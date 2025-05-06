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GündemHataylı dönerciden anlamlı kampanya! Her yıl babasının sevdiği döneri bedava dağıtıyor
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Hataylı dönerciden anlamlı kampanya! Her yıl babasının sevdiği döneri bedava dağıtıyor

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşayan Ayhan Çelik, vefat eden babasının somun ekmekte döner sevmesi üzerine her yıl babasının ölüm yıl dönümünde döner dağıtıyor. Babasının sevdiği somun ekmek arası 350 döneri ücretsiz dağıtan 43 yaşındaki Ayhan Çelik, 'Çocukluğumdan beri dönercilik mesleğiyle ilgileniyorum. Millet yesin, faydalansın diye somun ekmek arası tavuk döner dağıttık. İskenderun'da lavaş ekmeği kullanılıyor ama babam somun ekmeği sevdiği için biz bugün 350 adet tavuk döneri somun ekmek arası dağıttık' dedi.

HATAY (İHA) -
• 06 Mayıs 2025 - 13:15 • Son Güncelleme:
HATAY (İHA) -
• 06 Mayıs 2025 - 13:15 • Son Güncelleme:
1Hataylı dönerciden anlamlı kampanya Her yıl babasının sevdiği döneri bedava dağıtıyor

İskenderun ilçesi uzun yıllardır dönercilik yapan Ayhan Çelik, 2021 yılında vefat eden babasını her yıl ölüm yıl dönümünde unutmuyor. Babasının kendi ellerinden yediği somun ekmek döneri sevmesi üzerine Çelik, babasının vefatının yıl dönümünde somun ekmekte döner dağıtmaya başladı.

2Hataylı dönerciden anlamlı kampanya Her yıl babasının sevdiği döneri bedava dağıtıyor

Döner dağıtma geleneğini 3 yıldır tekrarlayan Çelik, 350 somun ekmek döneri babasının sevdiği gibi hazırlayarak vatandaşlara dağıttı. Çelik’in hazırladığı dönerler 45 dakika içerisinde biterken, ücretsiz olarak dağıtılan döneri duyan öğrenciler ve vatandaşlar dükkan önünde uzun kuyruk oluşturdu.

3Hataylı dönerciden anlamlı kampanya Her yıl babasının sevdiği döneri bedava dağıtıyor

Babasının sevdiği somun ekmek arası 350 döneri ücretsiz dağıtan 43 yaşındaki Ayhan Çelik, "Çocukluğumdan beri dönercilik mesleğiyle ilgileniyorum. Millet yesin, faydalansın diye somun ekmek arası tavuk döner dağıttık.

4Hataylı dönerciden anlamlı kampanya Her yıl babasının sevdiği döneri bedava dağıtıyor

İskenderun'da lavaş ekmeği kullanılıyor ama babam somun ekmeği sevdiği için biz bugün 350 adet tavuk döneri somun ekmek arası dağıttık. İçimizden geldi babamın sevdiğini dağıtmak istedik.

5Hataylı dönerciden anlamlı kampanya Her yıl babasının sevdiği döneri bedava dağıtıyor

Sabah sekizde başladım, komple hepsini tıraşlayıp saat 12.00'ye kadar hazır ettik. Saat 12'de de dağıtmaya başladık 45 dakikada 350 tane ekmek arası döneri dağıttık. Babam 2021 yılı Nisan ayında vefat etti.

6Hataylı dönerciden anlamlı kampanya Her yıl babasının sevdiği döneri bedava dağıtıyor

Biz elimizden geldikçe maliyete bakmadan yani babamın sevdiğini dağıtmaya çalışıyoruz. Seneye de inşallah dağıtırız. Normalde maliyeti yüksek tatlı da alsak 1 bin - 2 bin TL tutacak ama biz maliyete bakmadan babam sevdiği için 350 tane döneri dağıttık.

7Hataylı dönerciden anlamlı kampanya Her yıl babasının sevdiği döneri bedava dağıtıyor

Bugün babamın ölüm yıl dönümü olduğu için dükkanımız da kapattık, yemeğimizi dağıttık tekrar açmayı düşünmüyoruz yani bugün kapalıyız" dedi.