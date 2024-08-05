Instagram'da kritik saat belli oldu! Bugün İnstagram açılabilir mi? Gözler toplantıda! İnstagram erişim yasağı 5 Ağustos'ta kalkacak mı?
Türkiye'de erişim yasağı getirilen sosyal medya platformu İnstagram'a 3 gündür erişim sağlanamıyor. Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından erişim yasağı getirilen İnstagram ne zaman düzelecek? Kullanıcıların merakla beklediği toplantı bugün öğle saatlerinde yapılacak. 5 Ağustos 2024 İnstagram düzeldi mi sorusu da gündemdeki yerini aldı. Platforma giriş yapamayanların takip ettiği toplantıdan ne sonuç çıktı? İnstagram bugün açılacak mı? İşte detaylar...
• 05 Ağustos 2024 - 12:42 • Son Güncelleme:
• 05 Ağustos 2024 - 12:42 • Son Güncelleme: