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Hatay'da kuyumcunun dikkati milyonluk vurgunu durdurdu! Altınlarını bozdurmaya gitti dolandırılmaktan kurtuldu

02.11.2026 - 17:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)-

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dolandırıcıların telefonla aradığı F.Y. isimli kadın, 906 bin TL değerindeki altınını bozdurmak için gittiği kuyumcu dükkanında iş yeri sahibinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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1Hatay'da kuyumcunun dikkati milyonluk vurgunu durdurdu! Altınlarını bozdurmaya gitti dolandırılmaktan kurtuldu

Olay, 31 Ekim günü ilçenin Savaş Mahallesi Şehit Pamir Caddesi'nde meydana geldi. Kuyumcu dükkanına gelen F.Y., altın günlerinde biriktirdiği 906 bin TL değerindeki altınlarını bozdurmak istediğini söyledi. İş yeri sahibi Hüseyin Fırat, bu sırada kadının sürekli telefonla görüşme yapmasından şüphelendi.

2Hatay'da kuyumcunun dikkati milyonluk vurgunu durdurdu! Altınlarını bozdurmaya gitti dolandırılmaktan kurtuldu

F.Y.'nin, alacağı parayı kime göndereceğini soran Fırat daha sonra telefondaki kişiyle görüştü. Telefondaki kişi ise kendisini F.Y.'nin oğlu olarak tanıtarak IBAN numarasını verdi. Kadının soyadı ile IBAN sahibinin soyadının uyuşmaması üzerine iş yeri sahibi, kadının dolandırıcıların hedefinde olduğunu anlayarak polisi aradı.

3Hatay'da kuyumcunun dikkati milyonluk vurgunu durdurdu! Altınlarını bozdurmaya gitti dolandırılmaktan kurtuldu

Fırat, F.Y.'ye durumu anlatarak telefonu kapatmasını sağladı. Adrese sevk edilen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. F.Y. ise kuyumcu Hüseyin Fırat'a teşekkür etti.

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'KADININ KORKU İÇİNDE OLDUĞU BELLİYDİ'


Kuyumcu Hüseyin Fırat, yaşlı kadının altın satmak için iş yerine geldiğini ancak davranışlarından tedirgin olduğunun anlaşıldığını belirterek, “Kadının telefonu sürekli çalıyordu. Durumdan şüphelendik. Kimlik ve hesap bilgilerini kontrol ettiğimizde dolandırılmak üzere olduğunu fark ettik. Hemen polise haber verdik. Ekiplerin müdahalesiyle 906 bin TL’nin dolandırıcıların eline geçmesini önledik” dedi.

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