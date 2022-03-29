• 29 Mart 2022 - 11:07 • Son Güncelleme:
Halsey, Oscar'a Türk sevgilisi Alev Aydın ile katıldı! İddialı tarzıyla göz kamaştırdı...
Türk sevgilisi Alev Aydın ile ilişkisinden Ender adında bir bebek sahibi olan şarkıcı Halsey'in, Oscar partisindeki iddialı tarzı olay oldu. Halsey, transparan siyah elbisesiyle kırmızı halıya damga vuran isimlerden oldu.
• 29 Mart 2022 - 11:07 • Son Güncelleme:
3
TÜRK SEVİYOR
Geceye bebeğinin babası Türk aşkı Alev Aydın ile katılan Halsey, sevgilisiyle poz verdi ardından iddalı pozlar vermek için sevgilisini yolladı.
4
6
7