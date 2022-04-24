Irmak Ünal aşkını kumsala yazdı! Fiziğiyle dikkat çekti...

45 yaşındaki Irmak Ünal, Bali’ye yerleşme fikrini şöyle açıklamıştı: "Tek amacım kızım Kayla (10) ve oğlum Vadi'nin (7) daha iyi bir eğitim alması. Tabii ben de çeşitli kurslara gideceğim. Türkiye'ye kaç yıl sonra döneriz bilmiyorum. Plan yapmıyorum, anı yaşıyorum."