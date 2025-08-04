Hatay'da böylesi ilk kez oluyor! Alarm seviyesine geçildi, yüzde 18'e kadar düştü

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Biz de halk olarak, köyde de sıkıntılar çekiyoruz. Evlerden su az geliyor. Benim de yukarıda işletmem var, oradan bile su şu an çok zayıf akıyor. Suyumuza sahip çıkalım. Bu yıl çok az, bildiğim kadarıyla yüzde 18’e kadar düştü. Şu an Ağustos ayındayız ve önümüzdeki aylarda bu kadar bile kalmayacağı söyleniyor. Bu yıl yağmur olmadı, meteoroloji verilerine göre son 65 yılın en kurak olduğu yılın bu yıl olduğu söyleniyor. Gördüğünüz gibi zaten kanıtı da ortada. Su yok, yağmur yok ve halk olarak tedirginiz. Evlerin önünde araba yıkamayalım, suyumuzu boşa akıtmayalım" ifadelerini kullandı.