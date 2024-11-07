Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Yat Limanı'nda çökme tehlikesi: 300 kiloluk taşlar yerinden oynadı! Can ve mal güvenliği tehlikede
Antalya'da tarihi Kaleiçi'ndeki Yat Limanı'nda 1960 yılında inşası tamamlanan iskeledeki çatlakların genişliği, 25 santimetreye ulaştı. Her gün binlerce kişinin üzerinde yürüyüp denizi seyrettiği iskeledeki yüzlerce kiloluk taş bloklar düşerken, iskele yüzeyi de 15 derece eğildi.
Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
• 07 Kasım 2024 - 12:15 • Son Güncelleme:
Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
• 07 Kasım 2024 - 12:15 • Son Güncelleme: