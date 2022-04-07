Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Magazin Hande Erçel'e Milano tatili dönüşü Kaan Yıldırım sorusu!
HaberlerMagazin Haberleri Hande Erçel'e Milano tatili dönüşü Kaan Yıldırım sorusu!
• 07 Nisan 2022 - 12:31 • Son Güncelleme:

Hande Erçel'e Milano tatili dönüşü Kaan Yıldırım sorusu!

Geçtiğimiz aylarda Kerem Bürsin'den ayrılan Hande Erçel ile şarkıcı Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'ın aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki ablası Gamze Erçel'le çıktığı Milano tatilinden dönen Erçel, yakışıklı oyuncuyla ilgili yöneltilen sorulara ne dedi?

• 07 Nisan 2022 - 12:31 • Son Güncelleme:
1Hande Erçele Milano tatili dönüşü Kaan Yıldırım sorusu
ABONE OL

Hande Erçel, ilk günden beri 'reklam ilişkisi' iddialarının gölgesinde dizi aşkının gerçeğe dönüştüğü Kerem Bürsin'le sessiz sedasız yollarını ayırdı. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncunun, popçu Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen Kaan Yıldırım'la görüntülenmesi çok konuşuldu.

2SÜRPRİZ YAKINLAŞMA

SÜRPRİZ YAKINLAŞMA

2019 yılında 'Halka' dizisinde rol arkadaşı olan Yıldırım ve Erçel, geçtiğimiz hafta Emirgan'da bir mekanda eğlendi. Gece boyu samimi oldukları iddia edilen çift, çıkışta Kaan'ın arabasına bindi. Anadolu Yakası’na geçerken çevirmeye yakalanan çift, kameraları görünce küçük bir şaşkınlık yaşadı. Sorulara cevap vermeyen oyuncular, Erçel’in Beykoz’daki evine gitti.

3KAANIN AİLESİ KABUL ETMEZ

"KAAN'IN AİLESİ KABUL ETMEZ"

TV8'de yayınlanan '2. Sayfa' programında Hande Erçel ile Kaan Yıldırım arasındaki aşk iddiası konuşuldu. Sunucular, "Geçici bir heves mi, yoksa bir ömür boyu sürer mi? Kaan Yıldırım ile Hande Erçel uzun süre konuşacağımız bir aşk hikayesi mi?" sorularına yanıt aradı.

4Hande Erçele Milano tatili dönüşü Kaan Yıldırım sorusu

Sunucular Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, "Gerçek beraberlik Kerem Bürsin'de olduğu gibi bir aşk oyunu değil. Kaan Yıldırım'ın ailesinden yine veto yiyeceği bir aşk hikayesi. Çünkü Kaan'ın ailesi kesinlikle ünlüler camiasından gelin adayı istemiyorlar. Hadise'de de net bir tavır sergilediler, ilişkinin bitmesinde çok etkili oldular" yorumunda bulundular.

5YALANLAMADI

YALANLAMADI

Kaan ve Hande geçtiğimiz haftaya damga vurdu, 'Yılın aşkı' başlıkları atıldı. Aşk iddiasının yankıları sürerken, taraflar sessizliğini koruyor. Ablası Gamze Erçel ile birlikte hafta sonu İtalya'nın Milano şehrine giden güzel oyuncu, dün akşam yurda döndü. Neşesi bir hayli yerinde olan Erçel, "Tatil çok güzel geçti" dedi.

6Hande Erçele Milano tatili dönüşü Kaan Yıldırım sorusu

Havalimanında objektiflere yansıyan 28 yaşındaki güzel, Kaan Yıldırım haberleri hatırlatılması ve "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu üzerine, "Başka zaman söz konuşuruz" açıklamasını yaptı.

7HANDE SESSİZ KALARAK DOĞRULAMIŞ

"HANDE SESSİZ KALARAK DOĞRULAMIŞ"

'2. Sayfa' sunucuları, "Hande zaten sessiz kalarak doğrulamış, daha ne desin! Konuşsaydı bu kadar etkili olmaz, 'Evet, birlikteyiz' deseydi de bu kadar etkili olmazdı. Gayet güzel, ilişkisinin arkasında durmuş. 'Arkadaşlar öyle bir şey yok, o benim arkadaşım' da diyebilirdi" ifadelerini kullandılar.

8TESADÜFÜN BÖYLESİ

TESADÜFÜN BÖYLESİ!

İş insanı Mehmet Dinçerler adını ilk kez 2017 yılında Hande Erçel ile aşk yaşadığı iddiasıyla duyurmuştu. Birlikte görüntü vermemeye özen gösteren ikilinin, Dinçerler'in iş yoğunluğu nedeniyle ayrıldığı öne sürülmüştü. Hadise ile Dinçerler'in nişanlanması, şarkıcının eski sevgili Kaan Yıldırım'ın ise Hande Erçel ile görüntülenmesi 'tesadüfün böylesi'⁬ dedirtti.

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri
    Seren Serengil filtreyi abarttı! Dalga konusu oldu...

    Seren Serengil filtreyi abarttı! Dalga konusu oldu...

    Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel kombiniyle dalga konusu oldu: 'Moda diye giydiğin üst çok komik'

    Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel kombiniyle dalga konusu oldu: 'Moda diye giydiğin üst çok komik'

    Hande Erçel'e Milano tatili dönüşü Kaan Yıldırım sorusu!

    Hande Erçel'e Milano tatili dönüşü Kaan Yıldırım sorusu!

    Halsey, Türkçe notla paylaştı, takipçileri yorum yağdırdı!

    Halsey, Türkçe notla paylaştı, takipçileri yorum yağdırdı!