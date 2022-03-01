İlayda Alişan'dan duygusal paylaşım!

"ANNECİĞİM BIRAKTIĞI KOLYELERİMLE..."

Oyuncu, gönderisine, "Boynumda anneciğimin bıraktığı kolyelerimle yeni yaşımı bekliyorum. Uğuruna inandığım her şey, her his yanımda olsun... En çok da bu yıl..." ifadelerini not düştü.Sosyal medya hesabında 2,6 milyon takipçisi bulunan Alişan'ın paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.