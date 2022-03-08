İşçi, işveren, emekli, SSK’lı milyonları ilgilendiriyor! Telafisi yok artık…

Merhaba, Eşim 08/1978 doğumlu. İlk işe giriş tarihi 4A olarak 01/07/1996. Çalışma süresi 1170. Daha sonra bankaya girdi ve banka sandığında 2408 gün çalıştı. İşten ayrıldıktan sonra iki çocuğumuz oldu. Çocukların doğumundan sonra en son işyeri açtı ve 392 gün açık kaldıktan sonra burayı kapatmak zorunda kaldık. E devlette 3970 günü gözükmekte. Sorum EYT den yararlanabilir mi? Yararlanamıyorsa bundan sonra yararlanmak için ne yapmamız gerekiyor? İsteğe bağlı emeklilik yapabilir miyiz? İsteğe bağlı emeklilik yaparsak kaç yıl prim yatırmamız lazım? Kısmi emeklilik mi beklemek mantıklı? Kısmi emeklilik için ne kadar prim gün sayısı lazım? Çok teşekkür ediyorum Saygılarımla. Hakan Zorkol

Merhaba, banka sandıkları da SGK’ya devredildiğinden eşinizin o süreleri de 4/a kapsamında değerlendirilecektir. Eşinizin sigortalılık başlangıcına göre emeklilik şartları 53 yaş 5900 prim günüdür. İsteğe bağlı 1261 günden fazla prim ödemesi yaparsanız eşiniz Bağkur kapsamına alınır, bu durumda 5400 prim günü gerekir kısmi aylık için. Ancak hiçbir şey yapmadan beklerseniz zaten 4/a’dan da kısmi aylık alabilir 3600 günle. SSK’dan tamamlayabilirseniz 5900’e tamamlamanız daha mantıklı olur. Tamamlayamıyorsanız da 3600 günle kısmi aylık için eşiniz sadece yaşı bekleyebilir. Kısmi aylık için istenilen yaş şartı hangi tarihte 3600 günü doldurduğunuza göre değişiklik gösterir. Eşiniz 24.05.2011 tarihinden sonra 3600 gününü tamamladıysa 58 yaş şartını bekleyecektir. Bu tarihten önce ise 56’ya veya daha erkense 54’e inebilir. Net hesaplama için detaylı bilgi gerekmektedir.