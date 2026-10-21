İBB BURS BAŞVURUSU SON TARİH 2026-2027 | İBB burs başvuruları ne zaman bitecek, son gün ne zaman, başvurular bitti mi?
İBB burs başvuruları ne zaman bitecek? 2026-2027 İBB Genç Üniversiteli bursu için son başvuru tarihi ne zaman? Başvurular sona erdi mi, bugün başvuru yapılabiliyor mu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan eğitim desteği için başvuru süreci devam ederken, binlerce öğrenci İBB burs son gün tarihini araştırıyor. Peki, İBB burs başvurusu 2026-2027 döneminde hangi tarihte sona erecek, burs başvurusu nasıl yapılacak, kimler başvuru hakkına sahip? İşte İBB Genç Üniversiteli burs başvuruları hakkında merak edilen tüm detaylar...
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İBB burs başvuruları ne zaman bitecek? İBB bursu için son gün hangi tarih? Başvurular devam ediyor mu, bitti mi? 2026-2027 eğitim öğretim yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek Genç Üniversiteli Eğitim Desteği için geri sayım sürerken, binlerce üniversite öğrencisi başvuru takvimine ilişkin son gelişmeleri araştırıyor. İstanbul'da yaşayan veya ailesi İstanbul'da ikamet eden öğrencileri ilgilendiren burs programında son başvuru tarihi netleşti. Peki İBB burs başvuruları ne zaman sona erecek, kimler başvurabilecek, eğitim desteği ne kadar olacak? İşte İBB Genç Üniversiteli bursu hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...
İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında verilen İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği için başvurular 29 Eylül 2026 tarihinde başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan takvime göre başvurular 23 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.
Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin işlemlerini son güne bırakmadan tamamlamaları tavsiye ediliyor. Başvuru süreci boyunca öğrenciler gerekli belgeleri sisteme yükleyerek online başvurularını gerçekleştirebiliyor.
İBB BURS BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?
Hayır. İBB burs başvuruları için belirlenen takvim kapsamında süreç 23 Ekim 2026 tarihine kadar devam ediyor. Bu tarihten sonra başvuruların kapanması ve yeni müracaatların kabul edilmemesi bekleniyor.
Bu nedenle eğitim desteğinden yararlanmak isteyen üniversite öğrencilerinin başvurularını son gün gelmeden tamamlamaları önem taşıyor.
İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU NE KADAR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılında 125 bin üniversite öğrencisine kişi başı 20 bin TL eğitim desteği vermeyi planlıyor.
Karşılıksız olarak verilen burs desteği, öğrencilerin eğitim giderlerine katkı sunmayı amaçlıyor.
İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İBB burs başvuruları tamamen dijital ortamda gerçekleştiriliyor. Öğrenciler başvurularını online sistem üzerinden yapabiliyor.
Başvuru sırasında istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sisteme yüklenmesi gerekiyor. Eksik veya hatalı bilgi verilmesi durumunda başvurular değerlendirme dışı bırakılabiliyor.
İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İBB bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler için öne çıkan şartlar şu şekilde:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin İstanbul'da ikamet etmesi,
Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,
Normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam etmek,
Devlet üniversitesinde okumak veya vakıf üniversitesinde yüzde 100 burslu öğrenim görmek,
Başarı şartlarını karşılamak,
Maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak.
İBB BURSU KİMLERE VERİLMEZ?
İBB burs programı kapsamında bazı öğrenci grupları destek dışında tutuluyor. Bunlar arasında:
Açık öğretim öğrencileri,
Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler,
Ücretli değişim programında bulunan öğrenciler, yer alıyor.
İBB BURS BAŞVURUSUNDA SON GÜNLERE DİKKAT
Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği programında geri sayım başladı. Başvuruların 23 Ekim 2026 tarihinde sona erecek olması nedeniyle öğrencilerin gerekli evraklarını tamamlayarak işlemlerini son güne bırakmamaları gerekiyor.