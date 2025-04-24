Her şey bir gece yarısı gelen telefonla başladı! 'Sabah sanki yeni bir dünyaya uyandım'

'BAZILARI İLACI SAKLADIĞIMI BİLE DÜŞÜNDÜ’

Sosyal medyada uyarılarda bulunmasına rağmen ilaca olan talebin arttığını kaydeden Hacıfettahoğlu, “Sosyal medyamda ‘Benim, ilaçla bir ilgim yok. Bu video, yapay zeka ile seslendirilmiştir’ diye uyarılarda bulundum. Ancak, insanları inandırmakta güçlük çekmeye başladım. Bana değil de oradaki videoya inanmaya başladılar. Bazıları bu ilacı yaptığımı ve onlardan sakladığımı bile düşündü. ‘Bunlara inanmayın, paranızı kaptırmayın’ diyor olmama rağmen ilaca olan talep artmaya başladı. Yurt dışından bile arayan oluyor. Öyle bir duruma geldik ki, insanları inandıramıyorum. Benim bitkisel ilaç yapmakla ilgili bir bilgim ve becerim yok. Bu tamamen yanıltıcı bir videodur. İnsanlar kandırılmasın ve dolandırılmasın. Umudum, bunu yapanların bulunması ve videonun kaldırılmasıdır. Yapay zekanın olumsuz kullanılması bu tür durumlar oluşturuyor" ifadelerini kullandı.