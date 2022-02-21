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İllere göre vaka haritasını Bakan Koca paylaştı! İşte en çok artan 10 şehir...

İllere göre haftalık vaka haritası belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre koronavirüs vaka haritasını paylaştı. Geçtiğimiz hafta Kırklareli vaka yoğunluğunda zirvede yer alırken yeni verilere göre Samsun 1530,91 vaka yoğunluğu ile zirvede yerini aldı.

• 21 Şubat 2022 - 14:42 • Son Güncelleme:
• 21 Şubat 2022 - 14:42 • Son Güncelleme:
1İllere göre vaka haritasını Bakan Koca paylaştı İşte en çok artan 10 şehir...

Haftalık vaka haritası açıklandı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 5-11 Şubat haftasında 100 binde Koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de 1017,38 oldu. Samsun ise 1530,91 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

2İllere göre vaka haritasını Bakan Koca paylaştı İşte en çok artan 10 şehir...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde:5-11 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

3EN ÇOK ARTAN 10 İL

EN ÇOK ARTAN 10 İL

5-11 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri, Samsun.

4ADANA

ADANA

989,54

5ADIYAMAN

ADIYAMAN

744,92

6AFYONKARAHİSAR

AFYONKARAHİSAR

686,66

7AĞRI

AĞRI

275,04

8AKSARAY

AKSARAY

497,36

9AMASYA

AMASYA

1358,06

10ANKARA

ANKARA

1323,97

11ANTALYA

ANTALYA

145,09

12ARDAHAN

ARDAHAN

592,00

13ARTVİN

ARTVİN

1042,80

14AYDIN

AYDIN

772,99

15BALIKESİR

BALIKESİR

923,39

16BARTIN

BARTIN

625,65

17BATMAN

BATMAN

308,47

18BAYBURT

BAYBURT

312,79

19BİLECİK

BİLECİK

700,29

20BİNGÖL

BİNGÖL

91,84

21BİTLİS

BİTLİS

355,40

22BOLU

BOLU

899,65

23BURDUR

BURDUR

1109,18

24BURSA

BURSA

1138,03

25ÇANAKKALE

ÇANAKKALE

1064,28

26ÇANKIRI

ÇANKIRI

1001,96

27ÇORUM

ÇORUM

1205,82

28DENİZLİ

DENİZLİ

1015,84

29DİYARBAKIR

DİYARBAKIR

559,35

30DÜZCE

DÜZCE

744,43

31EDİRNE

EDİRNE

677,72

32ELAZIĞ

ELAZIĞ

823,35

33ERZİNCAN

ERZİNCAN

732,67

34ERZURUM

ERZURUM

324,35

35ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR

640,61

36GAZİANTEP

GAZİANTEP

380,81

37GİRESUN

GİRESUN

1198,92

38GÜMÜŞHANE

GÜMÜŞHANE

353,72

39HAKKARİ

HAKKARİ

235,07

40HATAY

HATAY

768,65

41IĞDIR

IĞDIR

585,26

42ISPARTA

ISPARTA

1027,87

43İSTANBUL

İSTANBUL

717,58

44İZMİR

İZMİR

1017,38

45KAHRAMANMARAŞ

KAHRAMANMARAŞ

825,41

46KARABÜK

KARABÜK

1181,37

47KARAMAN

KARAMAN

992,51

48KARS

KARS

449,70

49KASTAMONU

KASTAMONU

931,60

50KAYSERİ

KAYSERİ

1059,36

51KİLİS

KİLİS

776,95

52KIRIKKALE

KIRIKKALE

1004,10

53KIRKLARELİ

KIRKLARELİ

1229,38

54KIRŞEHİR

KIRŞEHİR

871,39

55KOCAELİ

KOCAELİ

1106,89

56KONYA

KONYA

927,09

57KÜTAHYA

KÜTAHYA

933,74

58MALATYA

MALATYA

707,93

59MANİSA

MANİSA

776,11

60MARDİN

MARDİN

349,00

61MERSİN

MERSİN

866,09

62MUĞLA

MUĞLA

968,52

63MUŞ

MUŞ

218,40

64NEVŞEHİR

NEVŞEHİR

680,19

65NİĞDE

NİĞDE

653,24

66ORDU

ORDU

1283

67OSMANİYE

OSMANİYE

955,86

68RİZE

RİZE

1324,70

69SAKARYA

SAKARYA

819,79

70SAMSUN

SAMSUN

1530,91

71SİİRT

SİİRT

313,27

72SİNOP

SİNOP

1094,74

73SİVAS

SİVAS

658,68

74ŞANLIURFA

ŞANLIURFA

311,62

75ŞIRNAK

ŞIRNAK

143,25

76TEKİRDAĞ

TEKİRDAĞ

805,19

77TOKAT

TOKAT

1410,63

78TRABZON

TRABZON

1220,30

79TUNCELİ

TUNCELİ

791,44

80UŞAK

UŞAK

1216,56

81VAN

VAN

108,94

82YALOVA

YALOVA

1137,45

83YOZGAT

YOZGAT

748,86

84ZONGULDAK

ZONGULDAK

1050,90

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