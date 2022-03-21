İl il haftalık vaka haritası belli oldu! Bakan Koca duyurdu: İşte zirvedeki şehir...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Mart arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı.
• 21 Mart 2022 - 16:33 • Son Güncelleme:
• 21 Mart 2022 - 16:33 • Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, 5-11 Mart arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını gösteren insidans haritasını açıkladı.
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Bakan Koca, söz konusu paylaşımında, “5-11 Mart arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz” ifadelerini kullandı.
Öte yandan 5-11 Mart arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 340,61, Ankara'da 541,56, İzmir'de 324,82 oldu.
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ADANA 195,64
4
ADIYAMAN 62,17
5
AFYONKARAHİSAR 102,13
6
AĞRI 48,41
7
AKSARAY 257,30
8
AMASYA 400,50
9
ANKARA 541,56
10
ANTALYA 95,39
11
ARDAHAN 146,42
12
ARTVİN 196,41
13
AYDIN 218,07
14
BALIKESİR 291,22
15
BARTIN 175,99
16
BATMAN 41,19
17
BAYBURT 89,37
18
BİLECİK 448,90
19
BİNGÖL 56,51
20
BİTLİS 54,50
21
BOLU 368,42
22
BURDUR 197,65
23
BURSA 224,76
24
ÇANAKKALE 453,81
25
ÇANKIRI 346,54
26
ÇORUM 343,92
27
DENİZLİ 269,82
28
DİYARBAKIR 88,09
29
DÜZCE 260,61
30
EDİRNE 337,04
31
ELAZIĞ 175,48
32
ERZİNCAN 193,81
33
ERZURUM 60,91
34
ESKİŞEHİR 709,95
35
GAZİANTEP 84,02
36
GİRESUN 411,19
37
GÜMÜŞHANE 137,89
38
HAKKARİ 30,55
39
HATAY 102,23
40
IĞDIR 84,66
41
ISPARTA 343,52
42
İSTANBUL 340,61
43
İZMİR 324,82
44
İZMİT 386,24
45
KAHRAMANMARAŞ 88,96
46
KARABÜK 353,81
47
KARAMAN 208,62
48
KARS 96,77
49
KASTAMONU 332,28
50
KAYSERİ 198,42
51
KİLİS 139,21
52
KIRIKKALE 235,53
53
KIRKLARELİ 451,19
54
KIRŞEHİR 477,89
55
KONYA 209,48
56
KÜTAHYA 255,94
57
MALATYA 129,34
58
MANİSA 102,63
59
MARDİN 34,77
60
MERSİN 273,01
61
MUĞLA 357,15
62
MUŞ 38,99
63
NEVŞEHİR 265,58
64
NİĞDE 160,56
65
ORDU 420,83
66
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