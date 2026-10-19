KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? KYK burs/kredi sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? İşte KYK burs/kredi başvuru sonuçlarında son durum
2026-2027 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK burs ve öğrenim kredisi sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 12-16 Ekim tarihleri arasında alınan burs ve kredi başvurularının tamamlanmasının ardından üniversite öğrencilerinin gözü sonuç duyurusuna çevrildi. Peki, KYK burs sonuçları hangi tarihte belli olacak, e-Devlet KYK burs/kredi sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte 19 Ekim 2026 itibarıyla KYK burs başvuru sonuçlarında son durum...
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KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Üniversite eğitimleri boyunca maddi destek almak isteyen binlerce öğrenci, 2026-2027 eğitim öğretim yılı burs ve öğrenim kredisi başvurularını tamamladı. Başvuru sürecinin 16 Ekim'de sona ermesinin ardından "KYK burs sonuçları açıklandı mı?", "2026 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?", "KYK burs/kredi sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?" soruları gündeme geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen değerlendirme süreci sonrasında burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler e-Devlet üzerinden duyurulacak.
KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü itibarıyla henüz açıklanmadı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sonuçların ilan edileceği tarihe ilişkin resmî bir duyuru da yapılmadı.
Başvurularını tamamlayan öğrenciler, burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için Bakanlıktan gelecek açıklamayı bekliyor.
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?
KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz belli olmadı. Ancak geçmiş yılların sonuç takvimi, öğrencilerin bekleyişine ilişkin önemli bir ipucu veriyor.
2025-2026 eğitim öğretim döneminde KYK burs ve kredi başvuruları 17 Ekim 2025 tarihinde sona ermiş, sonuçlar ise 4 Kasım 2025'te açıklanmıştı.
Benzer bir takvim izlenmesi halinde 2026 KYK burs ve kredi sonuçlarının kasım ayının ilk haftasında açıklanması mümkün.
Ancak bu tarih yalnızca geçmiş yılın takvimine dayanan bir beklenti. Gençlik ve Spor Bakanlığından henüz kesin sonuç tarihi açıklaması gelmedi.
KYK BURS/KREDİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI AÇILDI MI?
KYK burs ve öğrenim kredisi sonuç sorgulama hizmeti e-Devlet üzerinden erişilebilir durumda bulunuyor. Ancak sorgulama sayfasının açık olması, 2026-2027 dönemine ait sonuçların ilan edildiği anlamına gelmiyor.
Sonuçlar açıklandığında öğrenciler, e-Devlet sistemindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmeti üzerinden başvuru durumlarını görüntüleyebilecek.
KYK burs/kredi sonuç sorgulama ekranı:
https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-burs-ogrenim-kredisi-basvuru-sonucu-sorgulama
E-DEVLET KYK BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
KYK burs veya öğrenim kredisi başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuçların ilan edilmesinin ardından e-Devlet üzerinden sorgulama işlemi yapabilecek.
Sonuçları öğrenmek için şu adımlar izlenecek:
www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.
T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapın.
Arama bölümüne "Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" yazın.
Gençlik ve Spor Bakanlığına ait sonuç sorgulama hizmetini açın.
Sonuçlar yayımlandığında burs veya kredi başvuru durumunuzu görüntüleyin.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERDİ?
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın duyurusuyla 12 Ekim 2026 Pazartesi günü başlayan KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'da tamamlandı.
Başvuru sürecinde üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, ara sınıflarda öğrenimine devam edenler ve yurt dışında yükseköğrenim gören Türk vatandaşları başvuru yapabildi.
Öğrencilerin başvuru sırasında beyan ettikleri bilgiler, ilgili kamu kurumlarından alınan veriler doğrultusunda değerlendirilecek.
KYK BURS VE KREDİ SONUCU ÇIKANLAR NE YAPACAK?
KYK burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin, sonuçların açıklanmasının ardından e-Devlet üzerinden taahhütname onayını tamamlamaları gerekecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulacak süre içerisinde taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya öğrenim kredisi ödemesi yapılmayacak.
18 yaşından küçük öğrencilerin ise önce anne veya babaları üzerinden veli onayı vermeleri, ardından kendi e-Devlet hesaplarıyla taahhütname işlemini tamamlamaları gerekiyor.
KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı için ilk kez burs veya kredi almaya hak kazanacak öğrencilerin ödeme takvimi henüz açıklanmadı.
Geçtiğimiz yıl ilk kez burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri 18 Kasım 2025 tarihinde başlamıştı.
Bu yıl da sonuçların açıklanması ve taahhütname işlemlerinin tamamlanmasının ardından ödeme takviminin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.
Öğrenciler, KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarıyla ilgili güncel duyuruları GSB'nin resmî internet sitesi ve e-Devlet üzerinden takip edebilecek.