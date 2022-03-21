Hülya Avşar canlandırmak istediği rolü açıkladı!
Her daim adından söz ettirmeyi başaran Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte Tarabya'da görüntülendi. Avşar, muhabirlerin, "Hayatını canlandırmak istediğiniz birisi var mı?" sorusuna yanıt verdi. Genelev patroniçesi Manukyan'ı oynamayı arzuladığını ifade eden Avşar, "Senaryosu yazıldı ama izin vermediler" dedi.
Önceki gün Tarabya'da objektiflere yansıyan Hülya Avşar, samimi açıklamalarıyla adından söz ettirdi. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Hülya Avşar, önceki gün kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte Tarabya'daki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Hayranları ile fotoğraf çektiren Avşar, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"VİCDANEN RAHAT OLMAM GEREKİYOR"
Muhabirlerin, "Kozmetik ürünü reklamında oynayacağınız doğru mu?" sorusunu cevaplayan Hülya Avşar, "Kozmetik benim için çok önemli ve değerli ama şu an değerlendirme süreci içerisindeyim. Üründen emin olmam gerekiyor. Benim vicdanen rahat olmam gerekiyor. Önerdiğim bir şeyin kaliteli olması lazım. Maddiyat kısmı önemli değil." açıklamasını yaptı.
"TEKLİFLER HİÇ İSTEDİĞİM GİBİ DEĞİL"
Proje tekliflerini beğenmediğini dile getiren Avşar, "Birkaç teklif var ama hiç istediğim gibi değil. Set ortamını hep özleyeceğim ama onun dışında şu an çok iyiyim. 'Ekran' diye bir şey kalmadı. Herkes YouTube'da... Orada, burada ekranda olabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.
"MANUKYAN'I OYNAMAK İSTERDİM"
Gazetecilerin, "Hayatını canlandırmak istediğiniz birisi var mı?" sorusuna da yanıt veren ünlü isim, "Ben Manukyan’ı çok oynamak isterdim. Senaryosu yazıldı ama izin vermediler. Gerçekten onu oynamak isterdim." diye konuştu.
Bir mekanda Güzelci'nin kendisinin alnından öperken görülen Avşar, konuyla ilgili sorulara ise "Çok da sevdiğim bir arkadaşım... Çok düzgün, çok şeker ama şu an da yok. Ben şunu anladım ki; yalnızlık çok keyifli. Ben normal değilim. Ben yalnızlıktan vazgeçemediğimi anladım, bunun dışında her şey güzel." yanıtını vermişti.
"UYUŞAMADIK"
58 yaşındaki sanatçı, daha sonra, "Cemal Güzelci ile hakkınızda çıkan iddiaları ilk günlerde yalanmadınız... Aşka dönüşecekken son anda vaz mı geçildi, yoksa uyuşmazlık mı oldu?" sorularına, "Evet, bende bir anormallik olduğu kesin ama sizin dediğiniz gibi oldu, uyuşamadık. 'Ben başınıza belayım, beni yalnız görmeye alışın.' deyip, yarın yine başka fotoğraflarım çıkıyormuş... Bu sefer kaçarım, giderim buradan." sözleriyle cevaplayıp, kahkaha atmıştı.