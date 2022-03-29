Galatasaray'ın yeni başkanı da belli yeni teknik direktörü de! Fatih Terim sürprizi

Galatasaray 'da en çok merak edilen konulardan biri de seçilecek yeni başkanın, futbol takımının başına kimi getireceği. Dursun Özbek ve Abdurrahim Albayrak ikilisinin birleşme kararı verdiği iddia edilirken, her ikisinin de Fatih Terim'le çalışmak istiyor olması, ibreyi yine tecrübeli hocaya doğru çeviriyor.