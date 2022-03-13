İrem Derici ve Cem Belevi'den 'Bergen' açıklaması!

İREM'DEN 'EVLİLİK' VE 'ÇOCUK' CEVABI

İrem Derici, muhabirlerin "İrem Hanım ilişkiniz çok iyi. Aşıksınız da, peki evlilik var mı?" sorusuna da yanıt verdi. Şarkıcı, "Şimdi biz bunu yaparız, siz bu sefer çocuk dersiniz. Onu da yaparız bu sefer ikinci çocuk dersiniz. Sizin anlayacağınız benim çocuk özlemim yok. Bakın bugün ne oldu, size anlatayım" dedi.



"Karı ben mi yağdırdım? Okulları ben mi tatil ettim? Evinizde oynayın yavrucuklar" diyerek spor salonunda başına geleni anlatan Derici, "Cıyak cıyak bağıran altı çocuk, bu arada ben spordan nefret ediyorum. Kan ter içindeyim. Orada öyle inanılmaz sesler çıkardılar ki, bir sinirlendim, 'Çocuklar burası oyun parkı değil. Gidin aşağıda oynayın' dedim. Yemin ediyorum masum masum gitti çocuklar. Sizin anlayacağınız, biz böyle iyiyiz, Allah bozmasın" ifadelerini kullandı.