İrem Derici ve Cem Belevi'den hayranlarını üzen haber! Valiz kaybolunca...

"ONUN TATLILIĞINA BIRAKIYORUM"

Cem Belevi, ünlü şarkıcının 'aldatılma' açıklaması üzerine, "Özel hayatımla ilgili konuşmayı sevmiyorum. İrem, çok tatlı bir insan olduğu için ne dese tatlı oluyor. Onun tatlılığına bırakıyorum bunu. İşimle, gücümle ilgileniyorum. Böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum" demişti.