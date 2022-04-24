• 24 Nisan 2022 - 13:53 • Son Güncelleme:
Irmak Ünal aşkını kumsala yazdı! Fiziğiyle dikkat çekti...
Bali’ye yerleşen oyuncu Irmak Ünal kumsal fotoğraflarıyla dikkat çekti. Fit fiziğiyle göz dolduran Ünal’ın kumsalda kalp yaparak yeni bir aşka yelken açtığı mesajı verdi.
• 24 Nisan 2022 - 13:53 • Son Güncelleme:
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Son olarak 2017 yılında 'Dolunay' dizisinde kamera karşısına geçen oyuncu Irmak Ünal, radikal bir karar alıp çocuklarıyla birlikte Bali'ye yerleşmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündem olan oyuncu, bikinili paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
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