İspanya'dan Suudi Arabistan'a at sırtında hac yolculuğu! İstanbul'dan da geçtiler
İspanya'dan at sırtında hac ibadetini yerine getirmek için yola koyulan hacı adayları, yolculuklarının, gayrimüslimlerin İslam'a bakışını değiştirdiğini söyledi. Endülüs Müslümanlarının 500 yıl önceki at sırtında hac yolculuğu geleneğini canlandırmayı ve hac ibadetlerini yapmayı hedefleyen 3 arkadaşın İspanya'nın güneyinden yaklaşık 3,5 ay önce başlayan yolculukları sürüyor.
AA
• 05 Mart 2025 - 16:24 • Son Güncelleme:
AA
• 05 Mart 2025 - 16:24 • Son Güncelleme: