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Magazinİlayda Alişan'dan duygusal paylaşım!
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• 01 Mart 2022 - 09:55 • Son Güncelleme:

İlayda Alişan'dan duygusal paylaşım!

Masumiyet dizisinde adından söz ettiren daha sonra Kırmızı Oda'da rol alan İlayda Alişan'ın yeni yaşı için yaptığı paylaşım yürek burktu. Instagram'da 2,6 milyon takipçisi bulunan İlayda Alişan, bu kez duygulandırdı. Ünlü oyuncu 9 yaşında kanserden kaybettiği annesini andı.

• 01 Mart 2022 - 09:55 • Son Güncelleme:
1İlayda Alişandan duygusal paylaşım
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"Çukur", "Masumiyet", "Şampiyon" ve "Bir Çocuk Sevdim" gibi projelerde rol alan İlayda Alişan, 26 Şubat'ta 26 yaşına bastı. Henüz 9 yaşındayken annesini kanser sebebiyle kaybeden Alişan, duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

2İlayda Alişandan duygusal paylaşım

İlayda Alişan, 2 gün önce Instagram hesabından annesinin kolyelerini boynuna taktığı bir fotoğrafını yayınladı.

3ANNECİĞİM BIRAKTIĞI KOLYELERİMLE...

"ANNECİĞİM BIRAKTIĞI KOLYELERİMLE..."

Oyuncu, gönderisine, "Boynumda anneciğimin bıraktığı kolyelerimle yeni yaşımı bekliyorum. Uğuruna inandığım her şey, her his yanımda olsun... En çok da bu yıl..." ifadelerini not düştü.Sosyal medya hesabında 2,6 milyon takipçisi bulunan Alişan'ın paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

4BÜYÜYORUM VE BUNA ŞAHİT OLUYORSUNUZ

"BÜYÜYORUM VE BUNA ŞAHİT OLUYORSUNUZ"

Öte yandan son dönemin popüler oyuncularından İlayda Alişan'ın yıllar öncesine ait bir pozu 'estetik' iddialarını da beraberinde getirmişti.Konuya açıklık getiren Alişan, yüzüne işlem yaptırdığını öne sürenlere Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sitem etmişti.

Oyuncu, "Eski hali' diye paylaştığınız fotoğraflarda 15 yaşlarındayım, şimdi ise 25... Büyüyorum ve mesleğimden ötürü buna şahit oluyorsunuz. Yüzümde dudak dolgusundan başka estetiğim yok! Olsa da sizi ilgilendirir mi? Sanmam! Kadınları kalıba sokmaktan vazgeçeceğiniz bir gün dilerim. Sevgiler..." ifadelerini kullanmıştı.

5AŞK BİTTİ

AŞK BİTTİ

Ayrıca final yapan 'Masumiyet' dizisinin setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü, geçtiğimiz sene yollarını ayırmıştı.

6KONUŞMAK İSTEMİYORUM

"KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Alişan, özel hayatı hakkındaki sorulara yanıt vermişti. Oyuncu, "Evet, ilişkim bitti. Neden bittiğini söyleyemem, konuşmak istemiyorum." demişti.

7İlayda Alişandan duygusal paylaşım

Birlikte yer aldıkları fotoğraflarını Instagram hesaplarından silen ikili, birbirlerini sosyal medya hesaplarından da takip etmeyi bırakmıştı.

8BU SÖYLENTİLER BENİ YIPRATIYOR

"BU SÖYLENTİLER BENİ YIPRATIYOR!"

Aşklarını ilan etmeden önce Serkay Tütüncü ile hakkında çıkan aşk dedikodularına tepki gösteren İlayda Alişan, "İddialar yalan! Uzun zamandır hayatımda kimse yok. Bu söylentiler beni yıpratıyor! Üzülüyorum... Aşka değil, kariyerime odaklandım." ifadelerini kullanmıştı.

9İlayda Alişandan duygusal paylaşım

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İlayda Alişan'dan duygusal paylaşım!

İlayda Alişan'dan duygusal paylaşım!

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