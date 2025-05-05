Hakkari'de nöbet başladı! Onlar için yoğun güvenlik önlemleri alındı, koparmanın cezası yarım milyon TL
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınması ile açan, 'hüznün sembolü' olarak bilinen koruma altındaki ters laleler, jandarma ekipleri tarafından haftanın 7 günü yapılan denetimlerle korunuyor. Ailesiyle birlikte bölgeye gelen Sedat Erez, yılda bir kez açan ters lalelere herkesin sahip çıkması gerektiğini belirterek, 'Ters lale çiçeği bu bölgenin sembolü. Lalelerin asıl ana vatanı Hakkari bölgesidir. Her yıl birçok kişi ters laleleri görmek için bu bölgeye geliyor' dedi.
Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)-
• 05 Mayıs 2025 - 09:53 • Son Güncelleme:
Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)-
• 05 Mayıs 2025 - 09:53 • Son Güncelleme: