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GündemTürkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak hareketlendi: Valilik uyarmıştı, barajlardaki su bırakılınca seviye yükseldi
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Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak hareketlendi: Valilik uyarmıştı, barajlardaki su bırakılınca seviye yükseldi

20.08.2026 - 18:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KIRIKKALE (İHA)

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın Kırıkkale'den geçen bölümünde, Kesikköprü ve Kapulukaya barajlarından kontrollü su bırakılmasının ardından su seviyesi yükseldi.

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Kesikköprü ve Kapulukaya barajlarındaki hidroelektrik santrallerinin türbinleri devreye alındı.

2Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak hareketlendi: Valilik uyarmıştı, barajlardaki su bırakılınca seviye yükseldi

Enerji üretimi amacıyla barajlardan bırakılan su, Kızılırmak'ın Kırıkkale sınırlarındaki debisini ve seviyesini artırdı.

3Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak hareketlendi: Valilik uyarmıştı, barajlardaki su bırakılınca seviye yükseldi

Kırıkkale Valiliği, uygulama öncesinde nehirde ani ve hızlı yükselmeler yaşanabileceğini duyurmuştu.

4Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak hareketlendi: Valilik uyarmıştı, barajlardaki su bırakılınca seviye yükseldi

Açıklamada vatandaşlardan nehir kıyıları, adacıklar, köprü çevreleri ve su yatağına yakın alanlardan uzak durmaları istenmişti.

5Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak hareketlendi: Valilik uyarmıştı, barajlardaki su bırakılınca seviye yükseldi

Bin 355 kilometrelik yolculuk

Kızılırmak, Sivas'ın İmranlı ilçesi sınırlarındaki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğuyor. Yaklaşık bin 355 kilometre boyunca ilerleyen nehir, Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'e dökülüyor.

6Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak hareketlendi: Valilik uyarmıştı, barajlardaki su bırakılınca seviye yükseldi

Nehir, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum ve Samsun güzergahından geçiyor.

7Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak hareketlendi: Valilik uyarmıştı, barajlardaki su bırakılınca seviye yükseldi

Enerji ve tarımsal sulamada kullanılıyor

Kızılırmak üzerinde Hirfanlı, Kesikköprü, Kapulukaya, Altınkaya ve Derbent gibi önemli barajlar bulunuyor.

8Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak hareketlendi: Valilik uyarmıştı, barajlardaki su bırakılınca seviye yükseldi

Barajlarda biriktirilen su, enerji üretimi ve tarımsal sulama başta olmak üzere farklı alanlarda değerlendiriliyor.

9Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak hareketlendi: Valilik uyarmıştı, barajlardaki su bırakılınca seviye yükseldi

Yaklaşık 82 bin 221 kilometrekarelik alanı kaplayan Kızılırmak Havzası, İç Anadolu'dan Karadeniz'e kadar geniş bir coğrafyaya uzanıyor.