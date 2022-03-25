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Magazinİrem Derici ve Cem Belevi'den hayranlarını üzen haber! Valiz kaybolunca...
HaberlerMagazin Haberleri İrem Derici ve Cem Belevi'den hayranlarını üzen haber! Valiz kaybolunca...
• 25 Mart 2022 - 15:14 • Son Güncelleme:

İrem Derici ve Cem Belevi'den hayranlarını üzen haber! Valiz kaybolunca...

İrem Derici (35) ile Cem Belevi (34), Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Derici'nin doğum gününü kutlamıştı. Önceki gün Instagram'da aşk fotoğrafları da paylaşan şarkıcı çift, tatil dönüşünde uçaktan indikten sonra kaybolan valiz yüzünden ilişkilerini bitirdi. İşte sürpriz ayrılığın perde arkası...

• 25 Mart 2022 - 15:14 • Son Güncelleme:
1İrem Derici ve Cem Beleviden hayranlarını üzen haber Valiz kaybolunca...
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İlişkilerine ikinci bir şans veren İrem Derici ile Cem Belevi, adeta ayak basmadık yer bırakmadıkları Amsterdam tatilinden dönüşte ayrıldı! Şehirde aşk fotoğrafları paylaşan ikilinin ayrılık sebebinin ise kaybolan valiz olduğu ortaya çıktı.

2ARGO KELİMELER

ARGO KELİMELER!

Derici'nin, İstanbul Havalimanı'nda valizinin başkası tarafından alındığını fark edince, argo kelimeler kullandığı iddia edildi. Şarkıcı, sevgilisinin uyarılarına rağmen sakinleşmeyince, ikili arasında gerginlik başladığı öğrenildi.

3İrem Derici ve Cem Beleviden hayranlarını üzen haber Valiz kaybolunca...

Derici, havalimanında ayrıldığı sevgilisini Instagram hesabından engelleyip, daha önce paylaştığı fotoğrafları sildi. Belevi de kız arkadaşının hamlesine karşılık, sosyal medya hesaplarından kareleri yayından kaldırdı.

4ÇOK FENA ALDATILDIM

"ÇOK FENA ALDATILDIM"

İrem Derici'nin, geçtiğimiz yaz meslektaşı Cem Belevi ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İkili, birkaç ay sonra ilişkisini noktalama kararı almış, birbirlerini sosyal medya hesaplarından silmişti.

5İrem Derici ve Cem Beleviden hayranlarını üzen haber Valiz kaybolunca...

Yaşananların ardından 'İbo Show Yılbaşı Özel'e konuk olan İrem Derici, programdaki itirafıyla gündem olmuştu. Şarkıcı, "3-4 ay önce çok fena aldatıldım. Yakalamadım, yakalattılar" ifadelerini kullanmıştı.

6ONUN TATLILIĞINA BIRAKIYORUM

"ONUN TATLILIĞINA BIRAKIYORUM"

Cem Belevi, ünlü şarkıcının 'aldatılma' açıklaması üzerine, "Özel hayatımla ilgili konuşmayı sevmiyorum. İrem, çok tatlı bir insan olduğu için ne dese tatlı oluyor. Onun tatlılığına bırakıyorum bunu. İşimle, gücümle ilgileniyorum. Böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum" demişti.

796 GÜLLE BARIŞMIŞTI

96 GÜLLE BARIŞMIŞTI!

Belevi, ayrılıklarının 96'ncı gününde Derici'ye 96 gül göndermişti. Yakışıklı şarkıcı, "Böyle bir olayı yalanlamıyorum, barışmış olabiliriz. İrem dünya tatlısı birisi. En güzel gülleri hak ediyor. Bu işler kısmet, barışmış olabiliriz" açıklamasını yapmıştı.

8İrem Derici ve Cem Beleviden hayranlarını üzen haber Valiz kaybolunca...
9İrem Derici ve Cem Beleviden hayranlarını üzen haber Valiz kaybolunca...

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