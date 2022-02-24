Harun Tekin: Yabaniyimdir biraz yıllar geçtikçe daha az yabani oldum!

Ünlü şarkıcı, "Sirenler albümünde çok zamanlılık üzerine bir şey kurmaya çalıştık. O çok zamanlılığı da müziğin kendisinde bakıldığı zaman 'Bu şarkı daha önceki albümde olabilirdi' diyenler de var, 'Tam da bu albümde olmalıydı bu şarkı' diyenler, ‘Bak bu yeni galiba’ diyenler de var. Eğer bu üçünün de olduğunu hissediyorsa dinleyiciler o zaman güzel bir şey oluyor" şeklinde konuştu.