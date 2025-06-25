Iraklı Marya Hakkari'de mesleğini buldu! 3.5 ton üretime ulaştığında herkes tebrik için sıraya girdi

"Yüksekova Ziraat Odası'ndan tebrik ve destek"

Esenkol'un 5 yıllık emeğini yerinde inceleyen Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, Marya Esenkol'u tebrik ederek kendisine yeni seralar verileceğini belirtti. Başkan Geçirgen, seracılığa kadın elinin değmesinin önemine vurgu yaparak, "Kadın isterse yapmayacağı iş yok. Burada bir kez daha gördük çiftçi kadınlarımızın başarısını. Bugün biz de onu yerinde ziyaret ettik. 5 yıl önce Irak'tan aldığı eğitimle Yüksekova'ya taşınmasıyla kendi imkanlarıyla bahçesinde seracılığa başladı. 5 yıl boyunca emek verdi ve istediği şekilde de güzel bir verim aldı. Biz de bu başarısına karşılık 2 sera daha vereceğiz. İnşallah artık bu memleket her şeyini kendi üretip kendisi satacak. Biz de bu başarıdan dolayı kardeşimiz Marya Esenkol'u tebrik ediyoruz" dedi.