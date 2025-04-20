Gurbetçiler parayı bu işe yatırıyor! Kadın girişimci üretimi 85 dönüme çıkarttı: Yıllık 12 ton üretiyor! Almanya ürünü Ondan alıyor
Yurt dışında yaşayan birçok gurbetçi Türkiye'de bu işe girişmeye başladı. Girişimci bir kadın olan Zehra Kul da üretimi 85 dönüme çıkarttı. Gıda şirketi yöneticiliğini bıraktı Zehra Kul ve kendisini tarlada üretirken buldu. Yıllık üretimi 12 tonu bulan Kul, "O zamanlar kova taşırken 'Bak okumazsan böyle olursun' diyorlardı. Sonra okuduk, işe girdik. Toplantılardan geliyorsunuz şıkır şıkır. Topuklu ayakkabılar, takım elbiseler. Ancak tarlada daha mutlu olduğumu gördüm. Şimdi ailem 'iyi ki çifçisin' diyor." dedi.
• 20 Nisan 2025 - 14:21 • Son Güncelleme:
• 20 Nisan 2025 - 14:21 • Son Güncelleme: