Hataylı dönerciden anlamlı kampanya! Her yıl babasının sevdiği döneri bedava dağıtıyor

Biz elimizden geldikçe maliyete bakmadan yani babamın sevdiğini dağıtmaya çalışıyoruz. Seneye de inşallah dağıtırız. Normalde maliyeti yüksek tatlı da alsak 1 bin - 2 bin TL tutacak ama biz maliyete bakmadan babam sevdiği için 350 tane döneri dağıttık.