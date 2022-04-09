İl il nüfus rakamları belli oldu! İşte Türkiye'nin en genç ve yaşlı şehirleri...
İllerin 2022 yılı itibarıyla nüfus rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye 2021 nüfusu 1 milyon 65 bin 911 kişi arttı. 2021 yılında nüfus 84 milyon 680 bin 273 olarak belirlendi. Türkiye'de vatandaşların ikamet ettikleri adresin kayıtlı olduğu ilçe ve illere göre önemli değişiklikler yaşandı. Birçok vatandaş bulunduğu ilin nüfusunu merak ediyor. Türkiye'nin nüfusu ne kadar oldu? sorusuyla birlikte il il Türkiye nüfusu da sıkça soruluyor. Öte yandan Türkiye'nin nüfusu en genç illeri ve en yaşlı kentleri de ortaya çıktı. Peki bu iller hangileri? İşte TÜİK verilerine göre bu haberin detayları...
İllerin nüfus haritasını TÜİK açıkladı. 2021 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye'nin yeni nüfusu 84 milyon 680 bin 273 oldu. Erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi olarak belirlendi. Diğer taraftan Türkiye'nin en genç nüfusa sahip illeri ve en yaşlı nüfusa sahip illeri de belli oldu.
EN GENÇ İL HANGİSİ?
Ortanca yaşın en yüksek ve en düşük olduğu iller hangileri? illere göre dağılımına bakıldığında, en düşük ortanca yaş oranı 20,6 olan Şanlıurfa en genç nüfusa sahip ilimiz oldu.
Şanlıurfa'yı, 21,6 ile Şırnak
22,7 ile Siirt takip etti. En genç 3 ilimiz bu kentlerimiz oldu.
EN YAŞLI İL SİNOP
Diğer yandan Sinop'un 41,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü.
Sinop'u yine Karadeniz'deki başka ilimiz Kastamonu 41,2 ile izledi.
Ortanca yaşı 41 ortalamaya sahip iki ilimizden biri Balıkesir oldu.
Balıkesir'le birlikte Giresun'un da ortalaması 41. En yaşlı kentlerimiz işte bu saydığımız iller olarak belirlendi.
TÜRKİYE'NİN İL İL NÜFUSU!
Peki Türkiye'de il il 2022 itibarıyla nüfus ne kadar oldu? İşte TÜİK'e göre son nüfus raporu...
ADANA
2.263.373
ADIYAMAN
632.148
AFYONKARAHİSAR
744.179
AĞRI
524.644
AKSARAY
429.069
AMASYA
335.331
ANKARA
5.747.325
ANTALYA
2.619.832
ARDAHAN
94.932
ARTVİN
169.543
AYDIN
1.134.031
BALIKESİR
1.250.610
BARTIN
201.711
BATMAN
626.319
BAYBURT
85.042
BİLECİK
228.334
BİNGÖL
283.112
BİTLİS
352.277
BOLU
320.014
BURDUR
273.716
BURSA
3.147.818
ÇANAKKALE
557.276
ÇANKIRI
196.515
ÇORUM
526.282
DENİZLİ
1.051.056
DİYARBAKIR
1.791.373
DÜZCE
400 976
EDİRNE
412.115
ELAZIĞ
588.088
ERZİNCAN
237.351
ERZURUM
756.893
ESKİŞEHİR
898.369
GAZİANTEP
2.130.432
GİRESUN
450.154
GÜMÜŞHANE
150.119
HAKKARİ
278.218
HATAY
1.670.712
IĞDIR
203.159
ISPARTA
445.678
İSTANBUL
15.840.900
İZMİR
4.425.789
KAHRAMANMARAŞ
1.171.298
KARABÜK
249.287
KARAMAN
258.838
KARS
281.077
KASTAMONU
375.592
KAYSERİ
1.434.357
KİLİS
145.826
KIRIKKALE
275.968
KIRKLARELİ
366.363
KIRŞEHİR
242.944
KOCAELİ
2.033.441
KONYA
2.277.017
KÜTAHYA
578.640
MALATYA
808.692
MANİSA
1.456.626
MARDİN
862.757
MERSİN
1.891.145
MUĞLA
1.021.141
MUŞ
405.228
NEVŞEHİR
308.003
NİĞDE
363.725
ORDU
760.872
OSMANİYE
553.012
RİZE
345.662
SAKARYA
1.060.876
SAMSUN
1.371.274
SİİRT
331.980
SİNOP
218.408
SİVAS
636.121
ŞANLIURFA
2.143.020
ŞIRNAK
546.589
TEKİRDAĞ
1.113.400
TOKAT
602.567
TRABZON
816.684
TUNCELİ
83.645
UŞAK
373.183
VAN
1.141.015
YALOVA
291.001
YOZGAT
418.500