Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Yat Limanı'nda çökme tehlikesi: 300 kiloluk taşlar yerinden oynadı! Can ve mal güvenliği tehlikede

Dalgaları kesmek için ön tarafta bir dalgakıran olmalı. İskelede su terazisiyle ölçüm yaptık ve 15 derece Yat Limanı'na doğru mendireğin yatma ve çökme durumu var. Bir de bunun alt tarafı var. Yani Mermerli Plajı tarafından gelen dalgaların etkisiyle mendirek kayalarında yıpranma ve deniz dibinde çökme var" diye konuştu.