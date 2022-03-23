• 23 Mart 2022 - 10:23 • Son Güncelleme:
İrem Derici ile Cem Belevi'den Amsterdam'dan aşk pozları!
Cem Belevi ile ilişkisine ikinci bir şans veren İrem Derici, sevgilisi ile birlikte Hollanda tatiline çıktı. Amsterdam'da giden ünlü çift İrem Derici ile Cem Belevi tatilden kareleri takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi.
• 23 Mart 2022 - 10:23 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz aylarda ayrılan ancak Cem Belevi'nin ısrarı üzerine yeniden bir araya gelen İrem Derici çiftinin aşkı hız kesmeden devam ediyor.
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Cem Belevi, kendisi gibi şarkıcı olan sevgilisi İrem Derici'nin 21 Mart'taki doğum günü için sürpriz bir tatil programı düzenledi. Ünlü çift, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da gitti.