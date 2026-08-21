Hattuşa'nın gizli kahramanı: 15 yaşında kazma vurdu, 51 yıldır tarihi gün yüzüne çıkarıyor!

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Mesleğinin inceliklerini öğrendiği babasının 1993'te vefat etmesinin ardından kazılarda çalışmaya devam eden Erdek, ustalığa terfi etti, yaklaşık 2 kilometrekarelik antik kentin birçok noktasında kazmasıyla çalıştı.



Hattuşa'da kazı başkanları Peter Neve, Jürgen Seeher ve Andreas Schachner ile birlikte çalışan Erdek, yarım asırda Hititler'den kalma birçok mühür, tablet, bronz obje ve mimari yapının gün yüzüne çıkarılmasına katkı sağladı.



Bu sürede kazı bekçisi olarak atanıp resmi görev de alan Erdek, yaş haddi nedeniyle 2 yıl önce emekli oldu. Babası gibi bekçilik ve kazma ustalığı işlerini birlikte yürüten Erdek, emekli olması nedeniyle 2 sezondur yalnızca kazı alanında kazma ustalığı görevini sürdürüyor.