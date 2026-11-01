Eşine inanmadı, kendi işinin patronu oldu! Hatay'daki mor evin hikâyesi

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Müşterilerinin iş yerini kolay bulabilmesi için evinin dış cephesini mor renge boyattığını ifade eden Sönmez, "Salonun dış cephesini mor renge boyatmaya karar verdim. Çünkü bulunduğumuz konum merkeze yaklaşık 20 dakika uzaklıkta ve müşterilerimiz salonu bulmakta zorlanabiliyordu. Ben de dikkat çekmesi için mor rengi tercih ettim. Zaten küçüklüğümden beri mor rengi çok seviyorum. Gelen müşterilerimizin eşleri ve çocukları da rengi merak ediyor, 'Neden mor' diye soruyorlarmış. Karşı köylerden bile salonumuzun göründüğünü söylüyorlar. Boyacımız bile bu rengin farklı olduğunu söyleyerek birkaç kez bizi aradı. İstediğimiz tonu elde etmek için özel bir karışım yaptırdık. Bölgede bu renkte başka bir kuaför salonu ya da bina yok. Bizim salonumuz tek. Açıkdere köyünde bu işi yapan ilk kişilerden biriydim. Daha önce kuaför salonu açanlar oldu ancak kapattılar. Ben ise çok şükür işimi sürdürdüm. Şimdi ikinci şubeyi açmayı da düşünüyorum. Mor rengimizle dikkat çekmeye devam edeceğiz. Bütün müşterilerimizi salonumuza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.