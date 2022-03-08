İşçi, işveren, emekli, SSK’lı milyonları ilgilendiriyor! Telafisi yok artık…
Türk vatandaşı ev kadınları yurtdışında ikamet ettikleri günleri Türkiye’de borçlanma yaparak emeklilik hakkı elde edebiliyor. Sigortalılık başlangıcınıza göre normal emeklilik şartlarınız 46 yaş 5375 prim günüdür. Doğum borçlanması ile 3600 günü tamamlamanız halinde 58 yaşında da 3600 günden emeklilik hakkını kazanabilirsiniz. Banka sandıkları da SGK’ya devredildiğinden eşinizin o süreleri de 4/a kapsamında değerlendirilecektir. Eşinizin sigortalılık başlangıcına göre emeklilik şartları 53 yaş 5900 prim günüdür. Milyonlarca çalışanımız boşta geçen bu sürelerin bir şekilde telafi edilmesini bekliyor. Pek telefi mümkün mü? Ev hanımı olarak emekli olabilir miyim? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...
İşçi, memur, dul, yetim, emekli, emekli, bu sorulara yanıt arıyor, uzmanasor@gazetevatan.com adresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…
Ev hanımı olarak emeklilik hakkında soru sormak istiyorum, evliliğim boyunca kocamın baskısıyla çalışamadım, 14 yıllık evliliğim var gecen yıllarımı emeklilik olarak nasıl değerlendirebilirim, boşanmayla gecen yıllar için ,mahkemeyle netice alamadım, yurt dışında yasıyorum. Ne tavsiye edersiniz tekrar mahkemeye ne şekilde müracaat ederek gecen yılları değerlendirebilirim? R.Cengiz
Merhaba, yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşı ev hanımları borçlanma yaparak emeklilik hakkı elde edebilmektedir. Türkiye’de işe girişiniz varsa işler daha da kolaylaşacaktır ancak bunu belirtmemişsiniz. Türkiye’de hiç girişiniz yok ise en az 5400 prim gününü tamamladıktan sonra 58 yaş şartını bekleyerek emeklilik hakkı elde edebilirsiniz.
Benim 1973 senesinden Türkiye’de sigortam var şimdi 1980 senesinden beri yurt dışında yaşıyorum, yaş geldi Türkiye’den emekli olmak istiyorum ne kadar ödemem gerekli SSK'dan mı BAĞ-KUR'dan mı emekli olabilirim yardım ederseniz minnettar kalırım teşekkür ederim saygıları. Osman Ak
Merhaba, yurtdışı borçlanma işlemleri 2019 yılından itibaren 4/B kapsamına alınmıştır. Bu bağlamda borçlanacağınız tutarlar da 4/B yani Bağkur kapsamında olacağından SSK’dan emekli olmanız pek kolay değil. Türkiye’de 4/B kapsamında emeklilik için en az 9000 prim günü gerekmektedir veya ileri yaştan yaşlılık aylığı almak isterseniz 5400 prim günü gereklidir. Türkiye’ye gelip 3800 gün yurtdışı borçlanması yaptıktan sonra 1261 gün 4/A kapsamında bir işyerinde çalışırsanız SSK’dan emekli olabilirsiniz.
Benim babam 16.02.2011 tarihinden beri emekli olmak için Çiftçi Bağkur’u parası yatırıyor. Doğum tarihi 01.06.1961, prim ödeme gün sayısı 3973. Hangi şartlarda emekli olabilir daha erken emekli olmasının yolu var mı? 15 ay askerlik yaptı o süreyi kalan süreden düşebilir miyiz veya nasıl düşeriz? Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler Sami Koyuncu.
Merhaba, babanızın sigortalılık başlangıcı oldukça geç yapılmış görünüyor. Belirtmiş olduğunuz şartlarda babanız en erken 5400 prim günü ve 63 yaş şartıyla emekli olabilir. Bu şartlar prim günü açısından 30.04.2008 sonrası sigortalı olan 4/A’lılar için de aynıdır. Askerlik borçlanması ile eksik günlerini tamamlayabilir ancak sigorta başlangıcını belirtmiş olduğumuz tarihten öncesine çekmeyeceği için yaşta bir değişiklik olmaz.
Dördüncü ayın biri 1992 SSK girişim var 8900 pirim günün var 53 yaşa tabiyim Askerlik borçlanması yaparsam beni ne kadar geriye çeker teşekkürler. Fikret Kaba
Merhaba, sigortalılık başlangıcınızı 01.04.1992 olarak belirtmişsiniz. Bu tarihte girişi olanlar için istenilen yaş şartı sizin de belirtmiş olduğunuz gibi 53’dür, prim gün şartı ise 5600’dür. Yaşınızın 52’ye inmesi için sigortalılık başlangıcınızın 23.05.1991 tarihine çekilmesi gerekiyor. Bu tarihin dikkate alınması için de 315 gün borçlanma yapmanız gerekmektedir.
Merhaba, ben 08/04/1970 doğumluyum 1992 Ağustos 10 da sigorta başlangıcından itibaren 10 bin küsur gün ödenmişim var ayrıca askerden önce sigortalı olmadığım için 450 gün borçlandım ve ödedim. Emeklilik tarihim ne zaman olur bir de ne zaman dilekçe vermem gerekiyor. İlginiz için teşekkür ederim. Mahmut Arslan...
Merhaba, askerlik borçlanmasından sonra belirlenen sigortalılık başlangıç tarihiniz 10/08/1992 ise 53 yaş 5600 prim günü şartına tabisiniz. Eğer bu tarihi 450 gün geriye çekerek hesaplama yapacaksak 18/05/1991’e çekilmiş olur sigorta başlangıcınız. Bu tarihe göre hesaplama yaptığımızda ise 52 yaş 5525 prim günü şartına tabi oluyorsunuz.
09,04,1966 doğumlu 1989 da SGK'lı olarak iki yıl çalıştım sonra Doğum iznine ayrıldım ve daha çalışmadım ve dışarıdan 4c tarım işçisi olarak pirim ödedim şu an 1450 primim var ve SGK nın çocuk borçlanmasından yararlanıp üç çocuk primi yatırıp 2160 günü yaptırsam 3600 den emekli olabilir miyim ve kaç yaş ne zaman emekli olurum şimdiden teşekkürler. Vahit Erdoğan...
Merhaba, sigortalılık başlangıcınıza göre normal emeklilik şartlarınız 46 yaş 5375 prim günüdür. Doğum borçlanması ile 3600 günü tamamlamanız halinde 58 yaşında da 3600 günden emeklilik hakkını kazanabilirsiniz.
Sayın Mert Bey askerlik borçlanmasını yatırırsam ne zaman emekli olabilirim? Bana bir fikir verebilirseniz çok memnun olurum. Teşekkürlerimi bir borç bilirim saygılarımla, 24/05/1971 doğumluyum . Mayıs 1991 Temmuz 1992 arası askerlik görevimi yerine getirdim. 01/10/1992 tarihinde ilk işe giriş tarihim.01/07/2021 tarihinde işten çıkış tarihim. SGK prim günüm ; 9795. Bahri Köse
Merhaba, sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden emeklilik şartlarınız 53 yaş 5600 prim günüdür. Yaş ve prim gün şartlarınızın değişmesi için sigortalılık başlangıcınızın 23.05.1991’e çekilmesi gerekiyor. Bu tarih aralığı ise 498 güne tekabül ediyor, sizin askerlik süreniz ise 450 güne tekabül ediyor. Bu durumda borçlanma yapmanız sizin yaşınızda bir değişiklik yaratmayacaktır. Askerlik borçlanması size sadece prim günü kazancı sağlar ki prim gününüz de fazlasıyla yeterlidir.
Merhaba, Eşim 08/1978 doğumlu. İlk işe giriş tarihi 4A olarak 01/07/1996. Çalışma süresi 1170. Daha sonra bankaya girdi ve banka sandığında 2408 gün çalıştı. İşten ayrıldıktan sonra iki çocuğumuz oldu. Çocukların doğumundan sonra en son işyeri açtı ve 392 gün açık kaldıktan sonra burayı kapatmak zorunda kaldık. E devlette 3970 günü gözükmekte. Sorum EYT den yararlanabilir mi? Yararlanamıyorsa bundan sonra yararlanmak için ne yapmamız gerekiyor? İsteğe bağlı emeklilik yapabilir miyiz? İsteğe bağlı emeklilik yaparsak kaç yıl prim yatırmamız lazım? Kısmi emeklilik mi beklemek mantıklı? Kısmi emeklilik için ne kadar prim gün sayısı lazım? Çok teşekkür ediyorum Saygılarımla. Hakan Zorkol
Merhaba, banka sandıkları da SGK’ya devredildiğinden eşinizin o süreleri de 4/a kapsamında değerlendirilecektir. Eşinizin sigortalılık başlangıcına göre emeklilik şartları 53 yaş 5900 prim günüdür. İsteğe bağlı 1261 günden fazla prim ödemesi yaparsanız eşiniz Bağkur kapsamına alınır, bu durumda 5400 prim günü gerekir kısmi aylık için. Ancak hiçbir şey yapmadan beklerseniz zaten 4/a’dan da kısmi aylık alabilir 3600 günle. SSK’dan tamamlayabilirseniz 5900’e tamamlamanız daha mantıklı olur. Tamamlayamıyorsanız da 3600 günle kısmi aylık için eşiniz sadece yaşı bekleyebilir. Kısmi aylık için istenilen yaş şartı hangi tarihte 3600 günü doldurduğunuza göre değişiklik gösterir. Eşiniz 24.05.2011 tarihinden sonra 3600 gününü tamamladıysa 58 yaş şartını bekleyecektir. Bu tarihten önce ise 56’ya veya daha erkense 54’e inebilir. Net hesaplama için detaylı bilgi gerekmektedir.
Merhaba Mert Bey. Benim sigorta başlangıcın Aralık 2009 yaşım 59 pandemi döneminde sigorta ödemeleri yapılmadı. Bu ödenmeyen primler sayılmayacak mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Sevim Bayrak
Merhaba Mert Bey. Benim sigorta başlangıcın Aralık 2009 yaşım 59 pandemi döneminde sigorta ödemeleri yapılmadı. Bu ödenmeyen primler sayılmayacak mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Sevim Bayrak