İnsülini düzenliyor, şeker dengesini koruyor, kötü kolesterol ile savaşıyor! Kur'an-ı Kerim'de de adı geçiyor! Kalsiyum, vitamin ve antioksidanlar...
İnsülin salgılanmasını düzenli sağlayarak şeker dengesini koruyor, doğumu kolaylaştırıyor, loğusalıkta anne sütünü artırıyor. İçerisinde bol miktarda A, C, B1, B2, B3, B6, B9 (folik asit), B12, K, vitaminleri ve antioksidan barındırıyor. Kalp ve damar hastalıklarının oluşumunu engelliyor. Bağırsakların düzenli çalışmasını düzenliyor, kabızlığa karşı çok etkili, kötü kolesterol olan LDL'nin düşmesine neden oluyor, kansere karşı savaşıyor. Sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, bakır, manganez, çinko, magnezyum, kükürt, klor, fosfor, florin bakımından çok zengin, zayıflamaya çok yardımcı bir besin olduğu biliniyor. Kan yapımına destek oluyor, iltihapları önlüyor, vücut direncini artırıyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de de adı geçen mucizevi besinin faydaları...
Kur'an-i Kerim'de adı geçen ve mucizevi faydaları saymakla bitmeyen besinler düzenli bir şekilde tüketildiğinde adeta hastalıklara kalkan oluyor. Kanser başta olmak üzere birçok hastalıktan koruyan bu besinler aynı zamanda hayati öneme sahip olan akciğerleri de güçlendiriyor. Peki, hangi besinler Kur-an-i Kerim'de geçiyor? İşte sağlığa olan faydalarıyla şaşırtan süper besinler...
HURMA
Pankreasta ensülin salgılanmasını düzenli sağlayarak şeker dengesini korur. Doğumun kolay olmasını sağlar. Loğusalıkta süt hormonlarını harekete geçirerek anne sütünün artışını sağlar.
AKCİĞER HASTALIKLARINDA ETKİLİDİR
Dekstroz ve früktoz oranı yüzde 75 ile 87 arasında değişir. Glikoz yoktur. İçinde A, C, B1, B2, B3, B6, B9 (folik asit), B12, K, vitaminleri, betakaroten, ayrıca oligo element var. A vitamini bilindiği üzere çok etkili bir antioksidandır. Dolayısıyla halk arasında tavukkarası olarak da bilinen gece körlüğünü önler. Aynı zamanda ağız ve akciğer hastalıklarında oldukça etkilidir.
KAS KAYBINI ÖNLER
Betakaroten (provitamin A), doğada natürel olarak bulunan A vitamininin ilk formatıdır. Bu vitamin, vücudumuzdaki DNA, hücre zarı ve protein yapısını destekler. Dolayısıyla kalp ve damar hastalıklarının oluşumunu engeller. Zeaksantin maddesi de yaşlılığa bağlı kas erimesini önler. Vücuttaki kas kaybını engeller. İdrar söktürücüdür. Dolayısıyla ödem oluşumunu önler. Taze hurmanın içinde bulunan pitosin maddesi, adet sancılarına çok iyi gelir.
BAĞIRSAK KANSERİNİ ÖNLER
Liften çok zengin olduğu için bağırsakların çalışmasını düzenler; böylece kabızlığın (konstipasyon) birebir ilacıdır. Aynı zamanda yüksek lif sayesinde kötü kolesterol olan LDL'nin düşmesine neden olur. Ayrıca bağırsak kanserine yol açabilecek biyokimyasal maddelerin azalmasını sağlar.
ACIKMAYI GECİKTİRİR
İçinde bulunan flavonoid, polifenol anti oksidamı olarak bilinen tanin maddesini içerir. Tanin iltihabı, vücuttaki kanamaları önleyen bir maddedir. Ayrıca içinde oligo element (az bulunan elementler) vardır:
Birçok özelliğinin yanı sıra acıkmayı geciktirdiği için zayıflamaya çok yardımcı bir meyvedir. Özellikle çok acıkma ve çok tatlı ihtiyacı duyulunca 10 adet beyaz veya sarı leblebi 2 hurmayla beraber yenilip üstüne 1 bardak su içilirse 2-3 saat boyunca açlık hissedilmez.
BAL
Früktoz ve glikoz gibi doğal şekerler içerir. Bunun yanı sıra magnezyum, potasyum, kalsiyum, bakır, iyot, çinko, sodyum klorür, kükürt, demir ve fosfor gibi mineralleri de içerir. Ayrıca B1, B2, B3, B5, B6 ve C vitaminleri vardır. Sindirimi çok kolay olduğu için bağırsakların ve böbreklerin daha iyi çalışmasına yardımcı olur.
İLTİHAP ÖNLEYİCİDİR
Hızlı bir enerji kaynağıdır. Ilık su ile karıştırılıp içildiğinde 7 dakikada kana karışır. Bu da beynin çalışmasını hızlandırır. Kan yapımına destek olur. Anti mikrobik bir ajandır. Belirli bakterilerin, maya ve küfün büyümesine engel olur. Vücut direncini ve savunma mekanizmasını artırır. Antioksidandır.
Yaraların üzerine sürüldüğünde deriyi oluşturan epitelyum dokusunun gelişimini hızlandırır. Dokuda hidrojen peroksit (oksijenli su) oluşturarak mikropların üremesini önler. Dolayısıyla böcek sokmaları, deri kesiklerinde, egzama ve yanıklarda etkilidir. Çünkü anti enflamatuvar (iltihap önleyici) etkisi vardır.
AĞRILARI AZALTIR
Yeni kılcal damarların oluşumunu artırır. Bal biraz tarçın ve su ile karıştırılıp ağrı olan yere sürülünce ağrının azaldığı görülür. Ayrıca bu karışım biraz zeytinyağı ile karıştırılıp uygulanırsa saç dökülmelerini de (15 dakika saçlı deride bırakılıp yıkanırsa) engeller.
1 kaşık bal ile yarım çay kaşığı toz tarçın karıştırılarak günde 3 defa yenilirse öksürük ve balgam atımını artırarak gribal enfeksiyonları bertaraf eder.
ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI
Zeytinyağı, kalp damarlarını korur ve besler. Meme kanserinin oluşumunu engeller. Kötü kolesterolü düşürür ve damarların daralmasını önler. Antioksidandır.
Damar sertleşmesini engelleyen polifenol içerir; özellikle ilk sızma zeytinyağında vardır. Mide kanserine yakalanma oranını düşürür. Anne sütünü artırır.
Bunun kanseri önlediği, artık bilimsel çalışmalarla ispatlanmıştır. Mide ülser oluşumunu engeller.
SİRKE
Sindirimi ve metabolizmayı hızlandırır. Bu sayede zayıflamada oldukça yardımcı bir yer alır. Besinlerin mide asidi tarafından parçalanmasını hızlandırarak ince bağırsaklara geçişini hızlandırır.
Dolayısıyla ince bağırsağı temizler. Ağızda gargara yapılırsa mikropları öldürerek enfeksiyonların gelişmesini önler.
ZAYIFLATIR
Günde 2 defa 2 ay boyunca baştaki saçlı deriye sürüldüğünde, para şeklinde açılmış (mantar enfeksiyonu olmayan) saç dökülmelerinde çok etkilidir.
Uykusuzluk için 1 çay kaşığı elma sirkesi ile 2 çay kaşığı bal 1 bardak ılık suda eritilip içilirse (akşam yemeğinden 1.5 saat sonra) uyumaya yardımcı olur. Zayıflama için günde 3 defa yemeklerden sonra (aç karnına asla) 1 tatlı kaşığı içilmesi önerilir. (Sabah)