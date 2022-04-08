Gülçin Ergül: O arabadan çıkabilmek büyük mucize

"ERKEK ARKADAŞIMA İTHAFEN ŞARKI YAPTIK"

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Gülçin Ergül, önceki gün de Cihangir'de görüntülendi. Klip yönetmeni ile bir proje üzerine konuştuklarını söyleyen Ergül, “Erkek arkadaşıma ithafen bir şarkı yaptık. Benim hayatım müzikle geçiyor biliyorsunuz, kendimi en iyi bu şekilde ifade ediyorum. Duygularımı dönüştürdükçe bu beni rahatlatıyor ve acımı hafifletiyor, paylaşmak da çok güzel bir şey. Müziğe sarılarak hayatıma devam etmeye özen gösteriyorum. Buna gayret ediyorum. Şarkılar yapıyorum bol bol, bu şarkımız da kısa bir süre sonra çıkmak üzere, şimdi son hazırlıkları yapıyoruz. Şarkımın yaşanan olayla pek alakası yok. Benim duygularımla alakası var, ben duygularımı yansıttım, olayın detayları ile alakalı bir görsel yok” dedi.