Gurbetçiler parayı bu işe yatırıyor! Kadın girişimci üretimi 85 dönüme çıkarttı: Yıllık 12 ton üretiyor! Almanya ürünü Ondan alıyor





Kul, AA muhabirine, dedesi Hasan Ali Öcal'ın 1981 yılından bu yana sertifikalı olarak organik tarım yaptığını, emekli öğretmen olan babasının da bu üretimi devam ettirdiğini söyledi.



Türkiye'de çiftçi çocuklarının tarımdan uzaklaştığını, plazada çalışmayı daha cazip gördüğünü aktaran Kul, kendi yaşadığı deneyimde toprakta çalışmayı daha anlamlı bulduğunu aktardı.