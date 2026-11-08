Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemHakkari’de kar esareti sona erdi! Kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı
HaberlerGündem Haberleri Hakkari’de kar esareti sona erdi! Kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı

Hakkari’de kar esareti sona erdi! Kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı

08.11.2026 - 09:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından ulaşıma kapanan köy ve grup köy yollarını yeniden açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kapanan yollar, ekiplerin yoğun çalışması sonucu tekrar ulaşıma kazandırıldı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Hakkari’de kar esareti sona erdi! Kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı

Akçalı Bakım Evi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilediği Doğanyurt, Işıklar, Çavuşlu ve Çaltıkoru grup köy yollarında iş makineleriyle geniş çaplı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Saatler süren çalışmalar sonucunda kapanan yollar temizlenerek yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.

2Hakkari’de kar esareti sona erdi! Kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı

Yetkililer, kış şartlarının etkisini sürdürdüğü bölgede karla mücadele çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini belirtti. Vatandaşların ulaşımda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ekiplerin ve iş makinelerinin hazır bekletildiği ifade edilirken, ihtiyaç duyulan noktalarda anında müdahale edileceği kaydedildi.

3Hakkari’de kar esareti sona erdi! Kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kış boyunca köy yollarının açık tutulması ve ulaşımın aksamaması için çalışmalarını 24 saat esasına göre sürdüreceklerini bildirdi. Ayrıca sürücülere buzlanma ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

    Sizin İçin Seçtiklerimiz

    8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

    8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

    Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

    Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

    Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

    Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

    3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

    3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

    Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

    Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

    Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

    Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi