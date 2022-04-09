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İl il nüfus rakamları belli oldu! İşte Türkiye'nin en genç ve yaşlı şehirleri...

İllerin 2022 yılı itibarıyla nüfus rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye 2021 nüfusu 1 milyon 65 bin 911 kişi arttı. 2021 yılında nüfus 84 milyon 680 bin 273 olarak belirlendi. Türkiye'de vatandaşların ikamet ettikleri adresin kayıtlı olduğu ilçe ve illere göre önemli değişiklikler yaşandı. Birçok vatandaş bulunduğu ilin nüfusunu merak ediyor. Türkiye'nin nüfusu ne kadar oldu? sorusuyla birlikte il il Türkiye nüfusu da sıkça soruluyor. Öte yandan Türkiye'nin nüfusu en genç illeri ve en yaşlı kentleri de ortaya çıktı. Peki bu iller hangileri? İşte TÜİK verilerine göre bu haberin detayları...

• 09 Nisan 2022 - 12:07 • Son Güncelleme:
• 09 Nisan 2022 - 12:07 • Son Güncelleme:
1İl il nüfus rakamları belli oldu İşte Türkiyenin en genç ve yaşlı şehirleri...

İllerin nüfus haritasını TÜİK açıkladı. 2021 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye'nin yeni nüfusu 84 milyon 680 bin 273 oldu. Erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi olarak belirlendi. Diğer taraftan Türkiye'nin en genç nüfusa sahip illeri ve en yaşlı nüfusa sahip illeri de belli oldu.

2EN GENÇ İL HANGİSİ

EN GENÇ İL HANGİSİ?

Ortanca yaşın en yüksek ve en düşük olduğu iller hangileri? illere göre dağılımına bakıldığında, en düşük ortanca yaş oranı 20,6 olan Şanlıurfa en genç nüfusa sahip ilimiz oldu.

3İl il nüfus rakamları belli oldu İşte Türkiyenin en genç ve yaşlı şehirleri...

Şanlıurfa'yı, 21,6 ile Şırnak

4İl il nüfus rakamları belli oldu İşte Türkiyenin en genç ve yaşlı şehirleri...

22,7 ile Siirt takip etti. En genç 3 ilimiz bu kentlerimiz oldu.

5EN YAŞLI İL SİNOP

EN YAŞLI İL SİNOP

Diğer yandan Sinop'un 41,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü.

6İl il nüfus rakamları belli oldu İşte Türkiyenin en genç ve yaşlı şehirleri...

Sinop'u yine Karadeniz'deki başka ilimiz Kastamonu 41,2 ile izledi.

7İl il nüfus rakamları belli oldu İşte Türkiyenin en genç ve yaşlı şehirleri...

Ortanca yaşı 41 ortalamaya sahip iki ilimizden biri Balıkesir oldu.

8İl il nüfus rakamları belli oldu İşte Türkiyenin en genç ve yaşlı şehirleri...

Balıkesir'le birlikte Giresun'un da ortalaması 41. En yaşlı kentlerimiz işte bu saydığımız iller olarak belirlendi.

9TÜRKİYENİN İL İL NÜFUSU

TÜRKİYE'NİN İL İL NÜFUSU!

Peki Türkiye'de il il 2022 itibarıyla nüfus ne kadar oldu? İşte TÜİK'e göre son nüfus raporu...

10ADANA

ADANA

2.263.373

11ADIYAMAN

ADIYAMAN

632.148

12AFYONKARAHİSAR

AFYONKARAHİSAR

744.179

13AĞRI

AĞRI

524.644

14AKSARAY

AKSARAY

429.069

15AMASYA

AMASYA

335.331

16ANKARA

ANKARA

5.747.325

17ANTALYA

ANTALYA

2.619.832

18ARDAHAN

ARDAHAN

94.932

19ARTVİN

ARTVİN

169.543

20AYDIN

AYDIN

1.134.031

21BALIKESİR

BALIKESİR

1.250.610

22BARTIN

BARTIN

201.711

23BATMAN

BATMAN

626.319

24BAYBURT

BAYBURT

85.042

25BİLECİK

BİLECİK

228.334

26BİNGÖL

BİNGÖL

283.112

27BİTLİS

BİTLİS

352.277

28BOLU

BOLU

320.014

29BURDUR

BURDUR

273.716

30BURSA

BURSA

3.147.818

31ÇANAKKALE

ÇANAKKALE

557.276

32ÇANKIRI

ÇANKIRI

196.515

33ÇORUM

ÇORUM

526.282

34DENİZLİ

DENİZLİ

1.051.056

35DİYARBAKIR

DİYARBAKIR

1.791.373

36DÜZCE

DÜZCE

400 976

37EDİRNE

EDİRNE

412.115

38ELAZIĞ

ELAZIĞ

588.088

39ERZİNCAN

ERZİNCAN

237.351

40ERZURUM

ERZURUM

756.893

41ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR

898.369

42GAZİANTEP

GAZİANTEP

2.130.432

43GİRESUN

GİRESUN

450.154

44GÜMÜŞHANE

GÜMÜŞHANE

150.119

45HAKKARİ

HAKKARİ

278.218

46HATAY

HATAY

1.670.712

47IĞDIR

IĞDIR

203.159

48ISPARTA

ISPARTA

445.678

49İSTANBUL

İSTANBUL

15.840.900

50İZMİR

İZMİR

4.425.789

51KAHRAMANMARAŞ

KAHRAMANMARAŞ

1.171.298

52KARABÜK

KARABÜK

249.287

53KARAMAN

KARAMAN

258.838

54KARS

KARS

281.077

55KASTAMONU

KASTAMONU

375.592

56KAYSERİ

KAYSERİ

1.434.357

57KİLİS

KİLİS

145.826

58KIRIKKALE

KIRIKKALE

275.968

59KIRKLARELİ

KIRKLARELİ

366.363

60KIRŞEHİR

KIRŞEHİR

242.944

61KOCAELİ

KOCAELİ

2.033.441

62KONYA

KONYA

2.277.017

63KÜTAHYA

KÜTAHYA

578.640

64MALATYA

MALATYA

808.692

65MANİSA

MANİSA

1.456.626

66MARDİN

MARDİN

862.757

67MERSİN

MERSİN

1.891.145

68MUĞLA

MUĞLA

1.021.141

69MUŞ

MUŞ

405.228

70NEVŞEHİR

NEVŞEHİR

308.003

71NİĞDE

NİĞDE

363.725

72ORDU

ORDU

760.872

73OSMANİYE

OSMANİYE

553.012

74RİZE

RİZE

345.662

75SAKARYA

SAKARYA

1.060.876

76SAMSUN

SAMSUN

1.371.274

77SİİRT

SİİRT

331.980

78SİNOP

SİNOP

218.408

79SİVAS

SİVAS

636.121

80ŞANLIURFA

ŞANLIURFA

2.143.020

81ŞIRNAK

ŞIRNAK

546.589

82TEKİRDAĞ

TEKİRDAĞ

1.113.400

83TOKAT

TOKAT

602.567

84TRABZON

TRABZON

816.684

85TUNCELİ

TUNCELİ

83.645

86UŞAK

UŞAK

373.183

87VAN

VAN

1.141.015

88YALOVA

YALOVA

291.001

89YOZGAT

YOZGAT

418.500

90ZONGULDAK

ZONGULDAK

589.684

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