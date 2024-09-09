Hakkari'deki düğünde altın ve paralara havada uçuştu! Takıların değeri dudak uçuklattı

Damadın sağdıcı iş adamı Mikail Adıyaman ise bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür ederek, “Yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerimiz bizi ziyadesiyle mutlu etti. Düğünümüze iştirak eden herkese teşekkür ediyoruz” dediler.