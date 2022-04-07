Hande Erçel'e Milano tatili dönüşü Kaan Yıldırım sorusu!
Geçtiğimiz aylarda Kerem Bürsin'den ayrılan Hande Erçel ile şarkıcı Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'ın aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki ablası Gamze Erçel'le çıktığı Milano tatilinden dönen Erçel, yakışıklı oyuncuyla ilgili yöneltilen sorulara ne dedi?
Hande Erçel, ilk günden beri 'reklam ilişkisi' iddialarının gölgesinde dizi aşkının gerçeğe dönüştüğü Kerem Bürsin'le sessiz sedasız yollarını ayırdı. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncunun, popçu Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen Kaan Yıldırım'la görüntülenmesi çok konuşuldu.
SÜRPRİZ YAKINLAŞMA
2019 yılında 'Halka' dizisinde rol arkadaşı olan Yıldırım ve Erçel, geçtiğimiz hafta Emirgan'da bir mekanda eğlendi. Gece boyu samimi oldukları iddia edilen çift, çıkışta Kaan'ın arabasına bindi. Anadolu Yakası’na geçerken çevirmeye yakalanan çift, kameraları görünce küçük bir şaşkınlık yaşadı. Sorulara cevap vermeyen oyuncular, Erçel’in Beykoz’daki evine gitti.
"KAAN'IN AİLESİ KABUL ETMEZ"
TV8'de yayınlanan '2. Sayfa' programında Hande Erçel ile Kaan Yıldırım arasındaki aşk iddiası konuşuldu. Sunucular, "Geçici bir heves mi, yoksa bir ömür boyu sürer mi? Kaan Yıldırım ile Hande Erçel uzun süre konuşacağımız bir aşk hikayesi mi?" sorularına yanıt aradı.
Sunucular Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, "Gerçek beraberlik Kerem Bürsin'de olduğu gibi bir aşk oyunu değil. Kaan Yıldırım'ın ailesinden yine veto yiyeceği bir aşk hikayesi. Çünkü Kaan'ın ailesi kesinlikle ünlüler camiasından gelin adayı istemiyorlar. Hadise'de de net bir tavır sergilediler, ilişkinin bitmesinde çok etkili oldular" yorumunda bulundular.
YALANLAMADI
Kaan ve Hande geçtiğimiz haftaya damga vurdu, 'Yılın aşkı' başlıkları atıldı. Aşk iddiasının yankıları sürerken, taraflar sessizliğini koruyor. Ablası Gamze Erçel ile birlikte hafta sonu İtalya'nın Milano şehrine giden güzel oyuncu, dün akşam yurda döndü. Neşesi bir hayli yerinde olan Erçel, "Tatil çok güzel geçti" dedi.
"HANDE SESSİZ KALARAK DOĞRULAMIŞ"
'2. Sayfa' sunucuları, "Hande zaten sessiz kalarak doğrulamış, daha ne desin! Konuşsaydı bu kadar etkili olmaz, 'Evet, birlikteyiz' deseydi de bu kadar etkili olmazdı. Gayet güzel, ilişkisinin arkasında durmuş. 'Arkadaşlar öyle bir şey yok, o benim arkadaşım' da diyebilirdi" ifadelerini kullandılar.
TESADÜFÜN BÖYLESİ!
İş insanı Mehmet Dinçerler adını ilk kez 2017 yılında Hande Erçel ile aşk yaşadığı iddiasıyla duyurmuştu. Birlikte görüntü vermemeye özen gösteren ikilinin, Dinçerler'in iş yoğunluğu nedeniyle ayrıldığı öne sürülmüştü. Hadise ile Dinçerler'in nişanlanması, şarkıcının eski sevgili Kaan Yıldırım'ın ise Hande Erçel ile görüntülenmesi 'tesadüfün böylesi' dedirtti.