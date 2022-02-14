İngiltere'den Ukrayna'da darbe iddiası! Rusya saldırmaya başladı...

Rusya, Ukrayna'da hibrit savaşı başlattı. Ukraynalı yetkililer Rusya'nın siber saldırılar, yüzlerce sahte bomba ihbarı gibi taktikler içeren istikrarsızlaştırma kampanyasına hız verdiğini söylüyor. ABD'li ve Avrupalı yetkililer Rusya'nın Ukrayna'ya 'her an' saldırabileceği konusunda uyarıda bulunuyor ancak Ukrayna'daki birçok vatandaş için saldırı çoktan başlamış gibi görünüyor.