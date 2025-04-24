Her şey bir gece yarısı gelen telefonla başladı! 'Sabah sanki yeni bir dünyaya uyandım'
Trabzon'da gazeteci Tuncay Hacıfettahoğlu’nun, haber röportajı görüntüleri kimliği belirsiz kişilerce yapay zeka teknolojisiyle yeniden seslendirilerek sahte ilaç reklamına dönüştürüldü. ‘Emekli doktor köyde dua alıyor’ başlığıyla sosyal medyada paylaşılan görüntülere aldanarak sözde ilaçtan yaklaşık bin TL ödeyerek sipariş edenler dolandırıldı. Sahte içeriğe ilişkin suç duyurusunda bulunan Hacıfettahoğlu, “Yapay zekanın olumsuz kullanılması bu tür durumlar oluşturuyor. Benim bitkisel ilaç yapmakla ilgili becerim yoktur. Bu tamamen yanıltıcı bir videodur. İnsanlar kandırılmasın” dedi.
Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON, (DHA)
• 24 Nisan 2025 - 11:59 • Son Güncelleme:
Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON, (DHA)
• 24 Nisan 2025 - 11:59 • Son Güncelleme: