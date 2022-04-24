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MagazinIrmak Ünal aşkını kumsala yazdı! Fiziğiyle dikkat çekti...
HaberlerMagazin Haberleri Irmak Ünal aşkını kumsala yazdı! Fiziğiyle dikkat çekti...
• 24 Nisan 2022 - 13:53 • Son Güncelleme:

Irmak Ünal aşkını kumsala yazdı! Fiziğiyle dikkat çekti...

Bali’ye yerleşen oyuncu Irmak Ünal kumsal fotoğraflarıyla dikkat çekti. Fit fiziğiyle göz dolduran Ünal’ın kumsalda kalp yaparak yeni bir aşka yelken açtığı mesajı verdi.

• 24 Nisan 2022 - 13:53 • Son Güncelleme:
1Irmak Ünal aşkını kumsala yazdı Fiziğiyle dikkat çekti...
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Son olarak 2017 yılında 'Dolunay' dizisinde kamera karşısına geçen oyuncu Irmak Ünal, radikal bir karar alıp çocuklarıyla birlikte Bali'ye yerleşmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündem olan oyuncu, bikinili paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

2Irmak Ünal aşkını kumsala yazdı Fiziğiyle dikkat çekti...

Cihan Ünal'ın Sabiş Kuzuoğlu'ndan olan kızı Irmak Ünal, çocukları Kayla ve Vadi'nin babası Emre Karabacak'tan 2017 yılında boşanmıştı.

3Irmak Ünal aşkını kumsala yazdı Fiziğiyle dikkat çekti...

Irmak Ünal, eylül sonunda Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya uçmuştu.

4Irmak Ünal aşkını kumsala yazdı Fiziğiyle dikkat çekti...

45 yaşındaki Irmak Ünal, Bali’ye yerleşme fikrini şöyle açıklamıştı: "Tek amacım kızım Kayla (10) ve oğlum Vadi'nin (7) daha iyi bir eğitim alması. Tabii ben de çeşitli kurslara gideceğim. Türkiye'ye kaç yıl sonra döneriz bilmiyorum. Plan yapmıyorum, anı yaşıyorum."

5Irmak Ünal aşkını kumsala yazdı Fiziğiyle dikkat çekti...

Irmak Ünal paylaştığı kumsal fotoğraflarıyla dikkat çekti. Fit fiziğiyle göz dolduran Ünal kumsalda kalp yaparak yeni bir aşka yelken açtığı mesajını verdi.

6Irmak Ünal aşkını kumsala yazdı Fiziğiyle dikkat çekti...

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