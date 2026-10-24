Gıda fiyatlarını düşürebilecek devrim gibi proje! Yapay zeka arı kovanına girdi

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Türkiye ayağı ODTÜ ROMER'den Doç. Dr. Erol Şahin'in yürütücülüğünde gerçekleştirilen projenin araştırma ekibinde Doç. Dr. Ali Emre Turgut, Doç. Dr. Hande Alemdar ve Dr. Babür Erdem görev alıyor.Erdem, arı ürünleri üretimini artırmak yerine tarımsal üretimi artırmak istediklerini söyledi.Arıların tarımsal üretimde çok önemli bir rol oynadığını, onların bitkiler üzerinde tozlaşmayı sağladıklarını vurgulayan Erdem, bir çiçekten diğer çiçeğe tozlaşmayı sağlayarak meyvelerin oluşmasına aracı olduklarını belirtti.

Böylelikle tarımsal üretimin arttığını ifade eden Erdem, şöyle konuştu: "Eğer ki biz arıları daha çok tozlaşmaya yönlendirebilirsek tarımsal üretimi de artırmamız olası olacaktır, bunun için de robotik sistemlerimiz var. İlk olarak arıların kovan girişlerinde polen getirmesini ve poleni içeriye vermesini kısıtlıyoruz. Poleni arılar larvaların gelişmesi için kullanırlar. Biz polen girişini kısıtladığımız zaman larvalara gidecek polen miktarı azalıyor. Dolayısıyla arılar daha çok uçuş yapmak ve polen toplamak zorundalar. Böylelikle aslında bu manipülasyonla daha çok tozlaşma sağlamış oluyoruz. Bunu yaparken de kovanı da hayatta tutmamız gerekiyor. Polen, kovan için en önemli protein kaynağı. Biz bunu yaptığımız zaman dolayısıyla polen girişini kısıtladığımızda protein girişini de kısıtlıyoruz."