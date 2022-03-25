• 25 Mart 2022 - 15:14 • Son Güncelleme:
İrem Derici ve Cem Belevi'den hayranlarını üzen haber! Valiz kaybolunca...
İrem Derici (35) ile Cem Belevi (34), Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Derici'nin doğum gününü kutlamıştı. Önceki gün Instagram'da aşk fotoğrafları da paylaşan şarkıcı çift, tatil dönüşünde uçaktan indikten sonra kaybolan valiz yüzünden ilişkilerini bitirdi. İşte sürpriz ayrılığın perde arkası...
• 25 Mart 2022 - 15:14 • Son Güncelleme:
1
İlişkilerine ikinci bir şans veren İrem Derici ile Cem Belevi, adeta ayak basmadık yer bırakmadıkları Amsterdam tatilinden dönüşte ayrıldı! Şehirde aşk fotoğrafları paylaşan ikilinin ayrılık sebebinin ise kaybolan valiz olduğu ortaya çıktı.
3
4
6
"ONUN TATLILIĞINA BIRAKIYORUM"
Cem Belevi, ünlü şarkıcının 'aldatılma' açıklaması üzerine, "Özel hayatımla ilgili konuşmayı sevmiyorum. İrem, çok tatlı bir insan olduğu için ne dese tatlı oluyor. Onun tatlılığına bırakıyorum bunu. İşimle, gücümle ilgileniyorum. Böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum" demişti.
7