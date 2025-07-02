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Görmek için sıraya giriyorlar! Sadece 16 bin liraya mal etti, su borusundan kendi arazi aracını yaptı: 'İlk kez gören oyuncak sanıyor'

02.07.2025 - 13:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Niğde'nin Çardak köyünde yaşayan 32 yaşındaki Emre Yokkan, çocukluk hayali olan arazi aracını, tamamen kendi imkanlarıyla, su boruları ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullanarak üretti. Beş yıldır sorunsuz bir şekilde kullandığı ve 80 kilometre hıza ulaşabilen bu eşsiz araç görenleri hayrete düşürüyor.

1Görmek için sıraya giriyorlar! Sadece 16 bin liraya mal etti, su borusundan kendi arazi aracını yaptı: 'İlk kez gören oyuncak sanıyor'

Su boruları ve geri dönüştürülebilir malzemelerle kendi tasarladığı arazi aracını üreten Yokkan, beş yıldır sorunsuz kullandığı aracıyla 80 kilometre hıza ulaşabiliyor.

2Görmek için sıraya giriyorlar! Sadece 16 bin liraya mal etti, su borusundan kendi arazi aracını yaptı: 'İlk kez gören oyuncak sanıyor'

Küçük yaşlardan itibaren araçlara ilgi duyan ve oyuncak arabaları gerçeğe dönüştürme hayali kuran Yokkan, hiçbir destek almadan başlattığı projeyi işinden arta kalan zamanlarda tamamladı.

3Görmek için sıraya giriyorlar! Sadece 16 bin liraya mal etti, su borusundan kendi arazi aracını yaptı: 'İlk kez gören oyuncak sanıyor'

Aracın şasesini tamamen su borularını bükerek oluşturan Yokkan, kaportasını ise çarşaf üzerine döktüğü polyesterle kapladı.

4Görmek için sıraya giriyorlar! Sadece 16 bin liraya mal etti, su borusundan kendi arazi aracını yaptı: 'İlk kez gören oyuncak sanıyor'

"Bu araç benim çocukluk hayalimdi" diyen Yokkan, 5 yıldır kullandığı aracın bugüne kadar hiçbir arıza vermediğini, birçok araçta olmayan özelliklere sahip olduğunu belirtti.

5Görmek için sıraya giriyorlar! Sadece 16 bin liraya mal etti, su borusundan kendi arazi aracını yaptı: 'İlk kez gören oyuncak sanıyor'

Bağımsız süspansiyon sistemi, dörtlü flaşör, sinyal, uzun-kısa far, emniyet kemeri gibi donanımların tamamının çalışır halde olduğunu ifade eden Yokkan, "500 kilo ağırlığında, 250 cc, 27 beygir gücünde bir araç. Çamurda, bataklıkta rahatlıkla ilerliyor, diğer araçların giremediği yerlere girebiliyorum" dedi.

6Görmek için sıraya giriyorlar! Sadece 16 bin liraya mal etti, su borusundan kendi arazi aracını yaptı: 'İlk kez gören oyuncak sanıyor'

Aracına teknolojik yenilikler de ekleyen Yokkan, geliştirdiği sistem sayesinde aracını cep telefonu üzerinden uzaktan çalıştırabiliyor, hareket ettirebiliyor ve ışıklarını açıp kapatabiliyor.

7Görmek için sıraya giriyorlar! Sadece 16 bin liraya mal etti, su borusundan kendi arazi aracını yaptı: 'İlk kez gören oyuncak sanıyor'

Elektrik tesisatından boyasına kadar tüm işlemleri kendi atölyesinde gerçekleştirdiğini söyleyen Yokkan, bu projeyi 5 yıl önce yaklaşık 16 bin liraya mal ettiğini, bugün ise aynı aracın 150-160 bin liraya mal olabileceğini ifade etti.

8Görmek için sıraya giriyorlar! Sadece 16 bin liraya mal etti, su borusundan kendi arazi aracını yaptı: 'İlk kez gören oyuncak sanıyor'

"Zorlu arazilere bu araçla gidebiliyorum. Hafifliği, dayanıklılığı ve teknolojik donanımıyla her türlü şarta uygun" diyen Yokkan, çevresinden gelen meraklı sorulara da her zaman yanıt verdiğini, aracını görmek isteyenleri kırmadan gezdirdiğini dile getirdi.

Amatör ruhla başladığı projeyi profesyonel düzeye taşımak isteyen Emre Yokkan, destek verilmesi halinde daha büyük ve gelişmiş araçlar üretebileceğini söyledi.