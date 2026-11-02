Hatay'da kuyumcunun dikkati milyonluk vurgunu durdurdu! Altınlarını bozdurmaya gitti dolandırılmaktan kurtuldu

2

F.Y.'nin, alacağı parayı kime göndereceğini soran Fırat daha sonra telefondaki kişiyle görüştü. Telefondaki kişi ise kendisini F.Y.'nin oğlu olarak tanıtarak IBAN numarasını verdi. Kadının soyadı ile IBAN sahibinin soyadının uyuşmaması üzerine iş yeri sahibi, kadının dolandırıcıların hedefinde olduğunu anlayarak polisi aradı.