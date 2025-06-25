Iraklı Marya Hakkari'de mesleğini buldu! 3.5 ton üretime ulaştığında herkes tebrik için sıraya girdi
Yüksekova'da son yıllarda seracılık faaliyetleri önemli bir ivme kazandı. İlçede seracılık faaliyetleri her geçen gün yaygınlaşırken, Marya Esenkol'un azmi ve başarısı takdir topluyor. Bu alandaki başarılı örneklerden biri de Orman Mahallesi'ne yerleşen Marya Esenkol oldu. Irak'ta yaşadığı dönemde seracılıkla tanışan ve bu alanda kendini geliştiren Esenkol, edindiği tecrübeyi Yüksekova'ya taşıma kararı aldı.
• 25 Haziran 2025 - 07:01 • Son Güncelleme:
• 25 Haziran 2025 - 07:01 • Son Güncelleme: