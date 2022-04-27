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MagazinHande Erçel'den Kaan Yıldırım açıklaması! Aşkını ilan etti...
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• 27 Nisan 2022 - 09:59 • Son Güncelleme:

Hande Erçel'den Kaan Yıldırım açıklaması! Aşkını ilan etti...

Güzel oyuncu Hande Erçel, dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Kerem Bürsin ile geçtiğimiz aylarda ilişkisini noktalamıştı. Özel hayatıyla sık sık magazinde yer alan Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile gecelerde eğlenirken görüntülenmişti ama ikili aşk haberlerini yalanlamıştı. Erçel ile Kaan Yıldırım aşkı belgelendi. Genç çift Londra sokaklarında görüntülenmişti.28 yaşındaki Erçel, önceki gün Etilerde kameralara yansıdı. Ünlü oyuncu, ilişkisi hakkında sorulan sorulara "Her şey yolunda" diye cevap vererek beraberliği doğruladı. Erçel, Yıldırım'la yaptığı tatil için "Çok keyifliydi" dedi.

• 27 Nisan 2022 - 09:59 • Son Güncelleme:
1Hande Erçelden Kaan Yıldırım açıklaması Aşkını ilan etti...
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Yeni bir aşka yelken açtığı Kaan Yıldırım ile Londra tatilinden dönen Hande Erçel, önceki gün Etiler’de objektiflere yansıdı. Yüzünün güldüğü görülen 28 yaşındaki oyuncu, aşk hayatıyla ilgili konuştu. Keyfinin çok yerinde olduğunu belirten Erçel, "Her şey yolunda, çok iyiyim” dedi.

2KAAN YILDIRIM İTİRAFI

KAAN YILDIRIM İTİRAFI

Londra tatili sorulan güzel oyuncu, "Bu aralar birazcık tatil yaptım, evet” yanıtını verdi. Erçel, Kaan Yıldırım’la birlikteliğiyle alakalı ise şu açıklamayı yaptı:

Ben çok iyiyim, her şey yolunda. Çok güzel.

3ÇEVİRMEYE YAKALANDILAR

ÇEVİRMEYE YAKALANDILAR

2019 yılında 'Halka' adlı dizide rol arkadaşı olan Kaan Yıldırım ve Hande Erçel, geçtiğimiz ay Emirgan'da bir mekanda eğlenmişti. Gece boyu samimi oldukları iddia edilen çift, çıkışta Yıldırım’ın arabasına binmişti. Arka koltuğa binen ikili, basın mensuplarına görüntü vermek istemese de planları tutmamıştı. Anadolu Yakası’na geçerken çevirmeye yakalanan çift, kameraları görünce küçük bir şaşkınlık yaşamıştı. Sorulara cevap vermeyen oyuncular, Erçel’in Beykoz’daki evine gitmişti.

4YOĞUNLUK BAŞLADI

"YOĞUNLUK BAŞLADI"

İş toplantılarına start verdiğini belirten Erçel, "Artık iş, yoğunluklar başladı. İş yapacağız ama henüz net değil. Net olduğu zaman söyleyeceğim. Yazı çalışarak geçirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

5SİNEMA MI, DİZİ Mİ

SİNEMA MI, DİZİ Mİ?

Son olarak final yapan 'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol alan oyuncu, "Sinema mı, yoksa dizi mi olacak?" sorularına, "İkisi de olur, hiç fark etmez. Aşırı özledim çalışmayı, hiç sormayın. Uzun zaman oldu. Eylülden beri çalışmıyorum” yanıtını verdi.

6HER DAKİKA MAVİYLEYİM

"HER DAKİKA MAVİ'YLEYİM"

Erçel, "Yeğeniniz Mavi’yle (ablası Gamze Erçel'in kızı) tatile çıkmayı düşünmüyor musunuz?" sorusunu ise "Her dakika Mavi’yleyim. O yüzden bu tatil bana çok iyi geldi. Mavi’yle sekiz ayını dolu dolu yaşayabildim. Onun dışında tatil yok, iş modu" şeklinde cevapladı.

7GEREKSİZ SORU

"GEREKSİZ SORU"

Eski sevgilisi ve son dizisindeki partneri Kerem Bürsin’le ayrıldıkları hatırlatılan ünlü oyuncu, "Arkadaşlığınız devam ediyor mu?" sorusu üzerine, "Çok gereksiz bir soru oldu. Olur mu öyle şey? Bu şeyleri konuşmayalım hiç, gerek yok" dedi.

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