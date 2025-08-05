Gaziantep'te herkes bu işi bıraktı bir tek o kaldı! 77 yaşında prefabrik yapıda hayata tutundu

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İslahiye’de oturan Osman Vehbi Çanakçı, çocukluk yıllarında babasının yanında soba tamirciliğine başladı. Zamanla ustalaşan Çanakçı, kendi iş yerini açarak mesleğine devam etti. 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yeri ve evi yıkılan Çanakçı, bir süre sonra yapılan prefabrik iş yerinde yeniden mesleğine başladı.