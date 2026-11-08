Hakkari’de kar esareti sona erdi! Kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı
Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından ulaşıma kapanan köy ve grup köy yollarını yeniden açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kapanan yollar, ekiplerin yoğun çalışması sonucu tekrar ulaşıma kazandırıldı.
kaynak olarak ekleyin
Akçalı Bakım Evi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilediği Doğanyurt, Işıklar, Çavuşlu ve Çaltıkoru grup köy yollarında iş makineleriyle geniş çaplı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Saatler süren çalışmalar sonucunda kapanan yollar temizlenerek yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.
Yetkililer, kış şartlarının etkisini sürdürdüğü bölgede karla mücadele çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini belirtti. Vatandaşların ulaşımda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ekiplerin ve iş makinelerinin hazır bekletildiği ifade edilirken, ihtiyaç duyulan noktalarda anında müdahale edileceği kaydedildi.
Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kış boyunca köy yollarının açık tutulması ve ulaşımın aksamaması için çalışmalarını 24 saat esasına göre sürdüreceklerini bildirdi. Ayrıca sürücülere buzlanma ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.