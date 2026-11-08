Hakkari’de kar esareti sona erdi! Kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı

2

Yetkililer, kış şartlarının etkisini sürdürdüğü bölgede karla mücadele çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini belirtti. Vatandaşların ulaşımda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ekiplerin ve iş makinelerinin hazır bekletildiği ifade edilirken, ihtiyaç duyulan noktalarda anında müdahale edileceği kaydedildi.