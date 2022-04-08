Gülçin Ergül: O arabadan çıkabilmek büyük mucize
İzmir-İstanbul Otoyolu'nda kaza geçiren bir dönem Hepsi Grubu'nda yer alan Gülçin Ergül kazada sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetti. Ünlü şarkıcı, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Kaza sonrası zor günler geçirdiğini söyleyen Gülçin Ergül, konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı.
13 Aralık Pazartesi günü saat 20.15 sıralarında İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkisinde meydana gelen kazada Hepsi grubunun eski solisti Gülçin Ergül yaralanırken, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise araçta sıkıştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Lafçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
"BU KONUDA AÇIKLAMA YAPMAYI AYIP BULUYORUM"
Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer, Kuruçeşme'de objektiflere yansımış, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden arkadaşı Gülçin Ergül ile ilgili konuşmuş ve sosyal medyadan kaza ile ilgili paylaşım yapmaması konusuna açıklık getirmişti.
Kemer, "Bu konu hakkında açıklama yapmayı bile ayıp buluyorum açıkçası. Siz bir yakınınız böyle korkunç bir olay yaşadığı zaman sosyal medyadan taziyede bulunur musunuz? Bence bu ayıp bir şey, bunu şova çevirmek. Ben ne yapsaydım yani onunla özelden iletişime geçmeyip, takip edenlerin merakı gitsin diye oradan mı paylaşsaydım? Bu çok ayıp bir durum, kimse bunu malzeme haline getirip şova dönüştüremez" demişti.
"ERKEK ARKADAŞIMA İTHAFEN ŞARKI YAPTIK"
Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Gülçin Ergül, önceki gün de Cihangir'de görüntülendi. Klip yönetmeni ile bir proje üzerine konuştuklarını söyleyen Ergül, “Erkek arkadaşıma ithafen bir şarkı yaptık. Benim hayatım müzikle geçiyor biliyorsunuz, kendimi en iyi bu şekilde ifade ediyorum. Duygularımı dönüştürdükçe bu beni rahatlatıyor ve acımı hafifletiyor, paylaşmak da çok güzel bir şey. Müziğe sarılarak hayatıma devam etmeye özen gösteriyorum. Buna gayret ediyorum. Şarkılar yapıyorum bol bol, bu şarkımız da kısa bir süre sonra çıkmak üzere, şimdi son hazırlıkları yapıyoruz. Şarkımın yaşanan olayla pek alakası yok. Benim duygularımla alakası var, ben duygularımı yansıttım, olayın detayları ile alakalı bir görsel yok” dedi.
"O ARABANIN İÇİNDEN SAĞ ÇIKMAK MUCİZE"
Muhabirlerin “Gülçin Hanım kazadan sonra sizin için bu süreç nasıl geçiyor?” sorusu üzerine, “Kabullenmesi çok zor bir süreç, hele ki ilk dönemlerde, şu an daha yeni yeni geliyorum kendime. Bu travmayı atlatabilmek, o arabanın içinden çıkabilmek büyük mucize. Hem büyük kaybım (yutkunarak), ağlamak istemiyorum çok özür diliyorum” diyerek, gözyaşlarına boğuldu.