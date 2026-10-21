İBB BURS BAŞVURUSU SON TARİH 2026-2027 | İBB burs başvuruları ne zaman bitecek, son gün ne zaman, başvurular bitti mi?

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İBB burs başvuruları ne zaman bitecek? İBB bursu için son gün hangi tarih? Başvurular devam ediyor mu, bitti mi? 2026-2027 eğitim öğretim yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek Genç Üniversiteli Eğitim Desteği için geri sayım sürerken, binlerce üniversite öğrencisi başvuru takvimine ilişkin son gelişmeleri araştırıyor. İstanbul'da yaşayan veya ailesi İstanbul'da ikamet eden öğrencileri ilgilendiren burs programında son başvuru tarihi netleşti. Peki İBB burs başvuruları ne zaman sona erecek, kimler başvurabilecek, eğitim desteği ne kadar olacak? İşte İBB Genç Üniversiteli bursu hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...