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MagazinHalsey, Oscar'a Türk sevgilisi Alev Aydın ile katıldı! İddialı tarzıyla göz kamaştırdı...
HaberlerMagazin Haberleri Halsey, Oscar'a Türk sevgilisi Alev Aydın ile katıldı! İddialı tarzıyla göz kamaştırdı...
• 29 Mart 2022 - 11:07 • Son Güncelleme:

Halsey, Oscar'a Türk sevgilisi Alev Aydın ile katıldı! İddialı tarzıyla göz kamaştırdı...

Türk sevgilisi Alev Aydın ile ilişkisinden Ender adında bir bebek sahibi olan şarkıcı Halsey'in, Oscar partisindeki iddialı tarzı olay oldu. Halsey, transparan siyah elbisesiyle kırmızı halıya damga vuran isimlerden oldu.

• 29 Mart 2022 - 11:07 • Son Güncelleme:
1Halsey, Oscara Türk sevgilisi Alev Aydın ile katıldı İddialı tarzıyla göz kamaştırdı...
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Oscar Ödülleri, dün gece Los Angeles’taki Dolby Theatre'da yapılan törenle sahiplerini buldu.

2Halsey, Oscara Türk sevgilisi Alev Aydın ile katıldı İddialı tarzıyla göz kamaştırdı...

Gecenin kırmızı halısı kadar after partisi de dikkat çekti. Ünlü isimler iddialı seçimleriyle partide boy gösterdi. Bunlardan biri de kısa süre önce doğum yapan şarkıcı Halsey oldu.

3TÜRK SEVİYOR

TÜRK SEVİYOR

Geceye bebeğinin babası Türk aşkı Alev Aydın ile katılan Halsey, sevgilisiyle poz verdi ardından iddalı pozlar vermek için sevgilisini yolladı.

4HAYRANLARINDAN TAM NOT

HAYRANLARINDAN TAM NOT!

Makyajından kol detayına, iç çamaşırlarından takılarına kadar her detayıyla göz alıcı olan Halsey, transparan tercihiyle hayranlarından tam not aldı.

5TÜRKÇE ÖĞRENİYOR

TÜRKÇE ÖĞRENİYOR

Halsey, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Türkçe öğrendiğini açıklamıştı.

6Halsey, Oscara Türk sevgilisi Alev Aydın ile katıldı İddialı tarzıyla göz kamaştırdı...

Türk sevgilisinin yanında iddialı pozlar veren Halsey sosyal medyanın da gündemindeydi. Halsey'nin iddialı tarzını gören Demet Akalın kendini tutamadı.

7Halsey, Oscara Türk sevgilisi Alev Aydın ile katıldı İddialı tarzıyla göz kamaştırdı...

Demet Akalın Halsey'in pozunu görünce "Bunlar kocalara ne giyiyor acaba yatakta? Hayır her şey meydanda bir de" dedi.

8Halsey, Oscara Türk sevgilisi Alev Aydın ile katıldı İddialı tarzıyla göz kamaştırdı...

Akalın daha sonra gelen yorumlara ise "Düşünülmüyor artık anacım. Erkeklerin bu kadar şeyleri gözükse. Neyse sustum bir de gözükenin fotoyu paylaşmamışsın" yanıtını vererek gündeme geldi.

9Halsey, Oscara Türk sevgilisi Alev Aydın ile katıldı İddialı tarzıyla göz kamaştırdı...

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Halsey, Oscar'a Türk sevgilisi Alev Aydın ile katıldı! İddialı tarzıyla göz kamaştırdı...

Halsey, Oscar'a Türk sevgilisi Alev Aydın ile katıldı! İddialı tarzıyla göz kamaştırdı...