İran mı güçlü, İsrail mi? Tüm farklar hesaplandı: Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? Nükleer güçte kim önde?
İran ve İsrail arasındaki gerilim yükseliyor. İran'ın başkenti Tahran'da Filistin siyasi büro şefi İsmail Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesi bölgede tansiyonu yükseltti. İsrail, saldırı devam ederken Lübnan'a füzeler yollamaya başladı. İran dini lideri Hamaney de "İntikam bayrağını astık" dedi. Peki Ortadoğu'nun bu iki ülkesi arasındaki askeri güç nasıl? İran mı güçlü, İsrail mi? İki ülkenin ordu sayısı ve güçleri arasındaki fark nedir?
• 03 Ağustos 2024 - 09:41 • Son Güncelleme:
• 03 Ağustos 2024 - 09:41 • Son Güncelleme: