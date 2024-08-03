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İran mı güçlü, İsrail mi? Tüm farklar hesaplandı: Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? Nükleer güçte kim önde?

İran ve İsrail arasındaki gerilim yükseliyor. İran'ın başkenti Tahran'da Filistin siyasi büro şefi İsmail Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesi bölgede tansiyonu yükseltti. İsrail, saldırı devam ederken Lübnan'a füzeler yollamaya başladı. İran dini lideri Hamaney de "İntikam bayrağını astık" dedi. Peki Ortadoğu'nun bu iki ülkesi arasındaki askeri güç nasıl? İran mı güçlü, İsrail mi? İki ülkenin ordu sayısı ve güçleri arasındaki fark nedir?

• 03 Ağustos 2024 - 09:41 • Son Güncelleme:
• 03 Ağustos 2024 - 09:41 • Son Güncelleme:
1İran mı güçlü, İsrail mi Tüm farklar hesaplandı: Hangi ülkenin ordusu daha güçlü Nükleer güçte kim önde

İsrail ve İran arasında savaş tamtamları çalmaya başladı. İsmail Haniye'nin suikastı sonrası iki ülkede peş peşe gerilimi tırmandıran açıklamalara devam etti. İsrail basını, "İran saldırısı geliyor" derken, İran'da Haniye'nin cenazesinde intikam yeminleri edildi. Peki İsrail ve İran ordularında son durum ne? İki ülkenin askeri güçleri nasıl? İran mı güçlü, İsrail mi?

2İran mı güçlü, İsrail mi Tüm farklar hesaplandı: Hangi ülkenin ordusu daha güçlü Nükleer güçte kim önde



İSRAİL Mİ GÜÇLÜ İRAN MI?

Haniye suikastı sonrası iki ülke her an birbirine saldırabilir. İsraill basınında yer alan haberlere göre İran'da intikam hazırlıkları başladı. Gazze'de yürüttüğü soykırımla yetinmeyen İsrail de Lübnan'a, Hizbullah'a füzeler yollamaya başladı.

İran ve İsrail'in askeri güçleri farklı alanlarda üstünlüklere sahip ve bu iki ülkenin ordularının karşılaştırılması birçok faktörü dikkate almayı gerektirir.

3İran mı güçlü, İsrail mi Tüm farklar hesaplandı: Hangi ülkenin ordusu daha güçlü Nükleer güçte kim önde



Askeri Personel ve Yedek Güç

İran: İran'ın aktif askeri personeli yaklaşık 600.000 civarındadır. Ayrıca, 350.000 kadar yedek gücü bulunmaktadır.

İsrail: İsrail'in aktif askeri personeli yaklaşık 170.000'dir. İsrail'in zorunlu askerlik hizmeti ve büyük yedek güçleri sayesinde 450.000'e kadar yedek gücü bulunabilir.

4İran mı güçlü, İsrail mi Tüm farklar hesaplandı: Hangi ülkenin ordusu daha güçlü Nükleer güçte kim önde



Savunma Bütçesi

İran: İran'ın savunma bütçesi yaklaşık 20 milyar dolar civarındadır. Ancak bu rakamlar gizli veya resmi olmayan harcamaları içermeyebilir.

İsrail: İsrail'in savunma bütçesi yaklaşık 24 milyar dolar civarındadır ve teknolojik altyapıya yapılan yatırımlar oldukça yüksektir.

Teknolojik Kapasite ve Modernizasyon

İran: İran'ın askeri teknolojisi daha çok yerli üretim ve ithalatla şekillenir. Füze teknolojisi, denizaltılar ve insansız hava araçları (İHA) gibi alanlarda gelişmeler kaydedilmiştir.

5İran mı güçlü, İsrail mi Tüm farklar hesaplandı: Hangi ülkenin ordusu daha güçlü Nükleer güçte kim önde



İsrail: İsrail, gelişmiş hava savunma sistemleri (Iron Dome, David's Sling), ileri teknoloji İHA'lar, ve sofistike siber savaş yetenekleriyle tanınır. ABD ile güçlü askeri işbirliği, teknolojik üstünlüğünü artırır.

Nükleer Kapasite

İran: İran'ın nükleer kapasitesi konusunda uluslararası tartışmalar bulunmaktadır. İran, sivil amaçlı olduğunu belirttiği bir nükleer programı sürdürmektedir.

İsrail: İsrail, resmi olarak nükleer silah bulundurduğunu kabul etmemekle birlikte, geniş bir nükleer cephaneliğe sahip olduğuna inanılmaktadır.

6İran mı güçlü, İsrail mi Tüm farklar hesaplandı: Hangi ülkenin ordusu daha güçlü Nükleer güçte kim önde



Askeri Strateji ve Konum

İran: Orta Doğu'daki nüfuzunu artırmak amacıyla çeşitli milis gruplarını destekleyen bir strateji izlemektedir. İran'ın stratejik konumu, Hürmüz Boğazı'nın kontrolü açısından önemlidir.

İsrail: İsrail, çevresindeki tehditleri dengelemek için gelişmiş istihbarat ve caydırıcı güç unsurlarına dayanan bir savunma stratejisi uygular.

Bu karşılaştırma, her iki ülkenin askeri kapasitesi ve stratejilerinin genel bir özetidir. İki ülkenin askeri gücü, teknolojik kapasite, bütçe ve stratejik hedeflere göre farklılık gösterir. Bu nedenle, "hangi ülkenin daha güçlü" olduğu sorusu, belirli bağlamlar ve kriterler çerçevesinde değerlendirilmelidir.