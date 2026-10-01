İki dükkanı yıkıldı, pes etmedi! İşsiz kaldığı gün aldığı karar hayatını değiştirdi: Şimdi 40 kadına istihdam sağlıyor

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Mehtap Gümüş, oteldeki işine son verildiği gün aldığı kararın hayatını şekillendirdiğini söyledi.Her şeyi yoluna koyduğu sırada yaşanan depremler nedeniyle iş hayatına sıfırdan başlamak zorunda kaldığını dile getiren Gümüş, şöyle konuştu:"Hanımlarla yola devam ediyoruz. Kadınlarla çalışmaktan mutluluk duyuyorum çünkü kimisi dul, kimisi çocuk okutuyor, kimisi kirada oturuyor. Şu an 40 kadın var yanımda. Beraber, omuz omuza üretmeye devam ediyoruz. Ben de ev hanımıydım, 'ya Allah' deyip işe başladım. Tüm kadınlar istedikten sonra başarabilir."