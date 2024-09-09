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Hakkari'deki düğünde altın ve paralara havada uçuştu! Takıların değeri dudak uçuklattı

Hakkari’deki Jirki aşireti kanaat önderlerinden Şefik Adıyaman'ın oğlu için iki gün iki gece süren görkemli düğünde geline 5 kilo altın, damada ise 5 milyon 150 bin lira para takıldı.

• 09 Eylül 2024 - 11:45 • Son Güncelleme:
• 09 Eylül 2024 - 11:45 • Son Güncelleme:
1Hakkarideki düğünde altın ve paralara havada uçuştu Takıların değeri dudak uçuklattı

Hakkari-Van kara yolu üzerinde bulunan Çanaklı köyünde ikamet eden Jirkii aşireti kanaat önderi Şefik Adıyaman'ın oğlu Serdar Adıyaman ile Dilan Çiftçi çifti, dillere destan bir düğün töreni ile dünya evine girdi.

2Hakkarideki düğünde altın ve paralara havada uçuştu Takıların değeri dudak uçuklattı

Dilan ile Serdar çiftinin düğün törene aşiret liderleri, kanaat önderleri, il, ilçe, belde belediye başkanları, askeri erken, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, yurt içinden ve yurt dışından binlerce davetli katıldı.

3Hakkarideki düğünde altın ve paralara havada uçuştu Takıların değeri dudak uçuklattı

Düğünün gerçekleştirildiği alanda, aşiretin geleneklerine uygun olarak takı masası kuruldu. Davetlilerin isimlerinin söylenip taktıkları para miktarının ifade edildiği düğünde, masaya konulan para balyaları yaklaşık 15 kişi tarafından sayıldı.

4Hakkarideki düğünde altın ve paralara havada uçuştu Takıların değeri dudak uçuklattı

Sayma işleminin ardından takılan paranın 5 milyon 150 bin TL olduğu açıklandı. Geline ise 5 kilo altın takıldığı belirtildi.

5Hakkarideki düğünde altın ve paralara havada uçuştu Takıların değeri dudak uçuklattı

Damadın babası Şefik Adıyaman, gerek düğünlerde gerekse taziyelerde olan birlik ve beraberlik ruhunun geçmişten gelen bir kültür olduğunu belirterek, “Düğünümüze iştirak eden tüm davetlilere teşekkür ederim" dedi.

6Hakkarideki düğünde altın ve paralara havada uçuştu Takıların değeri dudak uçuklattı

Damadın sağdıcı iş adamı Mikail Adıyaman ise bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür ederek, “Yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerimiz bizi ziyadesiyle mutlu etti. Düğünümüze iştirak eden herkese teşekkür ediyoruz” dediler.