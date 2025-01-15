Hakkari'nin kadın ambulans şoförleri güven veriyor! Yüksekova'da hastalar onlara emanet
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 112 Acil Yardım İstasyonu'nda görevli ambulans şoförleri Öznur Engin (30) ve Mehva Parlak (32) memleketlerinde hayat kurtarmak için zamanla yarışıyor. Şoförlerden Engin, "Kadın yaparsa en iyisini, en güvenli, en doğru şekilde yapmaya çalışır. Ambulans şoförü söylendiğinde sanki bir erkek işiymiş gibi algılanıyor. Aslında değil, her kadın istediği sürece her işi yapabilir" dedi.
Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA, (Hakkari), (DHA)-
• 15 Ocak 2025 - 11:45 • Son Güncelleme:
Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA, (Hakkari), (DHA)-
• 15 Ocak 2025 - 11:45 • Son Güncelleme: