Hataylı dönerciden anlamlı kampanya! Her yıl babasının sevdiği döneri bedava dağıtıyor
Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşayan Ayhan Çelik, vefat eden babasının somun ekmekte döner sevmesi üzerine her yıl babasının ölüm yıl dönümünde döner dağıtıyor. Babasının sevdiği somun ekmek arası 350 döneri ücretsiz dağıtan 43 yaşındaki Ayhan Çelik, 'Çocukluğumdan beri dönercilik mesleğiyle ilgileniyorum. Millet yesin, faydalansın diye somun ekmek arası tavuk döner dağıttık. İskenderun'da lavaş ekmeği kullanılıyor ama babam somun ekmeği sevdiği için biz bugün 350 adet tavuk döneri somun ekmek arası dağıttık' dedi.
HATAY (İHA) -
• 06 Mayıs 2025 - 13:15 • Son Güncelleme:
HATAY (İHA) -
• 06 Mayıs 2025 - 13:15 • Son Güncelleme: