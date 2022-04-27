Hande Erçel'den Kaan Yıldırım açıklaması! Aşkını ilan etti...
Güzel oyuncu Hande Erçel, dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Kerem Bürsin ile geçtiğimiz aylarda ilişkisini noktalamıştı. Özel hayatıyla sık sık magazinde yer alan Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile gecelerde eğlenirken görüntülenmişti ama ikili aşk haberlerini yalanlamıştı. Erçel ile Kaan Yıldırım aşkı belgelendi. Genç çift Londra sokaklarında görüntülenmişti.28 yaşındaki Erçel, önceki gün Etilerde kameralara yansıdı. Ünlü oyuncu, ilişkisi hakkında sorulan sorulara "Her şey yolunda" diye cevap vererek beraberliği doğruladı. Erçel, Yıldırım'la yaptığı tatil için "Çok keyifliydi" dedi.
Yeni bir aşka yelken açtığı Kaan Yıldırım ile Londra tatilinden dönen Hande Erçel, önceki gün Etiler’de objektiflere yansıdı. Yüzünün güldüğü görülen 28 yaşındaki oyuncu, aşk hayatıyla ilgili konuştu. Keyfinin çok yerinde olduğunu belirten Erçel, "Her şey yolunda, çok iyiyim” dedi.
ÇEVİRMEYE YAKALANDILAR
2019 yılında 'Halka' adlı dizide rol arkadaşı olan Kaan Yıldırım ve Hande Erçel, geçtiğimiz ay Emirgan'da bir mekanda eğlenmişti. Gece boyu samimi oldukları iddia edilen çift, çıkışta Yıldırım’ın arabasına binmişti. Arka koltuğa binen ikili, basın mensuplarına görüntü vermek istemese de planları tutmamıştı. Anadolu Yakası’na geçerken çevirmeye yakalanan çift, kameraları görünce küçük bir şaşkınlık yaşamıştı. Sorulara cevap vermeyen oyuncular, Erçel’in Beykoz’daki evine gitmişti.