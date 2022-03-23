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Magazinİrem Derici ile Cem Belevi'den Amsterdam'dan aşk pozları!
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• 23 Mart 2022 - 10:23 • Son Güncelleme:

İrem Derici ile Cem Belevi'den Amsterdam'dan aşk pozları!

Cem Belevi ile ilişkisine ikinci bir şans veren İrem Derici, sevgilisi ile birlikte Hollanda tatiline çıktı. Amsterdam'da giden ünlü çift İrem Derici ile Cem Belevi tatilden kareleri takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi.

• 23 Mart 2022 - 10:23 • Son Güncelleme:
1İrem Derici ile Cem Beleviden Amsterdamdan aşk pozları
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Geçtiğimiz aylarda ayrılan ancak Cem Belevi'nin ısrarı üzerine yeniden bir araya gelen İrem Derici çiftinin aşkı hız kesmeden devam ediyor.

2İrem Derici ile Cem Beleviden Amsterdamdan aşk pozları

Cem Belevi, kendisi gibi şarkıcı olan sevgilisi İrem Derici'nin 21 Mart'taki doğum günü için sürpriz bir tatil programı düzenledi. Ünlü çift, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da gitti.

3İrem Derici ile Cem Beleviden Amsterdamdan aşk pozları

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen İrem Derici, Cem Belevi ile Amsterdam'da çekildiği kareleri paylaştı.

4İrem Derici ile Cem Beleviden Amsterdamdan aşk pozları

Paylaşımlarda neşeli halleriyle dikkat çeken İrem Derici ile Cem Belevi, Amsterdam sokaklarında el ele yürüdü.

5İrem Derici ile Cem Beleviden Amsterdamdan aşk pozları
6İrem Derici ile Cem Beleviden Amsterdamdan aşk pozları
7İrem Derici ile Cem Beleviden Amsterdamdan aşk pozları
8İrem Derici ile Cem Beleviden Amsterdamdan aşk pozları
9İrem Derici ile Cem Beleviden Amsterdamdan aşk pozları

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