KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? KYK burs/kredi sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? İşte KYK burs/kredi başvuru sonuçlarında son durum

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KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz belli olmadı. Ancak geçmiş yılların sonuç takvimi, öğrencilerin bekleyişine ilişkin önemli bir ipucu veriyor.



2025-2026 eğitim öğretim döneminde KYK burs ve kredi başvuruları 17 Ekim 2025 tarihinde sona ermiş, sonuçlar ise 4 Kasım 2025'te açıklanmıştı.



Benzer bir takvim izlenmesi halinde 2026 KYK burs ve kredi sonuçlarının kasım ayının ilk haftasında açıklanması mümkün.



Ancak bu tarih yalnızca geçmiş yılın takvimine dayanan bir beklenti. Gençlik ve Spor Bakanlığından henüz kesin sonuç tarihi açıklaması gelmedi.