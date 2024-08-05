Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemInstagram'da kritik saat belli oldu! Bugün İnstagram açılabilir mi? Gözler toplantıda! İnstagram erişim yasağı 5 Ağustos'ta kalkacak mı?
HaberlerGündem Haberleri Instagram'da kritik saat belli oldu! Bugün İnstagram açılabilir mi? Gözler toplantıda! İnstagram erişim yasağı 5 Ağustos'ta kalkacak mı?

Instagram'da kritik saat belli oldu! Bugün İnstagram açılabilir mi? Gözler toplantıda! İnstagram erişim yasağı 5 Ağustos'ta kalkacak mı?

Türkiye'de erişim yasağı getirilen sosyal medya platformu İnstagram'a 3 gündür erişim sağlanamıyor. Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından erişim yasağı getirilen İnstagram ne zaman düzelecek? Kullanıcıların merakla beklediği toplantı bugün öğle saatlerinde yapılacak. 5 Ağustos 2024 İnstagram düzeldi mi sorusu da gündemdeki yerini aldı. Platforma giriş yapamayanların takip ettiği toplantıdan ne sonuç çıktı? İnstagram bugün açılacak mı? İşte detaylar...

• 05 Ağustos 2024 - 12:42 • Son Güncelleme:
• 05 Ağustos 2024 - 12:42 • Son Güncelleme:
1Instagramda kritik saat belli oldu Bugün İnstagram açılabilir mi Gözler toplantıda İnstagram erişim yasağı 5 Ağustosta kalkacak mı

İnstagram'a erişim yasağında son dakika bilgisi geldi. Sosyal medya platformu Instagram'a 2 Ağustan tarihinden itibaren erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar, "İnstagram bugün açılacak mı?", "İnstagram ne zaman açılacak?" sorularına yanıt aradığı bugünlerde gözler kritik toplantıya çevrildi.

2Instagramda kritik saat belli oldu Bugün İnstagram açılabilir mi Gözler toplantıda İnstagram erişim yasağı 5 Ağustosta kalkacak mı



INSTAGRAM SON DAKİKA: INSTAGRAM AÇILDI MI, DÜZELDİ Mİ?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile sosyal medya platformu Instagram'ın yetkilileri bir görüşme yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu saat 13.00'te Instagram yetkilileriyle görüşecek.

3Instagramda kritik saat belli oldu Bugün İnstagram açılabilir mi Gözler toplantıda İnstagram erişim yasağı 5 Ağustosta kalkacak mı

Instagram'ın ne zaman açılacağı bu görüşmelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.

4Instagramda kritik saat belli oldu Bugün İnstagram açılabilir mi Gözler toplantıda İnstagram erişim yasağı 5 Ağustosta kalkacak mı



INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan açıklamaya göre 'Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.'

5Instagramda kritik saat belli oldu Bugün İnstagram açılabilir mi Gözler toplantıda İnstagram erişim yasağı 5 Ağustosta kalkacak mı

5 Ağustos itibarıyla üç gündür İnstagrama erişim sağlanamıyor.

6Instagramda kritik saat belli oldu Bugün İnstagram açılabilir mi Gözler toplantıda İnstagram erişim yasağı 5 Ağustosta kalkacak mı

Instagram'ın ne zaman açılacağına dair son dakika açıklamaları haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

7Instagramda kritik saat belli oldu Bugün İnstagram açılabilir mi Gözler toplantıda İnstagram erişim yasağı 5 Ağustosta kalkacak mı



'GEREKLİ İŞLEMİ YAPARLARSA ERİŞİM YASAĞINI KALDIRACAĞIZ'

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemizde de temsilcileri bulunan -ki tamamının temsilcisi var- bazı sosyal medya platformları var. Bunlara bizim uygulanmasını istediğimiz belli kurallar var, kanunlar, yönetmelikler var. Zaman zaman bunlara yaptığımız uyarılara rağmen uyulmasında bazı problemler görüyoruz. Bu bahsedilen aksaklıkları, hassasiyetlerimizi, kanunumuza uymayan tarafları yerine getirdikleri zaman biz de gerekli işlemi yaparak, bu erişim yasağını kaldırmış olacağız" dedi.

8Instagramda kritik saat belli oldu Bugün İnstagram açılabilir mi Gözler toplantıda İnstagram erişim yasağı 5 Ağustosta kalkacak mı