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MagazinHazal Kaya: Saç haberine güldük
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• 14 Nisan 2022 - 12:57 • Son Güncelleme:

Hazal Kaya: Saç haberine güldük

Meslektaşı Hazal Kaya ile evli olan Ali Atay'ın, eşinin baskısı nedeniyle saç ektirdiği ileri sürülmüştü. Konuya ilişkin açıklama yapan Kaya, "Bizde hiçbir şey baskı ile yürümüyor. Biraz güldük o habere, yok öyle bir şey" dedi.

• 14 Nisan 2022 - 12:57 • Son Güncelleme:
1Hazal Kaya: Saç haberine güldük
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Hazal Kaya, önceki gün menajerlik şirketinin Levent'teki ofisinden çıkarken objektiflere yansdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kaya, "Yeni projeler için toplantıdaydım, inşallah güzel haberler vereceğim size." ifadelerini kullandı.

2Hazal Kaya: Saç haberine güldük

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; 31 yaşındaki oyuncu, muhabirlerin, "Projeniz dizi mi yoksa film mi olacak?" sorusuna "Şimdi bir şey söylemek doğru olmaz, zaten bir şey olunca önce sizin haberiniz oluyor." yanıtını verdi.

3Hazal Kaya: Saç haberine güldük

Geçtiğimiz günlerde Ali Atay'ın eşi Hazal Kaya'nın baskısı nedeniyle saç ektirme işlemi yaptırdığı haberleri basına yansımıştı.

4KİMSE KİMSEYE BASKI YAPMADI

"KİMSE KİMSEYE BASKI YAPMADI"

Konuyla ilgili konuşan Kaya, "Ay o ne saçma sapan bir haberdi öyle ya. 'Baskı ile yaptı' falan. Bizde hiçbir şey baskıyla yürümüyor. Güldük o habere biz. Yok öyle bir şey tabii ki. Kimse kimseye baskı yapmadı." ifadelerini kullandı.

5Hazal Kaya: Saç haberine güldük

Öte yandan Kaya'nın yakın arkadaşı Songül Öden, geçtiğimiz günlerde 2005'te yayınlanan 'Gümüş' dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri olmasının ardından gördüğü psikolojik şiddeti anlatmıştı.

Öden, "Karşımda Kıvanç ile oynuyordum dünya yakışıklısı bir adam. O zaman eleştiriyi de bilmiyorum 'Ya Kıvanç'ın karşısına bunu mu koymuşlar' diyorlardı o zaman üzülüyordum yeni mezun olmuşum küçüğüm. İnsanlar da çok acımasız." demişti.

6SONGÜLÜN YAŞADIĞI ÇOK AĞIR BİR ŞEY

"SONGÜL'ÜN YAŞADIĞI ÇOK AĞIR BİR ŞEY"

Konunun hatırlatılması üzerine Hazal Kaya, "Hepimize tuhaf yorumlar geliyor tabii ki. Şanslı olduğumuz yönünde yorumlar da geliyor. Böyle iyi aktörler ile oynadığımız için bunları hepimize yapıyorlar ama artık ciddiye almıyoruz, ama Songül'ün yaşadığı çok ağır bir şey. Ben bile hatırlıyorum tabi kendisi benim öz ablam gibi olduğu için. Hepimize yapılıyor ve artık umursamıyoruz." dedi.

7İKİNCİ ÇOCUK AÇIKLAMASI

İKİNCİ ÇOCUK' AÇIKLAMASI

Oğlu Fikret Ali ile ilgili de konuşan Kaya, "İyi o da, kocaman oldu ellerinizden öper." ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu, gazetecilerin "Fikret Ali'ye kardeş düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Bakalım inşallah, ne güzel olur." yanıtını verdi.

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Hazal Kaya: Saç haberine güldük

Hazal Kaya: Saç haberine güldük

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