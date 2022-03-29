Galatasaray'ın yeni başkanı da belli yeni teknik direktörü de! Fatih Terim sürprizi
23 - 30 Nisan haftası için seçim kararı alan Burak Elmas'ın yerine başkanlık koltuğu için hazırlıklara başlayan Dursun Özbek, Abdurrahim Albayrak'la birlikte geri dönme çalışmalarına başlarken, Fatih Terim'in de bu yapılanmanın içerisinde yer alması camiada heyecanla karşılandı.
Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve yönetimi mali anlamda ibra edilirken idari anlamda ibra edilmedi. Böylelikle Galatasaray'ın tüzüğüne göre 30 gün içinde seçime gidilmesi gerekiyor. Galatasaray'da seçim tarihi de resmen açıklandı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi
"Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde Kulübümüzün “OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI” 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır."
Galatasaray'da başkan adaylarının 8 Nisan tarihine kadar oluşturdukları listeyi vermesi gerekiyor. 30 Nisan tarihinde yapılması beklenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Metin Öztürk'ün adaylığını açıklaması bekleniyor. Metin Öztürk, "Projelerim ve ekibim hazır. Seçimde kimseyle birleşmeyeceğim, tek adayım" ifadelerini kullanarak adaylığa yeşil ışık yakmıştı.
Galatasaray'da diğer muhtemel başkan adayları ise Eşref Hamamcıoğlu, Dursun Özbek ve Abdurrahim Albayrak... Abdurrahim Albayrak'ın güçlü bir başkan adayının listesinde olacağı da iddia ediliyor.
Galatasaray 'da en çok merak edilen konulardan biri de seçilecek yeni başkanın, futbol takımının başına kimi getireceği. Dursun Özbek ve Abdurrahim Albayrak ikilisinin birleşme kararı verdiği iddia edilirken, her ikisinin de Fatih Terim'le çalışmak istiyor olması, ibreyi yine tecrübeli hocaya doğru çeviriyor.
Hatırlanacağı üzere Dursun Özbek, başkanlığı döneminde Igor Tudor'u 6 ayda gözden çıkarırken; 18 Aralık 2017'de sürpriz bir şekilde erken seçim kararı almış, 3 gün sonra yani 21 Aralık 2017'de ise 4. Fatih Terim dönemini resmen ilan etmişti. Ancak hiç beklemediği erken seçim yenilgisi, 20 Ocak 2018'de Dursun Özbek ile Galatasaray'ın yollarını ayırmış, Terim ile çalışma sırası Mustafa Cengiz'e geçmişti.
Albayrak da yeniden Terim'le çalışmak istiyor. Öyle ki Mustafa Cengiz döneminde merhum başkanı 3 kez Terim'i kovdurmaktan döndürdüğünü ifade ediyor. Ancak tarafların bir şekilde anlaşma sağlayamamaları halinde, Okan Buruk isminin de ciddi olarak düşünüldüğü belirtiliyor. Adı başkan adaylığıyla geçen hiç kimse, Domenec Torrent'le yeni sezona başlamayı düşünmüyor.