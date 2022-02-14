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Dünyaİngiltere'den Ukrayna'da darbe iddiası! Rusya saldırmaya başladı...
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İngiltere'den Ukrayna'da darbe iddiası! Rusya saldırmaya başladı...

Rusya - Ukrayna geriliminde tansiyon yükselmeye devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın siber saldırılar ve binlerce sahte bomba ihbarı gibi taktikler içeren hibrit savaşı ile saldırılara şimdiden başladığını söylerken, İngiltere ise Rusya'nın Ukrayna'nın büyük şehirlerinde darbe planladığını iddia etti. İki ülke arasındaki tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek...

• 14 Şubat 2022 - 13:49 • Son Güncelleme:
• 14 Şubat 2022 - 13:49 • Son Güncelleme:
1İngiltereden Ukraynada darbe iddiası Rusya saldırmaya başladı...

Rusya, Ukrayna'da hibrit savaşı başlattı. Ukraynalı yetkililer Rusya'nın siber saldırılar, yüzlerce sahte bomba ihbarı gibi taktikler içeren istikrarsızlaştırma kampanyasına hız verdiğini söylüyor. ABD'li ve Avrupalı yetkililer Rusya'nın Ukrayna'ya 'her an' saldırabileceği konusunda uyarıda bulunuyor ancak Ukrayna'daki birçok vatandaş için saldırı çoktan başlamış gibi görünüyor.

2İngiltereden Ukraynada darbe iddiası Rusya saldırmaya başladı...

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'nin üst düzey ulusal güvenlik danışmanı Oleksiy Danilov yakın tarihli bir röportajda, “Rusya'nın bir numaralı görevi bizi içeriden baltalamak ” demişti.

3İngiltereden Ukraynada darbe iddiası Rusya saldırmaya başladı...

Ukraynalı yetkililer sınırlarına 130 binden fazla asker yığan Rusya'nın siber saldırılar, yüzlerce sahte bomba ihbarı gibi taktikler içeren istikrarsızlaştırma kampanyasına hız verdiğini söylüyor.

4İngiltereden Ukraynada darbe iddiası Rusya saldırmaya başladı...

Yetkililer Moskova'nın yoğunlaştırılmış hibrit savaşının amacının, ülkelerini zayıflatmak ve panik ekmek ve protestoları kışkırtmak olduğunu iddia ediyor.

5KARADENİZDEKİ TATBİKAT EKONOMİYİ HEDEF ALIYOR

KARADENİZ'DEKİ TATBİKAT EKONOMİYİ HEDEF ALIYOR

Ukrayna Rusya'nın geçtiğimiz günlerde Karadeniz'de başlattığı tatbikatı da bu hibrit savaşının bir parçası olarak değerlendirdi ve söz konusu eylemin ülke için hayati öneme sahip ihracat limanları trafiğini engelleyeceğini iddia etti.

6İngiltereden Ukraynada darbe iddiası Rusya saldırmaya başladı...

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği “Rusya'nın Ukrayna'ya karşı ekonomik savaşı devam ediyor” açıklaması yaparken, Danilov ise tatbikatla ilgili “Ekonomimizi kısıtlamak istiyorlar” dedi.

7İngiltereden Ukraynada darbe iddiası Rusya saldırmaya başladı...

Rusya daha önce de 2015 ve 2016 yıllarındaki siber saldırılarla Ukrayna'daki elektrik şebekelerini geçici olarak devre dışı bırakmıştı.

8İngiltereden Ukraynada darbe iddiası Rusya saldırmaya başladı...

Ukrayna Bilgi Koruma Teşkilatı başkan yardımcısı Viktor Zhora'ya göre hem o dönemki saldırılar hem de geçtiğimiz ay düzenlenen siber saldırılar da ekonomiyi felce uğratmak için tasarlandı. Zhora, “Planları istikrarı bozmak ve kaos aramak.” dedi.

9YENİ TAKTİK: BOMBA TEHDİTLERİ

YENİ TAKTİK: BOMBA TEHDİTLERİ

Ukraynalı yetkililere göre Rusya'nın bir başka yeni taktiği de bomba tehdidi.

10İngiltereden Ukraynada darbe iddiası Rusya saldırmaya başladı...

Ukrayna polisi, Ocak ayında çoğunluğu e-posta yoluyla yapılan yaklaşık bin sahte bomba ihbarı yapıldığını bildirdi. Rusya'nın sahte bomba ihbarları ile halk içinde endişe ve panik yaratmaya çalıştığı iddia edildi.

11İNGİLTEREDEN DARBE İDDİASI

İNGİLTERE'DEN DARBE İDDİASI

Rusya'nın Ukrayna içinde başlattığı küçük ama etkili saldırılar devam ederken asıl ortalığı karıştıran iddia ise İngiltere'den geldi.

12İngiltereden Ukraynada darbe iddiası Rusya saldırmaya başladı...

İngiltere Moskova'nın Ukrayna'nın büyük şehirlerinde darbe tasarladığını iddia etti.

13İngiltereden Ukraynada darbe iddiası Rusya saldırmaya başladı...

İddiaya göre, Kremlin başlattığı işgalin ardından Rusya Federal Güvenlik Servisi(FSB) ajanları Ukrayna'nın büyük şehirlerini kuşatacak.

14İngiltereden Ukraynada darbe iddiası Rusya saldırmaya başladı...

İngiltere iddiasını doğrulamak için ortaya bir kanıt koymasa da Rusya'nın Ukrayna'da 'rejim değişikliğini' amaçlayan merkezi bir işgal senaryosu hazırladığını belirtti.

15İngiltereden Ukraynada darbe iddiası Rusya saldırmaya başladı...

Almanya'nın Bild gazetesi de bu ayın başlarında benzer bir senaryoya işaret ederek, Rusya'nın işgal sonrası Kremlin yanlısı bir parlamento kurmayı planladığını duyurmuştu.

16İngiltereden Ukraynada darbe iddiası Rusya saldırmaya başladı...

Rusya Dışişleri Bakanlığı söz konusu habere tepki göstererek Bild'in iddiasının tüm ahlak ve etik sınırlarını aştığını söylemişti.

17İngiltereden Ukraynada darbe iddiası Rusya saldırmaya başladı...
18İngiltereden Ukraynada darbe iddiası Rusya saldırmaya başladı...
19İngiltereden Ukraynada darbe iddiası Rusya saldırmaya başladı...
20İngiltereden Ukraynada darbe iddiası Rusya saldırmaya başladı...
21İngiltereden Ukraynada darbe iddiası Rusya saldırmaya başladı...
22İngiltereden Ukraynada darbe iddiası Rusya saldırmaya başladı...
23İngiltereden Ukraynada darbe iddiası Rusya saldırmaya başladı...
24İngiltereden Ukraynada darbe iddiası Rusya saldırmaya başladı...
25İngiltereden Ukraynada darbe iddiası Rusya saldırmaya başladı...
26İngiltereden Ukraynada darbe iddiası Rusya saldırmaya başladı...
27İngiltereden Ukraynada darbe iddiası Rusya saldırmaya başladı...
28İngiltereden Ukraynada darbe iddiası Rusya saldırmaya başladı...

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