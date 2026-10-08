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Gökçe Barajı son 4 yılın en yüksek su seviyesine ulaştı!

08.10.2026 - 13:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan hayati öneme sahip Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 49 olarak ölçüldü. Ekim ayı verilerine göre barajdaki doluluk oranının geçen yılın aynı dönemine kıyasla büyük bir artış gösterdiği, son 4 yılın ise en yüksek ikinci ekim ayı seviyesine ulaştığı bildirildi.

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1Gökçe Barajı son 4 yılın en yüksek su seviyesine ulaştı!

Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 49 olarak ölçülürken, ekim ayı verilerine göre doluluk oranının bir önceki dönemin üzerinde olduğu görüldü.

2Gökçe Barajı son 4 yılın en yüksek su seviyesine ulaştı!

Gökçe Barajı'nda ekim ayının ilk günlerinde yüzde 50 seviyesinde seyreden su miktarı, 6 Ekim itibarıyla yüzde 49'a geriledi.

Böylece barajın su seviyesi 2025 yılının aynı dönemindeki yüzde 30'luk seviyenin 19 puan, 2024 yılındaki yüzde 38'lik seviyenin ise 11 puan üzerinde bulunuyor. 2023 yılındaki yüzde 52'lik seviyeye göre ise 3 puan daha düşük durumda.

3Gökçe Barajı son 4 yılın en yüksek su seviyesine ulaştı!

Gökçe Barajı'nda 2026 yılı oldukça düşük seviyelerle başlamış, ocak ayında su rezervinin azalması nedeniyle kentte uygulanan planlı su kesintileri, baraj seviyesinin yüzde 15'e yükselmesinin ardından 13 Ocak'ta sona ermişti.

İlkbahar yağışlarıyla hızla yükselen baraj, nisan ayında yüzde 90, mayıs ayında yüzde 93 ve haziran ayında yüzde 96 seviyesine ulaştı.

4Gökçe Barajı son 4 yılın en yüksek su seviyesine ulaştı!

Yaz aylarıyla birlikte yeniden düşüşe geçen su seviyesi, temmuz ayında yüzde 88, ağustos ayında yüzde 74 ve eylül ayında yüzde 58 olarak ölçüldü.

Ekim ayının ilk günlerinde yüzde 50 seviyesinde seyreden su miktarı, 6 Ekim itibarıyla yüzde 49'a geriledi.

5Gökçe Barajı son 4 yılın en yüksek su seviyesine ulaştı!

Ekim itibarıyla Gökçe Barajı'nın su seviyeleri 2023'te yüzde 52, 2024'te yüzde 38, 2025'te yüzde 30 ve 2026'da yüzde 49 olarak kayıtlara geçti.

Böylece baraj son 4 yılın ekim ayları karşılaştırıldığında 2023'ün ardından en yüksek su seviyesine sahip durumda.

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