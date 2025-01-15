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Hakkari'nin kadın ambulans şoförleri güven veriyor! Yüksekova'da hastalar onlara emanet

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 112 Acil Yardım İstasyonu'nda görevli ambulans şoförleri Öznur Engin (30) ve Mehva Parlak (32) memleketlerinde hayat kurtarmak için zamanla yarışıyor. Şoförlerden Engin, "Kadın yaparsa en iyisini, en güvenli, en doğru şekilde yapmaya çalışır. Ambulans şoförü söylendiğinde sanki bir erkek işiymiş gibi algılanıyor. Aslında değil, her kadın istediği sürece her işi yapabilir" dedi.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA, (Hakkari), (DHA)-
• 15 Ocak 2025 - 11:45 • Son Güncelleme:
Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA, (Hakkari), (DHA)-
• 15 Ocak 2025 - 11:45 • Son Güncelleme:
1Hakkarinin kadın ambulans şoförleri güven veriyor Yüksekovada hastalar onlara emanet

İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Yüksekova 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesindeki 112 Acil Yardım İstasyonu’nda 2 yıldır ambulans şoförü olarak görev yapan Hakkarili Öznur Engin ve Mehva Parlak yalnızca zamana karşı değil, toplumsal ön yargılara karşı da mücadele ediyor.

2Hakkarinin kadın ambulans şoförleri güven veriyor Yüksekovada hastalar onlara emanet

Kadın ambulans şoförleri, hız ve hassasiyeti bir araya getirip, her gün onlarca insanın hayatına dokunuyor. Mesleklerini çok sevdiklerini belirten Engin ve Parlak, kadın olarak her alanda olduklarını insanlara gösterebilmenin gurur verici olduğunu söyledi.

3Hakkarinin kadın ambulans şoförleri güven veriyor Yüksekovada hastalar onlara emanet

Kış şartlarının çetin geçtiği ilçede, bu mesleği yapmanın cesaret ve öz güven istediğini anlatan Öznur Engin, direksiyona geçtiği ilk zamanlarda heyecanlı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

4Hakkarinin kadın ambulans şoförleri güven veriyor Yüksekovada hastalar onlara emanet

"Bütün sorumluluk bende. İhbarı yapılan bölgeye 3 kişi gidiyoruz ama hasta ve 1 yakını daha olunca 4 bazen de 5 kişi oluyoruz. Canları bize emanet.

5Hakkarinin kadın ambulans şoförleri güven veriyor Yüksekovada hastalar onlara emanet

Ben de güvenli bir şekilde hastaneye naklini sağlamaya çalışıyorum. Kadın yaparsa en iyisini, en güvenli, en doğru şekilde yapmaya çalışır.

6Hakkarinin kadın ambulans şoförleri güven veriyor Yüksekovada hastalar onlara emanet

Ambulans şoförü dediğinde sanki bir erkek işiymiş gibi algılanıyor. Aslında değil, her kadın isteği sürece her işi yapabilir. Mesleğin zorlukları tabii ki var. Özellikle olumsuz hava koşullarında daha zor olabiliyor.

7Hakkarinin kadın ambulans şoförleri güven veriyor Yüksekovada hastalar onlara emanet

Tabii bunun üstesinden de ekip olarak geliyoruz. Ben sadece kendi canımdan mesul değilim. Ekip arkadaşlarımın da sorumlukları bende. Ekip olarak üstesinde gelmeye çalışıyoruz."

8EN BÜYÜK DESTEKÇİM ANNEM

'EN BÜYÜK DESTEKÇİM ANNEM'

Annesinin ilk günlerde biraz tedirginlik yaşadığını belirten Öznur Engin, “Ama benim ambulans şoförü olmama en büyük destekçim de annem oldu.

9Hakkarinin kadın ambulans şoförleri güven veriyor Yüksekovada hastalar onlara emanet

Çevrem ve arkadaşlarım da bana destek oldular. Bu yüzden mutluyum. Beni ilk gördüklerinde çok şaşırıyorlar. ‘Kadın ambulans şoförü olur mu?’ gibi eleştiriler aldım. Ama en çok olumlu eleştiriler alıyorum.

10Hakkarinin kadın ambulans şoförleri güven veriyor Yüksekovada hastalar onlara emanet

Sevdiğim olan bu işi yapmaktan mutluyum. İnsanların hayatlarını kurtarmak için direksiyonu çevirmek, bir insanın hayatına dokunmak gibidir" diye konuştu.