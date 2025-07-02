Görmek için sıraya giriyorlar! Sadece 16 bin liraya mal etti, su borusundan kendi arazi aracını yaptı: 'İlk kez gören oyuncak sanıyor'

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Elektrik tesisatından boyasına kadar tüm işlemleri kendi atölyesinde gerçekleştirdiğini söyleyen Yokkan, bu projeyi 5 yıl önce yaklaşık 16 bin liraya mal ettiğini, bugün ise aynı aracın 150-160 bin liraya mal olabileceğini ifade etti.