İllere göre vaka haritasını Bakan Koca paylaştı! İşte en çok artan 10 şehir...
İllere göre haftalık vaka haritası belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre koronavirüs vaka haritasını paylaştı. Geçtiğimiz hafta Kırklareli vaka yoğunluğunda zirvede yer alırken yeni verilere göre Samsun 1530,91 vaka yoğunluğu ile zirvede yerini aldı.
Haftalık vaka haritası açıklandı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 5-11 Şubat haftasında 100 binde Koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de 1017,38 oldu. Samsun ise 1530,91 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde:5-11 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.
EN ÇOK ARTAN 10 İL
5-11 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri, Samsun.
ADANA
989,54
ADIYAMAN
744,92
AFYONKARAHİSAR
686,66
AĞRI
275,04
AKSARAY
497,36
AMASYA
1358,06
ANKARA
1323,97
ANTALYA
145,09
ARDAHAN
592,00
ARTVİN
1042,80
AYDIN
772,99
BALIKESİR
923,39
BARTIN
625,65
BATMAN
308,47
BAYBURT
312,79
BİLECİK
700,29
BİNGÖL
91,84
BİTLİS
355,40
BOLU
899,65
BURDUR
1109,18
BURSA
1138,03
ÇANAKKALE
1064,28
ÇANKIRI
1001,96
ÇORUM
1205,82
DENİZLİ
1015,84
DİYARBAKIR
559,35
DÜZCE
744,43
EDİRNE
677,72
ELAZIĞ
823,35
ERZİNCAN
732,67
ERZURUM
324,35
ESKİŞEHİR
640,61
GAZİANTEP
380,81
GİRESUN
1198,92
GÜMÜŞHANE
353,72
HAKKARİ
235,07
HATAY
768,65
IĞDIR
585,26
ISPARTA
1027,87
İSTANBUL
717,58
İZMİR
1017,38
KAHRAMANMARAŞ
825,41
KARABÜK
1181,37
KARAMAN
992,51
KARS
449,70
KASTAMONU
931,60
KAYSERİ
1059,36
KİLİS
776,95
KIRIKKALE
1004,10
KIRKLARELİ
1229,38
KIRŞEHİR
871,39
KOCAELİ
1106,89
KONYA
927,09
KÜTAHYA
933,74
MALATYA
707,93
MANİSA
776,11
MARDİN
349,00
MERSİN
866,09
MUĞLA
968,52
MUŞ
218,40
NEVŞEHİR
680,19
NİĞDE
653,24
ORDU
1283
OSMANİYE
955,86
RİZE
1324,70
SAKARYA
819,79
SAMSUN
1530,91
SİİRT
313,27
SİNOP
1094,74
SİVAS
658,68
ŞANLIURFA
311,62
ŞIRNAK
143,25
TEKİRDAĞ
805,19
TOKAT
1410,63
TRABZON
1220,30
TUNCELİ
791,44
UŞAK
1216,56
VAN
108,94
YALOVA
1137,45
YOZGAT
748,86
ZONGULDAK
1050,90