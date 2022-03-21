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Gündemİl il haftalık vaka haritası belli oldu! Bakan Koca duyurdu: İşte zirvedeki şehir...
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İl il haftalık vaka haritası belli oldu! Bakan Koca duyurdu: İşte zirvedeki şehir...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Mart arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı.

• 21 Mart 2022 - 16:33 • Son Güncelleme:
• 21 Mart 2022 - 16:33 • Son Güncelleme:
1İl il haftalık vaka haritası belli oldu Bakan Koca duyurdu: İşte zirvedeki şehir...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, 5-11 Mart arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını gösteren insidans haritasını açıkladı.

2İl il haftalık vaka haritası belli oldu Bakan Koca duyurdu: İşte zirvedeki şehir...

Bakan Koca, söz konusu paylaşımında, “5-11 Mart arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan 5-11 Mart arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 340,61, Ankara'da 541,56, İzmir'de 324,82 oldu.

3ADANA 195,64

ADANA 195,64

4ADIYAMAN 62,17

ADIYAMAN 62,17

5AFYONKARAHİSAR 102,13

AFYONKARAHİSAR 102,13

6AĞRI 48,41

AĞRI 48,41

7AKSARAY 257,30

AKSARAY 257,30

8AMASYA 400,50

AMASYA 400,50

9ANKARA 541,56

ANKARA 541,56

10ANTALYA 95,39

ANTALYA 95,39

11ARDAHAN 146,42

ARDAHAN 146,42

12ARTVİN 196,41

ARTVİN 196,41

13AYDIN 218,07

AYDIN 218,07

14BALIKESİR 291,22

BALIKESİR 291,22

15BARTIN 175,99

BARTIN 175,99

16BATMAN 41,19

BATMAN 41,19

17BAYBURT 89,37

BAYBURT 89,37

18BİLECİK 448,90

BİLECİK 448,90

19BİNGÖL 56,51

BİNGÖL 56,51

20BİTLİS 54,50

BİTLİS 54,50

21BOLU 368,42

BOLU 368,42

22BURDUR 197,65

BURDUR 197,65

23BURSA 224,76

BURSA 224,76

24ÇANAKKALE 453,81

ÇANAKKALE 453,81

25ÇANKIRI 346,54

ÇANKIRI 346,54

26ÇORUM 343,92

ÇORUM 343,92

27DENİZLİ 269,82

DENİZLİ 269,82

28DİYARBAKIR 88,09

DİYARBAKIR 88,09

29DÜZCE 260,61

DÜZCE 260,61

30EDİRNE 337,04

EDİRNE 337,04

31ELAZIĞ 175,48

ELAZIĞ 175,48

32ERZİNCAN 193,81

ERZİNCAN 193,81

33ERZURUM 60,91

ERZURUM 60,91

34ESKİŞEHİR 709,95

ESKİŞEHİR 709,95

35GAZİANTEP 84,02

GAZİANTEP 84,02

36GİRESUN 411,19

GİRESUN 411,19

37GÜMÜŞHANE 137,89

GÜMÜŞHANE 137,89

38HAKKARİ 30,55

HAKKARİ 30,55

39HATAY 102,23

HATAY 102,23

40IĞDIR 84,66

IĞDIR 84,66

41ISPARTA 343,52

ISPARTA 343,52

42İSTANBUL 340,61

İSTANBUL 340,61

43İZMİR 324,82

İZMİR 324,82

44İZMİT 386,24

İZMİT 386,24

45KAHRAMANMARAŞ 88,96

KAHRAMANMARAŞ 88,96

46KARABÜK 353,81

KARABÜK 353,81

47KARAMAN 208,62

KARAMAN 208,62

48KARS 96,77

KARS 96,77

49KASTAMONU 332,28

KASTAMONU 332,28

50KAYSERİ 198,42

KAYSERİ 198,42

51KİLİS 139,21

KİLİS 139,21

52KIRIKKALE 235,53

KIRIKKALE 235,53

53KIRKLARELİ 451,19

KIRKLARELİ 451,19

54KIRŞEHİR 477,89

KIRŞEHİR 477,89

55KONYA 209,48

KONYA 209,48

56KÜTAHYA 255,94

KÜTAHYA 255,94

57MALATYA 129,34

MALATYA 129,34

58MANİSA 102,63

MANİSA 102,63

59MARDİN 34,77

MARDİN 34,77

60MERSİN 273,01

MERSİN 273,01

61MUĞLA 357,15

MUĞLA 357,15

62MUŞ 38,99

MUŞ 38,99

63NEVŞEHİR 265,58

NEVŞEHİR 265,58

64NİĞDE 160,56

NİĞDE 160,56

65ORDU 420,83

ORDU 420,83

66İl il haftalık vaka haritası belli oldu Bakan Koca duyurdu: İşte zirvedeki şehir...
67İl il haftalık vaka haritası belli oldu Bakan Koca duyurdu: İşte zirvedeki şehir...
68İl il haftalık vaka haritası belli oldu Bakan Koca duyurdu: İşte zirvedeki şehir...
69İl il haftalık vaka haritası belli oldu Bakan Koca duyurdu: İşte zirvedeki şehir...
70İl il haftalık vaka haritası belli oldu Bakan Koca duyurdu: İşte zirvedeki şehir...
71İl il haftalık vaka haritası belli oldu Bakan Koca duyurdu: İşte zirvedeki şehir...
72İl il haftalık vaka haritası belli oldu Bakan Koca duyurdu: İşte zirvedeki şehir...
73İl il haftalık vaka haritası belli oldu Bakan Koca duyurdu: İşte zirvedeki şehir...
74İl il haftalık vaka haritası belli oldu Bakan Koca duyurdu: İşte zirvedeki şehir...
75İl il haftalık vaka haritası belli oldu Bakan Koca duyurdu: İşte zirvedeki şehir...
76İl il haftalık vaka haritası belli oldu Bakan Koca duyurdu: İşte zirvedeki şehir...
77İl il haftalık vaka haritası belli oldu Bakan Koca duyurdu: İşte zirvedeki şehir...
78İl il haftalık vaka haritası belli oldu Bakan Koca duyurdu: İşte zirvedeki şehir...
79İl il haftalık vaka haritası belli oldu Bakan Koca duyurdu: İşte zirvedeki şehir...
80İl il haftalık vaka haritası belli oldu Bakan Koca duyurdu: İşte zirvedeki şehir...
81İl il haftalık vaka haritası belli oldu Bakan Koca duyurdu: İşte zirvedeki şehir...
82İl il haftalık vaka haritası belli oldu Bakan Koca duyurdu: İşte zirvedeki şehir...
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