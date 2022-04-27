Hande Erçel'den Kaan Yıldırım açıklaması! Aşkını ilan etti...

"GEREKSİZ SORU"

Eski sevgilisi ve son dizisindeki partneri Kerem Bürsin’le ayrıldıkları hatırlatılan ünlü oyuncu, "Arkadaşlığınız devam ediyor mu?" sorusu üzerine, "Çok gereksiz bir soru oldu. Olur mu öyle şey? Bu şeyleri konuşmayalım hiç, gerek yok" dedi.