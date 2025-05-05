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Hakkari'de nöbet başladı! Onlar için yoğun güvenlik önlemleri alındı, koparmanın cezası yarım milyon TL

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınması ile açan, 'hüznün sembolü' olarak bilinen koruma altındaki ters laleler, jandarma ekipleri tarafından haftanın 7 günü yapılan denetimlerle korunuyor. Ailesiyle birlikte bölgeye gelen Sedat Erez, yılda bir kez açan ters lalelere herkesin sahip çıkması gerektiğini belirterek, 'Ters lale çiçeği bu bölgenin sembolü. Lalelerin asıl ana vatanı Hakkari bölgesidir. Her yıl birçok kişi ters laleleri görmek için bu bölgeye geliyor' dedi.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)-
• 05 Mayıs 2025 - 09:53 • Son Güncelleme:
Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)-
• 05 Mayıs 2025 - 09:53 • Son Güncelleme:
1Hakkaride nöbet başladı Onlar için yoğun güvenlik önlemleri alındı, koparmanın cezası yarım milyon TL

Hakkari, Van ve Şırnak'ta da yoğun olarak görülen ve bölgede 'ağlayan gelin' olarak da adlandırılan ters laleler, havaların ısınması ile açmaya başladı.

2Hakkaride nöbet başladı Onlar için yoğun güvenlik önlemleri alındı, koparmanın cezası yarım milyon TL

Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli köyünde çiçek açan ve bir aylık ömürleri olan ters lalelerin koparılmaması için jandarma ekipleri denetimler yapıyor.

3Hakkaride nöbet başladı Onlar için yoğun güvenlik önlemleri alındı, koparmanın cezası yarım milyon TL

Ekipler, bölgeye gelenlere lalelerin koparılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, koparılan her lale için 557 bin 212 TL idari para cezası kesiyor.

4TERS LALELER BU BÖLGENİN SEMBOLÜ

'TERS LALELER BU BÖLGENİN SEMBOLÜ'

Ailesiyle birlikte bölgeye gelen Sedat Erez, yılda bir kez açan ters lalelere herkesin sahip çıkması gerektiğini belirterek, "Ters lale çiçeği bu bölgenin sembolü.

5Hakkaride nöbet başladı Onlar için yoğun güvenlik önlemleri alındı, koparmanın cezası yarım milyon TL

Lalelerin asıl ana vatanı Hakkari bölgesidir. Her yıl birçok kişi ters laleleri görmek için bu bölgeye geliyor. Gelenlerin bazılarının ters laleleri kopardığını duyuyoruz.

6Hakkaride nöbet başladı Onlar için yoğun güvenlik önlemleri alındı, koparmanın cezası yarım milyon TL

Jandarma ekipleri de denetimler yaparak laleleri koruduğunu gördük. Denetim yapan ekiplere çok teşekkür ediyoruz." dedi.