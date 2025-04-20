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Gurbetçiler parayı bu işe yatırıyor! Kadın girişimci üretimi 85 dönüme çıkarttı: Yıllık 12 ton üretiyor! Almanya ürünü Ondan alıyor

Yurt dışında yaşayan birçok gurbetçi Türkiye'de bu işe girişmeye başladı. Girişimci bir kadın olan Zehra Kul da üretimi 85 dönüme çıkarttı. Gıda şirketi yöneticiliğini bıraktı Zehra Kul ve kendisini tarlada üretirken buldu. Yıllık üretimi 12 tonu bulan Kul, "O zamanlar kova taşırken 'Bak okumazsan böyle olursun' diyorlardı. Sonra okuduk, işe girdik. Toplantılardan geliyorsunuz şıkır şıkır. Topuklu ayakkabılar, takım elbiseler. Ancak tarlada daha mutlu olduğumu gördüm. Şimdi ailem 'iyi ki çifçisin' diyor." dedi.

• 20 Nisan 2025 - 14:21 • Son Güncelleme:
• 20 Nisan 2025 - 14:21 • Son Güncelleme:
1Gurbetçiler parayı bu işe yatırıyor Kadın girişimci üretimi 85 dönüme çıkarttı: Yıllık 12 ton üretiyor Almanya ürünü Ondan alıyor



Dedesi Türkiye’de sertifikalı olarak organik tarım yapan ilk çiftçilerden olan Zehra Kul, işletme dalındaki lisans eğitiminin ardından ABD'ye gitti.

Yaklaşık bir yıl ABD'de kaldıktan sonra Türkiye'ye dönüş yapan Kul, Almanya Tarım Bakanlığı tarafından desteklenen tarım projelerinde çalıştı.

2Gurbetçiler parayı bu işe yatırıyor Kadın girişimci üretimi 85 dönüme çıkarttı: Yıllık 12 ton üretiyor Almanya ürünü Ondan alıyor



Bir gıda şirketinde yönetici olarak görev yapan Kul, dedesinden kalan organik tarım mirasını devam ettirmek ve toplumda farkındalığı artırmak üzere çalışmaya karar verdi.

Topuklu ayakkabılarını rafa kaldırarak çizmelerini giyen Kul, 85 dönümlük arazide doğal ve ilaçsız kayısı, kiraz, domates, biber, kabak gibi ürünleri üretmeye başladı.

3Gurbetçiler parayı bu işe yatırıyor Kadın girişimci üretimi 85 dönüme çıkarttı: Yıllık 12 ton üretiyor Almanya ürünü Ondan alıyor

Yaklaşık 7 yıldır ailesiyle birlikte tarım yapan Kul, yetiştirdiği sebze ve meyveleri, İstanbul ve İzmir'deki organik pazarlarda kardeşiyle birlikte satıyor.

4Gurbetçiler parayı bu işe yatırıyor Kadın girişimci üretimi 85 dönüme çıkarttı: Yıllık 12 ton üretiyor Almanya ürünü Ondan alıyor



Kul, AA muhabirine, dedesi Hasan Ali Öcal'ın 1981 yılından bu yana sertifikalı olarak organik tarım yaptığını, emekli öğretmen olan babasının da bu üretimi devam ettirdiğini söyledi.

Türkiye'de çiftçi çocuklarının tarımdan uzaklaştığını, plazada çalışmayı daha cazip gördüğünü aktaran Kul, kendi yaşadığı deneyimde toprakta çalışmayı daha anlamlı bulduğunu aktardı.

5Gurbetçiler parayı bu işe yatırıyor Kadın girişimci üretimi 85 dönüme çıkarttı: Yıllık 12 ton üretiyor Almanya ürünü Ondan alıyor

Küçük yaşlarda ailesinin yanında bahçelerde meyve topladığını söyleyen Kul, "O zamanlar kova taşırken 'Bak okumazsan böyle olursun' diyorlardı. Sonra okuduk, işe girdik. Toplantılardan geliyorsunuz şıkır şıkır. Topuklu ayakkabılar, takım elbiseler. Ancak tarlada daha mutlu olduğumu gördüm. Şimdi ailem 'iyi ki çifçisin' diyor." dedi.

6Gurbetçiler parayı bu işe yatırıyor Kadın girişimci üretimi 85 dönüme çıkarttı: Yıllık 12 ton üretiyor Almanya ürünü Ondan alıyor

ABD'den döndüğünde sağlık sorunları yaşadığını, doğru beslenmeyle bu sıkıntıları atlattığını ve organik ürünlerin önemini kavradığını anlatan Kul, doğal ürünlere ulaşmanın herkesin hakkı olduğuna inanarak çalıştığını aktardı.

7Gurbetçiler parayı bu işe yatırıyor Kadın girişimci üretimi 85 dönüme çıkarttı: Yıllık 12 ton üretiyor Almanya ürünü Ondan alıyor

Tarlada çalışırken bedenen yorulduğunu ancak kafasının dinlendiğini ifade eden Kul, "En büyük hedeflerimden biri çocukların daha kolay organik gıdaya ulaşması. Bazı çocuklar maalesef ineğin mor olduğunu düşünüyor. Doğal hayattan kopmuş durumdalar. Olabildiğince onlara ulaşmayı hedefliyorum." diye konuştu.

8Gurbetçiler parayı bu işe yatırıyor Kadın girişimci üretimi 85 dönüme çıkarttı: Yıllık 12 ton üretiyor Almanya ürünü Ondan alıyor

Organik tarım ürünlerinde pazarlama noktasında sıkıntılar yaşanması nedeniyle ürünlerini pazarlarda kendisinin satmayı tercih ettiğini de anlatan Kul, sözlerini şöyle sürdürdü:

9Gurbetçiler parayı bu işe yatırıyor Kadın girişimci üretimi 85 dönüme çıkarttı: Yıllık 12 ton üretiyor Almanya ürünü Ondan alıyor

"Organik olmayan tarıma göre 3 kat daha fazla insan gücü kullanıyoruz. Buna rağmen organik ürünlerin fiyatlarının yüksek olduğunu düşünmüyorum. İç piyasada üretimin azlığı ve pazar çeşitliliğin kısıtlı olması organik ürüne ulaşmayı zorlaştırıyor."

10Gurbetçiler parayı bu işe yatırıyor Kadın girişimci üretimi 85 dönüme çıkarttı: Yıllık 12 ton üretiyor Almanya ürünü Ondan alıyor