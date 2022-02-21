İllere göre vaka haritasını Bakan Koca paylaştı! İşte en çok artan 10 şehir...

Haftalık vaka haritası açıklandı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 5-11 Şubat haftasında 100 binde Koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de 1017,38 oldu. Samsun ise 1530,91 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.