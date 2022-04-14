Hazal Kaya: Saç haberine güldük

"SONGÜL'ÜN YAŞADIĞI ÇOK AĞIR BİR ŞEY"

Konunun hatırlatılması üzerine Hazal Kaya, "Hepimize tuhaf yorumlar geliyor tabii ki. Şanslı olduğumuz yönünde yorumlar da geliyor. Böyle iyi aktörler ile oynadığımız için bunları hepimize yapıyorlar ama artık ciddiye almıyoruz, ama Songül'ün yaşadığı çok ağır bir şey. Ben bile hatırlıyorum tabi kendisi benim öz ablam gibi olduğu için. Hepimize yapılıyor ve artık umursamıyoruz." dedi.