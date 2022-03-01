İlayda Alişan'dan duygusal paylaşım!
Masumiyet dizisinde adından söz ettiren daha sonra Kırmızı Oda'da rol alan İlayda Alişan'ın yeni yaşı için yaptığı paylaşım yürek burktu. Instagram'da 2,6 milyon takipçisi bulunan İlayda Alişan, bu kez duygulandırdı. Ünlü oyuncu 9 yaşında kanserden kaybettiği annesini andı.
"Çukur", "Masumiyet", "Şampiyon" ve "Bir Çocuk Sevdim" gibi projelerde rol alan İlayda Alişan, 26 Şubat'ta 26 yaşına bastı. Henüz 9 yaşındayken annesini kanser sebebiyle kaybeden Alişan, duygulandıran bir paylaşımda bulundu.
İlayda Alişan, 2 gün önce Instagram hesabından annesinin kolyelerini boynuna taktığı bir fotoğrafını yayınladı.
"ANNECİĞİM BIRAKTIĞI KOLYELERİMLE..."
Oyuncu, gönderisine, "Boynumda anneciğimin bıraktığı kolyelerimle yeni yaşımı bekliyorum. Uğuruna inandığım her şey, her his yanımda olsun... En çok da bu yıl..." ifadelerini not düştü.Sosyal medya hesabında 2,6 milyon takipçisi bulunan Alişan'ın paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
"BÜYÜYORUM VE BUNA ŞAHİT OLUYORSUNUZ"
Öte yandan son dönemin popüler oyuncularından İlayda Alişan'ın yıllar öncesine ait bir pozu 'estetik' iddialarını da beraberinde getirmişti.Konuya açıklık getiren Alişan, yüzüne işlem yaptırdığını öne sürenlere Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sitem etmişti.
Oyuncu, "Eski hali' diye paylaştığınız fotoğraflarda 15 yaşlarındayım, şimdi ise 25... Büyüyorum ve mesleğimden ötürü buna şahit oluyorsunuz. Yüzümde dudak dolgusundan başka estetiğim yok! Olsa da sizi ilgilendirir mi? Sanmam! Kadınları kalıba sokmaktan vazgeçeceğiniz bir gün dilerim. Sevgiler..." ifadelerini kullanmıştı.
"BU SÖYLENTİLER BENİ YIPRATIYOR!"
Aşklarını ilan etmeden önce Serkay Tütüncü ile hakkında çıkan aşk dedikodularına tepki gösteren İlayda Alişan, "İddialar yalan! Uzun zamandır hayatımda kimse yok. Bu söylentiler beni yıpratıyor! Üzülüyorum... Aşka değil, kariyerime odaklandım." ifadelerini kullanmıştı.