Allah'ın yardımına çok kez şahit olduklarını söyledi.Fransa ve İtalya'da gayrimüslimlerin kendilerinin konaklamasına yardım ettiğini kaydeden Hernandez, yolculuk amaçları ve tarzlarının insanları etkilediğini aktardı.

11İspanyadan Suudi Arabistana at sırtında hac yolculuğu İstanbuldan da geçtiler

Hernandez, "Yolcuğumuzda karşılaştığımız gayrimüslimlere neden hacca gittiğimizi ve bu süreçte yaşadıklarımızı anlattığımızda insanlar İslam'a bakış açılarını değiştirdiler. Şiddetten ibaret olduğunu düşündükleri İslam'ın bizi dinlemelerinin ardından onlar için barışçıl bir din gibi gözüktüğünü söylediler ve Müslümanlar arasındaki kardeşlik birliğini bizzat bizden gördüler." değerlendirmesini yaptı.

12ESAD REJİMİNİN DEVRİLMESİ ROTALARINI DEĞİŞTİRDİ

ESAD REJİMİ'NİN DEVRİLMESİ ROTALARINI DEĞİŞTİRDİ

Başlangıçta Mersin ya da İtalya üzerinden gemilerle Mısır'a geçmeyi planladıklarını belirten Hernandez, Esed rejiminin devrilmesinin ardından tarihi hac yolundan seyahatlerine devam etmenin daha anlamlı olacağına karar verdiklerini söyledi.

13İspanyadan Suudi Arabistana at sırtında hac yolculuğu İstanbuldan da geçtiler

Hernandez, İstanbul gibi Suriye'yi de yıllar önce ziyaret ettiğini vurgulayarak "20 yıl önce Suriye'de bulunmuştum. Şimdi rejimin düşmesiyle Suriye'yi at sırtında geçme imkanına kavuştum." dedi.Kutsal topraklara yolcuğun Suriye kısmında Endülüslü ünlü İslam düşünürü Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin mezarını da ziyaret edebileceği belirten Hernandez, "Bunların benim için büyük bir anlamı var." diye konuştu.